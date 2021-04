Le président Joe Biden a lancé une défense acharnée de sa hausse de l’impôt sur les sociétés pour financer son plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars, affirmant qu’il était fatigué que les Américains ordinaires soient escroqués.

Biden a souligné les nombreuses entreprises qui ne paient pas d’impôts, les réductions d’impôts de Trump qui ont profité aux hauts salariés et le montant d’argent gagné par les milliardaires pendant la reprise économique en forme de K.

«Je n’essaye pas de punir qui que ce soit, mais bon sang, c’est peut-être parce que je viens d’un quartier de la classe moyenne, j’en ai marre que des gens ordinaires soient escroqués», a-t-il déclaré.

La proposition fiscale de Biden porterait le taux d’imposition des sociétés à 28%, augmenterait l’impôt minimum mondial de facto et sévirait contre les entreprises qui paient peu ou pas d’impôt sur le revenu avec leur « valeur comptable ».

La Chambre de commerce et la Business Roundtable ont repoussé les hausses d’impôts de Biden, affirmant qu’elles écraseraient la compétitivité américaine – un argument que les républicains et certains démocrates modérés ont repris.

Après ses remarques, Biden a déclaré aux journalistes qu’il était prêt à modifier le taux d’imposition de 28%.

«Je suis prêt à écouter ça. Je suis disposé. Je suis grand ouvert mais nous devons payer pour cela. Nous devons payer. Il y a de nombreuses autres façons de le faire, mais je suis prêt à négocier cela. J’ai proposé la meilleure façon, la plus rationnelle à mon avis, la façon la plus équitable de payer pour cela. Mais il existe également de nombreuses autres façons », a-t-il déclaré.

La longue liste d’articles dans la proposition d’infrastructure de Biden et son plan fiscal pour augmenter les billions nécessaires pour payer sa liste de souhaits sont devenus un ensemble de controverses en duel pour l’administration alors qu’elle lutte pour obtenir suffisamment de soutien à Capitol Hill pour adopter le paquet.

Biden a déclaré dans son discours qu’il se félicitait du débat et que « les compromis sont inévitables ». Il a noté que lui et le vice-président Kamala Harris rencontreront des républicains et des démocrates au cours des prochaines semaines pour discuter de la question.

« Nous serons ouverts aux bonnes idées et aux négociations de bonne foi », a-t-il déclaré. « Mais voici ce à quoi nous ne serons pas ouverts, nous ne serons pas disposés à ne rien faire, et l’inaction n’est tout simplement pas une option. »

Les républicains ont critiqué le plan du président pour contenir des articles en dehors de la portée des infrastructures traditionnelles. Le plan de Biden dépense des milliards sur les routes, les ponts et les autoroutes, mais il finance également des projets supplémentaires tels que l’Internet haut débit dans tout le pays, des logements abordables, des améliorations aux écoles et aux garderies et un Civilian Climate Corps.

Mais Biden a fait valoir que l’infrastructure doit évoluer pour répondre aux besoins changeants de la société.

«Dire automatiquement que la seule chose qui constitue une infrastructure est une autoroute, un pont ou autre, ce n’est tout simplement pas rationnel», a-t-il déclaré.

«Nous devons commencer à voir les infrastructures à travers leurs effets sur la vie des travailleurs américains», a-t-il noté.

Il a déclaré que les Américains qui travaillent ont besoin d’un Internet fiable, d’un réseau électrique qui ne s’effondrera pas en cas de tempête hivernale, de tuyaux propres pour l’eau potable propre et d’investissements locaux, y compris dans les communautés minoritaires.

Biden s’est visiblement fâché à certains moments de ses remarques, lorsqu’il a parlé du retard de l’Amérique par rapport au reste du monde en matière d’investissement et d’innovation. Il a particulièrement distingué la Chine comme contournant les États-Unis.

« Au cours des six à huit prochains mois, la Chine et le reste du monde courent devant nous et les investissements qu’ils ont dans le futur », a-t-il déclaré.

«L’Amérique ne dirige plus le monde parce que nous n’investissons pas», a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas pourquoi nous ne comprenons pas cela », a ajouté Biden, sa voix devenant plus forte à mesure qu’il parlait. «Nous sommes l’une des rares grandes économies au monde dont les investissements publics dans la recherche et le développement ont diminué en pourcentage du PIB au cours des 25 dernières années. Diminué. Les États-Unis d’Amérique qui ont dirigé le monde.

«Nous arrêtons d’investir dans la recherche, nous arrêtons d’investir dans les emplois du futur. Et nous renonçons à diriger le monde », a-t-il soutenu.

Son discours intervient alors que son département du Trésor a dévoilé son plan de refonte du code de l’impôt sur les sociétés, qui, s’il était adopté, permettrait de générer 2,5 billions de dollars de revenus sur 15 ans pour payer le paquet d’infrastructure.

La poussée de Biden pour payer le forfait comprend:

Augmenter le taux d’imposition des sociétés

Biden augmenterait le taux d’imposition des sociétés aux États-Unis à 28% contre 21%. Cette décision annulerait en partie la réduction du taux d’imposition des sociétés par l’administration Trump de 35% dans sa facture fiscale de 2017.

La Maison Blanche soutient que cela rapprocherait les États-Unis des autres nations des Premières Nations en ce qui concerne une taxe sur les entreprises.

Doubler l’impôt minimum mondial de facto

Le plan de Biden doublerait l’impôt minimum mondial de facto à 21%. Cela durcirait également ses exigences, de sorte que les entreprises devraient payer la taxe sur une plus large gamme de revenus à travers les pays.

Augmenter l’impôt sur le revenu des sociétés dans le monde

De plus, les responsables américains travaillent avec les pays du G20 pour promulguer un impôt mondial minimum sur le revenu des sociétés dans le cadre des efforts de l’administration pour compenser les inconvénients de leur plan visant à augmenter le taux d’imposition des sociétés aux États-Unis.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exhorté lundi cette décision, affirmant qu’elle « arrêterait la course vers le bas ».

«La compétitivité ne se résume pas à la façon dont les entreprises dont le siège est aux États-Unis se comportent par rapport aux autres entreprises dans le cadre d’appels d’offres mondiaux de fusion et d’acquisition», a noté Yellen. « Il s’agit de s’assurer que les gouvernements disposent de systèmes fiscaux stables qui génèrent suffisamment de revenus pour investir dans des biens publics essentiels. »

Les États-Unis sont impliqués dans des pourparlers avec environ 140 pays pour élaborer un accord mondial sur les prélèvements minimaux, dirigé par l’Organisation de coopération et de développement économiques, mais les participants ne sont pas encore parvenus à un accord.

Adopter un impôt sur le revenu de la valeur comptable

Le plan adopterait un impôt minimum de 15% sur les revenus comptables des grandes entreprises qui déclarent des bénéfices élevés, mais qui ont peu de revenus imposables.

Le revenu comptable est ce que les entreprises déclarent aux investisseurs et qui est souvent utilisé pour évaluer les paiements des actionnaires et des dirigeants.

L’impôt – destiné aux entreprises qui déclarent des bénéfices importants aux investisseurs, mais des paiements d’impôts peu élevés ne s’appliqueraient qu’aux entreprises dont le revenu dépasse 2 milliards de dollars. C’est en hausse par rapport au seuil de 100 millions de dollars préconisé par Biden dans la campagne.

Le résultat est que seulement 180 entreprises atteindraient même le seuil de revenu et seulement 45 paieraient l’impôt, a noté le Wall Street Journal.

Enfin, le plan remplacerait les incitations défectueuses qui récompensent les bénéfices excédentaires des actifs incorporels par des incitations plus généreuses à la recherche et au développement nouveaux; remplacer les subventions aux combustibles fossiles par des incitations à la production d’énergie propre et renforcer l’application pour lutter contre l’évasion fiscale des entreprises.

Biden augmenterait également le budget de l’Internal Revenue Service afin qu’il puisse intensifier les efforts d’application et de recouvrement des impôts.

L’administration a commencé ses efforts pour défendre sa proposition fiscale et fait valoir que sa longue liste d’éléments dans le projet de loi sur les infrastructures est nécessaire pour maintenir la compétitivité du pays.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, s’est jointe à la conférence de presse quotidienne de la Maison Blanche mercredi pour affirmer que «le fait est que la structure de l’entreprise est aujourd’hui brisée».

«De très nombreuses entreprises – de grandes entreprises rentables – ne paient aucun impôt sur les sociétés. J’aimerais donc penser que nous pouvons tous convenir qu’il faut l’améliorer, uniformiser les règles du jeu, combler les lacunes et avoir une discussion sur la façon dont nous faisons cela ensemble pour améliorer la compétitivité », a-t-elle déclaré.

Elle a rejeté les critiques selon lesquelles le plan tuerait des emplois américains.

«Nous devons faire ces investissements dans les infrastructures pour être compétitifs», a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a qualifié le plan de Biden de « cheval de Troie » pour les questions que les démocrates veulent faire progresser. D’autres républicains ont fait valoir qu’un ensemble d’infrastructures traditionnelles rationalisées pourrait passer avec un soutien bipartisan.

Et le sénateur républicain Roy Blunt du Missouri a déclaré qu’il avait dit à la Maison Blanche que s’ils voulaient un soutien bipartisan sur un plan d’infrastructure, il lui fallait juste une infrastructure.

«Je pense que c’est une grosse erreur de l’administration. Ils savent que je pense que c’est une erreur », a déclaré Blunt sur ‘Fox News Sunday’. « Et je pense aussi que ce serait une victoire facile si nous retournions en arrière et examinions les routes et les ponts, les ports et les aéroports et peut-être même les réseaux d’eau souterrains et le haut débit. Vous parlez toujours de moins de 30% de l’ensemble de ce paquet et c’est un 30% facilement faisable.

«Les quelque 70% restants du paquet qui n’ont pas grand-chose à voir avec les infrastructures», a-t-il noté dans l’émission «This Week» d’ABC.

Une analyse de CNN a révélé que les projets d’infrastructure traditionnels représentaient 30% du plan de Biden.

Le plan de Biden comprend 621 milliards de dollars pour les transports, 400 milliards de dollars pour les services de soins à domicile, 300 milliards de dollars pour la fabrication et 180 milliards de dollars pour la recherche et le développement, selon une fiche d’information de la Maison Blanche.

Voici une ventilation plus détaillée de ce qu’il contient: