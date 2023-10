Biden demande 100 milliards de dollars d’aide à Israël et à l’Ukraine – Bloomberg

La Maison Blanche estimerait qu’un paquet pourrait être plus facile à adopter par le Congrès américain.

Le président américain Joe Biden aurait l’intention de proposer un projet de loi d’aide de 100 milliards de dollars qui comprendrait un financement pour Israël, l’Ukraine, Taiwan et la sécurisation de la frontière avec le Mexique, a rapporté mardi Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. On pense que le regroupement de l’aide garantirait un soutien bipartite au Congrès.

Une source anonyme a déclaré à Bloomberg que les détails du projet de loi « sont encore en cours d’élaboration », mais a noté qu’elle couvrirait l’ensemble de l’exercice budgétaire, qui se termine en octobre 2024. La précédente demande d’aide à l’Ukraine – qui a conduit à l’éviction du président de la Chambre, Kevin McCarthy ce mois-ci – s’élevait à 24 milliards de dollars et ne couvrait que trois mois.

Alors que la majorité des Démocrates et des Républicains soutient l’envoi d’une aide militaire à Israël, les Républicains sont moins convaincus d’une augmentation de l’argent pour l’Ukraine.

Michael McCaul, le président républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a proposé la semaine dernière de regrouper l’aide étrangère avec un projet de loi sur la sécurité des frontières, afin de le rendre plus acceptable aux yeux de certains de ses collègues du parti.

En savoir plus L’Ukraine ne peut pas faire la guerre sans l’argent américain – Washington

La Chambre des représentants doit toutefois élire un nouveau président avant de pouvoir adopter un projet de loi. Il n’y est pas parvenu mardi, le républicain de l’Ohio, Jim Jordan, n’ayant pas obtenu suffisamment de voix de son propre parti pour obtenir le marteau.

Le sénateur Chuck Schumer, un démocrate de New York qui dirige la majorité au Sénat, a déclaré à Bloomberg qu’il s’attend à ce que la proposition de la Maison Blanche arrive. « à la fin de la semaine » au plus tôt.

« Nous aimerions que le paquet supplémentaire soit mis en œuvre le plus rapidement possible car les besoins sont énormes en Israël et en Ukraine », » a déclaré Schumer.

Israël a demandé 10 milliards de dollars d’aide « d’urgence » aux États-Unis, selon le New York Times, alors qu’il combat le groupe militant palestinien Hamas à Gaza.

Lundi, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à la chaîne de télévision britannique Sky News que les États-Unis « je peux certainement me le permettre » pour soutenir à la fois l’Ukraine et Israël.

« Je suis allé en Ukraine et je peux vous dire que l’aide économique directe que nous leur apportons est ce qui leur permet de mener cette guerre », » dit Yellen. À ce jour, Washington a engagé au moins 113 milliards de dollars d’aide à Kiev, dont quelque 44 milliards de dollars d’assistance militaire.

Gennady Kovalenko, responsable du ministère ukrainien de la Défense, a admis au Washington Post plus tôt ce mois-ci que Kiev « Cela dépend à cent pour cent des États-Unis » et que l’aide américaine était essentielle.