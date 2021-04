JOE Biden a défendu l’inaction de Kamala Harris pendant la crise frontalière, la félicitant de «n’avoir jamais manqué de dire la vérité».

Ses applaudissements interviennent alors que Chuck Schumer a déclaré que la vice-présidente était « très capable de trouver des solutions » malgré son échec à visiter la frontière américano-mexicaine.

Le président américain Joe Biden est aux côtés de son vice-président Crédit: AFP

Kamala Harris attend toujours la rénovation de sa résidence officielle Crédit: AP

Un immigrant guatémaltèque est soulevé d’un radeau aux États-Unis après que lui et sa famille ont été passés en contrebande à travers le Rio Grande depuis le Mexique le 11 avril. Crédits: Getty

Biden a bizarrement tweeté lundi: « Quand j’ai occupé le poste de vice-président, j’ai demandé à être la dernière personne avec le président avant que de grandes décisions ne soient prises – et [the Vice President] me fournit le même conseil.

« Elle est la dernière voix dans la salle et ne manque jamais de dire la vérité alors que nous travaillons pour mieux reconstruire notre nation. »

Il faisait référence à un commentaire qu’il a fait alors qu’il travaillait pour l’ancien président Barack Obama, où ce dernier a demandé: « Eh bien, que voulez-vous? »

Et Biden lui a répondu: « Je veux être complètement honnête avec vous, et discuter avec vous si nous ne sommes pas d’accord en privé, et deuxièmement, je veux être la dernière personne dans la salle pour chaque décision majeure … et je ne le pensais pas au sens figuré. , Je voulais dire littéralement. «

Le tweet fait suite à Biden il y a trois semaines, désignant Harris comme sa « personne-ressource » pour faire face à la catastrophe en cours à la frontière.

Mais Harris continue d’être critiquée pour ne pas avoir visité la frontière américano-mexicaine ou même tenir une conférence de presse sur ses nouvelles fonctions depuis qu’elle a été chargée de lutter contre la crise des migrants.

Quand j’étais vice-président, j’ai demandé à être la dernière personne avec le président avant que de grandes décisions ne soient prises – et @VP me fournit le même conseil. Elle est la dernière voix dans la salle et ne manque jamais de dire la vérité alors que nous travaillons pour mieux reconstruire notre nation. pic.twitter.com/I4EXm204l3 – Président Biden (@POTUS) 12 avril 2021

Les autorités américaines ont attrapé plus de 171 000 migrants à la frontière américaine avec le Mexique en mars.

C’est le total mensuel le plus élevé depuis deux décennies et le dernier signe du défi humanitaire croissant auquel Biden est confronté.

Le total comprend environ 19 000 enfants migrants non accompagnés et 53 000 membres de leur famille voyageant ensemble, selon des chiffres récents. Les adultes célibataires représentaient environ 99 000 du total.

L’administration Biden a du mal à loger les enfants non accompagnés nouvellement arrivés, qui sont coincés dans des installations frontalières bondées depuis des jours.

BBC News a rapporté en mars qu’au moins 5000 enfants ont été gardés pendant plus de 72 heures, la limite légale après laquelle ils sont censés être transférés à la garde des responsables de la santé du Bureau de réinstallation des réfugiés (ORR).

Et NBC News affirme que la Maison Blanche « a été forcée de clarifier à plusieurs reprises que le vice-président se concentre sur les causes profondes de la migration, pas sur les défis à la frontière sud ».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a tenté d’édulcorer les critiques du vice-président, tandis que des assistants ont déclaré que Harris se concentrait sur le travail en coulisse, lisant sur la crise des migrants et rencontrant des experts.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a défendu Harris Crédits: Splash

Harris a déclaré aux médias que Harris était « très capable »

Un journaliste a demandé au chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer: « Cela vous inquiète-t-il que nous n’ayons pas vraiment entendu parler de [Kamala Harris on the border]? «

Il a répondu: « Non, mais c’est une personne très compétente, une personne réfléchie et quelqu’un qui, je pense, est très capable de trouver des solutions. »

Harris est soi-disant «frustré de vivre dans des valises» alors que le manoir du vice-président subit des rénovations et que la crise frontalière s’intensifie.

La vice-présidente trouve apparemment le style de vie en déplacement difficile deux mois après avoir prêté serment alors qu’elle attend que sa résidence officielle soit rénovée.

Plusieurs sources ont déclaré à CNN que Harris n’était pas satisfaite de la situation actuelle alors qu’elle et son mari, le professeur de droit de Georgetown, Douglas Emhoff, attendaient pour emménager dans leur nouvelle maison à l’Observatoire naval.

« Elle devient frustrée », a déclaré un responsable alors que le couple continue de vivre dans les quartiers officiels du président, Blair House, qui est situé juste en face de Pennsylvania Avenue à Washington DC.

La publication a noté que les rénovations comprenaient un contrat de base et un contrat de 3,8 millions de dollars pour des «entrepreneurs en plomberie, chauffage et climatisation» – mais cela n’explique pas pourquoi Harris et Emhoff ne peuvent pas bouger.

Certains enfants qui tentaient de traverser la frontière sans la surveillance d’un adulte n’avaient que trois ans

La Maison Blanche a promis que le plan ne consistait pas à distribuer des chèques aux gens Crédit: AFP

La coordinatrice des frontières de la Maison Blanche, Roberta Jacobson, démissionne de ses fonctions d’ici la fin du mois d’avril, a annoncé vendredi la Maison Blanche – alors que l’administration Biden se débat avec la crise historique des migrants.

Jacobson a été coordinateur de Biden pour la frontière sud-ouest au Conseil de sécurité nationale.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré dans un communiqué de la Maison Blanche que la démission de Jacobson était «conforme à son engagement au départ de servir dans les 100 premiers jours de l’administration».

La déclaration ne mentionnait pas qui remplacera Jacobson, mais Harris est sur le point de diriger les efforts diplomatiques américains en Amérique centrale avec le Mexique et les pays du Triangle du Nord que sont le Guatemala, le Honduras et le Salvador.

La présidente du RNC, Ronna McDaniel, a écrit un éditorial cinglant pour Fox mardi dernier dans lequel elle a critiqué Harris pour «avoir refusé d’aller voir la crise créée par leurs politiques imprudentes et arriérées».

McDaniel a fustigé Harris pour son retour en Californie pendant le week-end de Pâques, mais sans aucune apparition à la frontière – ni aucune apparition publique du tout.

«Elle travaille plus dur pour éviter de rendre des comptes pour la crise qu’elle ne le fait pour y remédier», a écrit McDaniel.

«Prendre des vacances en Californie pour le sou du contribuable quand il y a une crise humanitaire qui fait rage à quelques kilomètres au sud est cynique, faible et fondamentalement indifférent.

L’administration Biden a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord avec trois pays d’Amérique centrale pour renforcer temporairement les forces de sécurité à leurs frontières afin de réduire la vague d’immigration à la frontière mexicaine.

L’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le Mexique maintiendrait un déploiement d’environ 10 000 soldats, tandis que le Guatemala a fait bondir 1 500 policiers et militaires jusqu’à sa frontière sud.

Le Honduras a déployé 7 000 policiers et militaires à sa frontière «pour y disperser un important contingent de migrants». Le Guatemala mettra également en place 12 points de contrôle le long de la route migratoire à travers le pays.