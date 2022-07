Biden défend une visite imminente en Arabie saoudite dans un article d’opinion

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden, se préparant pour un voyage en Arabie saoudite au milieu des critiques sur son piètre bilan en matière de droits de l’homme, a défendu sa décision dans un article d’opinion de journal, insistant sur le fait qu’il soutenait depuis longtemps les réformes et cherchait à “réorienter mais pas rompre” relations avec un partenaire stratégique de longue date.

Dans l’article publié en ligne samedi soir par le Washington Post, Biden a souligné les développements au Moyen-Orient qui, selon lui, avaient rendu la région plus stable et plus sûre qu’à la fin de l’administration Trump, parmi lesquels une diplomatie intense ainsi qu’une action militaire contre l’État. attaques sponsorisées. Mais son cadrage de la relation saoudienne en particulier est apparu sur la défensive, en particulier avec certains aux États-Unis exigeant qu’il ne donne pas de légitimité au gouvernement avec une visite.

Biden a lié la force et la sécurité des États-Unis à la lutte contre l’agression russe et la concurrence de la Chine, puis a fait valoir que s’engager directement avec des pays comme l’Arabie saoudite pourrait aider à promouvoir ces efforts. Le président a déclaré qu’il visait à renforcer un partenariat américano-saoudien “basé sur des intérêts et des responsabilités mutuels, tout en restant fidèle aux valeurs américaines fondamentales”.

“Je sais que beaucoup ne sont pas d’accord avec ma décision de voyager en Arabie saoudite”, a écrit Biden. « Mes opinions sur les droits de l’homme sont claires et de longue date, et les libertés fondamentales sont toujours à l’ordre du jour lorsque je voyage à l’étranger, comme elles le seront pendant ce voyage, tout comme elles le seront en Israël et en Cisjordanie.

Il est à noter que l’éditorial de Biden est apparu dans la section d’opinion du dimanche du Post, dont l’écrivain Jamal Khashoggi a été assassiné par des agents saoudiens en 2018.

Sur cette question, Biden a affirmé qu’il avait réagi par des sanctions contre les forces saoudiennes impliquées dans le meurtre et émis des dizaines d’interdictions de visa pour quiconque harcelant des dissidents à l’étranger. Le président a également noté qu’il avait publié un rapport des services de renseignement américains affirmant que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avait approuvé l’opération qui a conduit au meurtre de Khashoggi.

Biden devrait rencontrer le prince héritier lors de son voyage.

The Associated Press