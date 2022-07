Biden défend son voyage en Arabie saoudite malgré le meurtre de Khashoggi

Commentez cette histoire Commentaire

JÉRUSALEM – Le président Biden a refusé de dire jeudi s’il ferait pression sur les dirigeants saoudiens pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi lorsqu’il les rencontrerait vendredi, injectant une tournure tendue et incertaine dans la première rencontre à enjeux élevés de Biden avec des responsables d’un pays qu’il a juré d’isoler pour ses violations des droits de l’homme.

Biden a défendu sa décision de se rendre en Arabie saoudite et d’assister à la réunion, qui comprendra de grandes personnalités saoudiennes, dont le prince héritier Mohammed ben Salmane, le chef de facto du pays qui, selon les responsables du renseignement américain, a orchestré le meurtre de Khashoggi. Le président a déclaré que les Saoudiens sont au cœur de tout effort visant à stabiliser la région instable et à l’empêcher de tomber dans l’orbite chinoise ou russe.

“Mes opinions sur Khashoggi ont été absolument, positivement claires, et je n’ai jamais été silencieux sur le fait de parler des droits de l’homme”, a déclaré Biden en réponse à une question lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Yair Lapid. “La raison pour laquelle je vais en Arabie saoudite est de promouvoir les intérêts américains d’une manière qui, je pense, nous donne l’occasion de réaffirmer notre influence au Moyen-Orient.”

Analyse: Deux meurtres hantent le voyage de Biden au Moyen-Orient

S’exprimant le deuxième jour de son voyage de quatre jours au Moyen-Orient, Biden a déclaré que l’aliénation des Saoudiens nuirait aux intérêts américains à un moment où les États-Unis sont engagés dans une lutte mondiale pour l’influence avec Moscou et Pékin. “Il y a tellement de problèmes en jeu, je veux m’assurer que nous pouvons continuer à diriger dans la région et ne pas créer un vide, un vide qui est rempli à la fois par la Russie et la Chine”, a déclaré le président.

“J’évoque toujours les droits de l’homme”, a ajouté Biden. «Mais ma position sur Kashoggi a été si claire. Si quelqu’un ne le comprend pas, en Arabie Saoudite ou ailleurs, c’est qu’il n’est pas là depuis un moment.”

Les agences de renseignement américaines ont conclu que le prince héritier, largement appelé par ses initiales MBS, avait ordonné le meurtre en 2018 de Khashoggi, un chroniqueur du Washington Post. Biden ne tiendra pas de rencontre en tête-à-tête avec le prince héritier pendant son séjour relativement bref à Djeddah.

Le meurtre a été largement condamné, y compris par Biden lors de la campagne électorale où il a publiquement juré de faire de l’Arabie saoudite un « paria ». Il a exprimé de profondes réserves à ses collaborateurs concernant une rencontre avec le prince héritier et a déclaré que le gouvernement du pays avait “très peu de valeur sociale rédemptrice”. En juin, il a déclaré: “Je ne vais pas rencontrer MBS.”

Biden : Pourquoi je vais en Arabie Saoudite

Mais les assistants de la Maison Blanche ont finalement décidé qu’il n’était pas pratique d’éviter tout contact avec le puissant prince héritier. Lors d’une réunion avec Lapid plus tôt jeudi, Biden a évoqué la collaboration nécessaire pour stabiliser le Moyen-Orient et garantir, entre autres, que l’Iran n’obtiendra jamais l’arme nucléaire.

Les États-Unis sont engagés dans des pourparlers prolongés avec l’Iran et d’autres pays pour persuader Téhéran de rejoindre un accord nucléaire de l’ère Obama qui a été abandonné par l’ancien président Donald Trump. Biden a déclaré aux journalistes que “nous n’allons pas attendre indéfiniment” que Téhéran accepte son offre, mais il a répété son affirmation d’une interview mercredi selon laquelle il n’engagerait une action militaire contre le régime qu'”en dernier recours”.

L’Iran doit être empêché d’obtenir une arme nucléaire, a déclaré Biden, mais “je continue de croire que la diplomatie est le meilleur moyen d’atteindre ce résultat”.

Il a déclaré que l’objectif de stabilité régionale et mondiale sera son principal message lors de sa rencontre avec les Saoudiens. “Quand je verrai les dirigeants saoudiens demain, je porterai un message direct”, a déclaré Biden. “Un message de paix et des opportunités extraordinaires qu’une région intégrée plus stable pourrait apporter à la région et, très franchement, au reste du monde.”

Pourtant, sa décision de partager l’espace avec le prince héritier a été un paratonnerre. La fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, a condamné la visite de Biden.

“Vous pouvez imaginer à quel point j’ai été choquée et déçue d’apprendre que vous rompriez votre promesse et que vous vous rendriez en Arabie saoudite pour rencontrer probablement le prince héritier – la personne qui, selon les services de renseignement américains, était responsable d’avoir ordonné le meurtre de Jamal”, a-t-elle écrit dans un op. -ed dans le Washington Post.

“Vous condamnez la Russie pour avoir persécuté les dissidents et commis des crimes de guerre en Ukraine”, a ajouté Cengiz. “Mais les Saoudiens commettent les mêmes horribles violations des droits de l’homme. Pourquoi leur donne-t-on un laissez-passer ? Est-ce le prix du pétrole ?

L’éditeur du Washington Post, Fred Ryan, a critiqué Biden pour “être allé à Djeddah à genoux pour serrer la main ensanglantée du ‘paria'”.

L’Arabie saoudite a été condamnée par des militants des droits de l’homme pour une variété d’abus au-delà du meurtre de Khashoggi, y compris la répression et la torture de dissidents et la conduite d’une guerre brutale au Yémen.

Biden devait limiter les poignées de main lors de ce voyage. Il a du mal à le faire.

Hanan Elatr, qui était mariée à Khashoggi, a déclaré qu’elle avait été invitée à rencontrer des responsables de la sécurité nationale à la Maison Blanche plus tôt cette semaine. La “Maison Blanche m’a donné le sentiment rassurant que les droits de l’homme seraient certainement évoqués lors de la rencontre avec les Saoudiens et en particulier la question de Jamal, de ses véritables souhaits et de son héritage”, a déclaré Elatr dans un communiqué.

La Maison Blanche a toujours défendu la position de Biden envers les Saoudiens à la suite du meurtre de Khashoggi.

“Nous n’avons pas l’habitude de prévisualiser les discussions privées que nous avons avec d’autres dirigeants avant qu’elles ne se produisent, mais le président Biden a pris des mesures concernant le meurtre de Khashoggi juste après son entrée en fonction”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche dans un communiqué, notant que le président a publié un rapport des services de renseignement américains sur le meurtre, a prononcé de nouvelles sanctions et imposé des interdictions de visa à 76 responsables saoudiens. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de sujets sensibles.

Mais la conclusion des responsables du renseignement selon laquelle le prince héritier est directement responsable de la mort de Khashoggi a rendu difficile pour Biden de traiter avec l’Arabie saoudite tout en l’évitant, puisque le prince héritier a régulièrement consolidé le pouvoir en tant que chef du pays même lorsque le roi est le fonctionnaire. chef d’état.

Certains analystes ont déclaré qu’en refusant de dire s’il soulèverait le meurtre de Khashoggi à Djeddah, Biden laissait le prince héritier s’en tirer.

“Il a évité tout engagement à évoquer le meurtre de Khashoggi spécifiquement avec les Saoudiens, y compris MBS, donc toute prétention de responsabilité a disparu”, a déclaré Bruce Riedel, un ancien responsable de la CIA et de la Maison Blanche qui est maintenant chercheur principal à la Brookings Institution.

Mais d’autres ont déclaré que l’administration n’avait guère le choix, étant donné le rôle central de l’Arabie saoudite au Moyen-Orient.

“L’équipe Biden est passée de cette phase d’adolescence à une phase légèrement plus mature de” Nous n’en sommes pas contents, mais qu’allez-vous faire d’autre “”, a déclaré Brian Katulis, vice-président de la politique au Washington- Institut du Moyen-Orient basé. “Ce n’est pas comme si vous alliez pouvoir déloger le gars, alors nous devons tirer le meilleur parti d’une situation très difficile. La politique américaine au Moyen-Orient est parsemée de nombreux exemples de cela.

Sur l’Iran, certains anciens diplomates ont noté que Biden n’a pas fait grand-chose pour montrer sa main, étant donné que les pourparlers sur le nucléaire pataugent et qu’il n’est pas clair quelle sera la politique américaine en cas d’échec.

Dans un va-et-vient par ailleurs chaleureux, Lapid a signalé des différences avec Biden sur la menace iranienne – le Premier ministre a minimisé la diplomatie avec Téhéran en option, tandis que le président a insisté sur le fait que c’était toujours la meilleure voie. Pourtant, Biden a semblé accepter que les pourparlers pour relancer l’accord nucléaire de 2015 se débattent.

“Sur l’accord nucléaire, c’est évidemment décevant parce qu’il ne fait allusion à aucune nouvelle approche, et l’actuelle ne fonctionne pas”, a déclaré Evelyn Farkas, ancienne responsable de l’administration Obama et directrice exécutive de l’Institut McCain. “Nous devrons avoir confiance qu’ils travaillent sur la façon de mettre plus de poids sur l’Iran dans les coulisses.”

Les questions sur la réunion en Arabie saoudite ont éclipsé le voyage de Biden depuis le début, lorsqu’il a quitté Air Force One mercredi en offrant des coups de poing au lieu de poignées de main. La Maison Blanche a déclaré qu’un nouveau protocole de limitation des poignées de main présidentielles visait à protéger Biden du coronavirus – mais il donne également à la Maison Blanche un moyen d’éviter une poignée de main du prince héritier Biden.

Biden n’avait jamais visité le Moyen-Orient en tant que président. Lors de son entrée en fonction, Biden a clairement indiqué qu’il concentrerait sa politique étrangère sur la confrontation avec la Chine, qu’il considère comme la plus grande menace à long terme pour les intérêts américains, et il s’est rapidement retrouvé face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Jeudi, Biden s’est engagé, sans précisions, à continuer à travailler pour un accord de paix négocié entre Israël et les Palestiniens, un processus qui est au point mort depuis des années.

Le président, qui rencontrera vendredi à Bethléem le président Mahmoud Abbas de l’Autorité palestinienne, a réaffirmé son soutien de longue date à un État palestinien indépendant en Cisjordanie comme la solution la plus souhaitable au conflit qui perdure, le présentant comme la résolution qui assurer au mieux l’avenir d’Israël.

« Israël doit rester un État indépendant, démocratique et juif – la garantie ultime et le garant du peuple juif, non seulement en Israël mais dans le monde entier. Je le crois profondément », a déclaré Biden. “La meilleure façon d’y parvenir reste une solution à deux États pour deux peuples, qui ont tous deux des racines profondes et anciennes dans cette terre vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, les deux États respectant pleinement l’égalité des droits de leurs citoyens. ”

Lapid, qui se battra pour conserver son emploi lors des élections de novembre, est l’un des rares politiciens nationaux en Israël qui a continué à soutenir le concept de deux États alors que l’idée perdait régulièrement le soutien du public.

Interrogé par un journaliste pour confirmer son soutien à une Palestine indépendante potentielle, Lapid a déclaré : « Je n’ai pas changé ma position. Une solution à deux États est une garantie pour un État d’Israël fort et démocratique avec une majorité juive.