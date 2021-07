Biden défend le retrait de l’Afghanistan, déclare que la prise de contrôle des talibans « n’est pas inévitable » – RT USA News

Le président américain Joe Biden a défendu sa décision de retirer ses troupes d’Afghanistan, niant tout parallèle avec le Vietnam et se disant convaincu que le gouvernement afghan pourrait repousser les talibans avec l’aide continue de Washington.

Face à un corps de presse étonnamment hostile et exubérant de la Maison Blanche jeudi, Biden a fait valoir que les troupes américaines ne devraient pas rester en Afghanistan parce que les talibans sont les plus forts qu’ils aient été depuis 20 ans – avant de faire marche arrière pour dire qu’ils sont encore moins capables que les États-Unis. -soutenu les forces de sécurité afghanes.

Une prise de contrôle de Kaboul par les talibans est « pas inévitable » Biden a fait valoir, soulignant que l’armée afghane compte 300 000 soldats et une force aérienne tandis que les talibans comptent 75 000 combattants.

« Est-ce que je fais confiance aux talibans ? Non, » dit-il à un moment donné, visiblement agité. « Mais je fais confiance à la capacité de l’armée afghane, qui est mieux entraînée, mieux équipée et plus compétente pour mener la guerre. »

Biden a également repoussé les affirmations selon lesquelles la communauté du renseignement américaine avait conclu que le gouvernement de Kaboul s’effondrerait, affirmant que c’était « pas vrai. » Le gouvernement a la capacité, les forces et l’équipement pour combattre, mais doit se rassembler et parvenir à une unité de but, a-t-il expliqué.

Les États-Unis vont « ne pas s’éloigner » a-t-il ajouté, laissant entendre que Washington continuera à financer l’armée afghane, comme il le fait depuis des années.

DÉTAILS À SUIVRE