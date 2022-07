Biden défend l’accord avec l’Iran contre l’examen minutieux des nouvelles d’Israël, les responsables vantent les “liens stratégiques importants”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a de nouveau défendu sa décision de relancer l’accord sur le nucléaire iranien, repoussant cette fois les objections des médias israéliens sur le sujet.

Biden s’est entretenu avec la Douzième chaîne israélienne dans une interview préenregistrée diffusée mercredi. L’intervieweur a abordé l’Iran Deal, citant des sondages récents qui ont révélé que 75 % des Israéliens ne font pas confiance à l’administration Biden pour prendre en compte les intérêts d’Israël lors des négociations sur la question.

“La seule chose pire que l’Iran qui existe actuellement, c’est l’Iran avec des armes nucléaires, et si nous pouvons revenir à l’accord et les maintenir fermement”, a déclaré Biden. Il a de nouveau reproché à l’ancien président Donald Trump de s’être retiré de l’accord et d’avoir donné à l’Iran l’occasion d’augmenter rapidement sa prolifération nucléaire.

“[Iran is] plus proches d’une arme nucléaire maintenant qu’elles ne l’étaient auparavant », a-t-il dit. « Cela n’a rien à voir avec le fait que la Force Qods va ou non arrêter ou continuer à être engagée dans des activités : nous pouvons agir contre eux. et ont toujours un accord où ils réduisent leur programme nucléaire … donc je pense toujours que cela a du sens.”

L’administration Biden continue de faire avancer l’accord tout en affirmant que “l’Iran présente une menace régionale et mondiale”.

Interrogé par le journaliste israélien Yonit Levy dans l’interview sur Biden disant qu’il ferait n’importe quoi pour s’assurer que l’Iran n’acquiert pas d’armes nucléaires et si cela signifiait utiliser la force contre l’Iran, le président a répondu : “Si c’était le dernier recours, oui”.

Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital : “Si l’objectif est d’empêcher une République islamique dotée d’armes nucléaires, ressusciter un accord qui, même selon les normes de 2015, était fatalement défectueux et rien de plus qu’un temps- est l’approche exactement opposée.”

“Blâmer Trump pour l’impasse de la politique iranienne est une vieille nouvelle”, a-t-il déclaré. “L’administration Biden a promis au début de 2021 de s’assurer que la politique s’arrête au bord de l’eau. Aller en Israël et invoquer l’évolution de la menace nucléaire iranienne comme étant le résultat de son prédécesseur fait exactement le contraire.”

“Un accord qui récompense ceux qui soutiennent l’appareil terroriste iranien n’a de sens que si l’objectif n’est pas de s’attaquer vigoureusement à cet appareil pour commencer”, a-t-il ajouté.

La position israélienne reste importante car Biden et les responsables israéliens ont réaffirmé aujourd’hui le partenariat et les “liens stratégiques importants” entre les deux nations.

Le chef d’état-major général de Tsahal, LTG Aviv Kohavi, a déclaré : “La coopération opérationnelle et la coordination étroite entre les États-Unis et l’État d’Israël constituent une composante supplémentaire de l’importante alliance stratégique entre les deux pays”.

“Les liens stratégiques entre nos armées font partie intégrante du maintien de la stabilité et de la lutte contre les menaces communes au Moyen-Orient, et nous nous efforçons d’étendre notre coopération et de créer une variété de nouvelles opportunités dans les airs, en mer et sur terre”, a-t-il déclaré. . “Notre relation avec les États-Unis est un élément important dans la préservation de la stabilité régionale face à la course stratégique en cours avec le régime iranien, qui non seulement met en danger l’État d’Israël, mais constitue une menace régionale et mondiale que les pays de la région doivent agir ensemble contre.”

Le président Biden a vu les systèmes de défense aérienne de Tsahal, notamment le système de défense aérienne Iron Dome, le système de défense Arrow, le système David’s Sling et le nouveau système de défense aérienne laser Iron Beam.

Les systèmes de défense aérienne sont un produit de la technologie israélienne de pointe et fournissent une réponse au large éventail de menaces à plusieurs niveaux dans différents domaines. Ces systèmes forment la ligne de défense aérienne à plusieurs niveaux et protègent la vie des civils israéliens, parmi lesquels les menaces posées par le régime iranien.

Les systèmes de défense présentés au président Biden constituent un élément important des préparatifs défensifs de Tsahal contre le régime iranien et ses supplétifs terroristes dans la région. Tsahal s’investit dans la préservation de l’avantage militaire qualitatif de l’État d’Israël dans la région et dans le maintien de la sécurité de ses civils.