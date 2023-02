Biden défend sa réponse au ballon chinois — RT World News

Un haut responsable du département d’État anonyme a affirmé que le ballon était capable d'”opérations de collecte de renseignements sur les signaux”

Le président américain Joe Biden a défendu la réponse de son administration après qu’un ballon de fabrication chinoise a traversé l’espace aérien américain, insistant sur le fait que l’appareil suspect ne représentait pas un “violation majeure”. Alors que les législateurs des deux parties ont critiqué le retard dans l’abattage de l’engin, Biden a déclaré que cela avait été fait dès que possible.

Le président a été interrogé sur l’incident du ballon lors d’une interview avec le média en langue espagnole Noticias Telemundo jeudi, suggérant qu’il n’a jamais posé de risque sérieux pour la vie ou l’intégrité physique tout en déclarant qu’il ne regrette pas la réaction américaine.

“La quantité totale de collecte de renseignements qui se déroule dans tous les pays du monde est écrasante”, il a dit. « Ce n’est pas une brèche majeure. Je veux dire, écoutez… c’est une violation du droit international. C’est notre espace aérien. Et une fois qu’il entre dans notre espace, nous pouvons en faire ce que nous voulons.

Les républicains et les démocrates ont critiqué le président pour avoir attendu près d’une semaine avant d’ordonner l’abattage du ballon, mais Biden a fait part des inquiétudes des responsables militaires selon lesquelles l’engin pourrait tomber dans une zone peuplée et causer des dommages, affirmant que l’ordre avait été donné dès que possible. que possible.















« Cette chose était gigantesque. Que se passerait-il s’il tombait et frappait une école dans une zone rurale ? Que s’est-il passé s’il tombait? Alors je leur ai dit dès qu’ils pourraient l’abattre, abattre, “ il a dit. « Ils ont pris une sage décision. Ils l’ont abattu au-dessus de l’eau, ils récupèrent la plupart des pièces, et ils sont bons.

Pékin, pour sa part, maintient que le ballon sans pilote a été utilisé pour collecter des données météorologiques et a nié qu’il était destiné à la surveillance, arguant qu’il avait pénétré dans l’espace aérien américain par accident. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a accusé Washington d’avoir commis “guerre de l’information” après que des responsables américains ont affirmé que la Chine maintenait un réseau de ballons espions au-dessus des États-Unis, appelant l’accusation “irresponsable.”

Dans des commentaires à plusieurs médias jeudi, un haut responsable anonyme du département d’État a affirmé qu’une flotte d’engins de surveillance chinois opérait « dans plus de 40 pays sur les cinq continents », ajoutant que les ballons sont “clairement pour la surveillance du renseignement.”

Le ballon qui est entré aux États-Unis était “équipé de panneaux solaires suffisamment grands pour produire la puissance requise pour faire fonctionner plusieurs capteurs de collecte d’intelligence active”, et son équipement était “incompatible avec l’équipement à bord des ballons météo”, continua le fonctionnaire. Les images des avions espions américains U-2 auraient également montré que le dirigeable était “capable de mener des opérations de collecte de renseignements électromagnétiques.”

Bien que la Chine ait déclaré à plusieurs reprises que l’engin était un dirigeable civil, le responsable a affirmé que son fabricant “a une relation directe avec l’armée chinoise” et est un “fournisseur agréé” de l’Armée populaire de libération. Cependant, ils n’ont pas nommé la société en question et ont refusé de citer des preuves à l’appui des liens présumés avec l’armée de Pékin.