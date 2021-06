Biden défend Fauci après que le sénateur Hawley se soit joint aux appels du GOP à la démission ou au licenciement du chef médical de la Maison Blanche – RT USA News

Le président Joe Biden a fait tout son possible pour défendre le Dr Anthony Fauci, donnant à son conseiller médical en chef un vote de confiance alors que la Maison Blanche a rejeté la perspective de le licencier au milieu des demandes croissantes des républicains pour son éviction.

« Oui, je suis très confiant dans le Dr Fauci, » Biden a déclaré vendredi après un point de presse au Delaware. Le président avait quitté la salle de briefing mais a passé la tête par une porte après qu’un journaliste a crié une question pour savoir s’il avait confiance en Fauci.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse plus tard dans la journée si elle pouvait imaginer des circonstances dans lesquelles Biden licencierait Fauci, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré : « Non. »

L’administration est aux côtés de Fauci, du moins jusqu’à présent, après qu’une multitude d’e-mails du médecin ont été publiés cette semaine en vertu des demandes de la Freedom of Information Act des médias. Les e-mails, datant des premiers mois de l’épidémie de Covid-19, ont soulevé des controverses sur des questions telles que les efforts de Fauci pour rejeter les spéculations selon lesquelles le virus pourrait avoir fui d’un laboratoire chinois et des commentaires privés sur les mesures d’atténuation – telles que le port du masque et l’école fermetures – qui étaient en conflit avec certaines de ses directives publiques.

Psaki a défendu Fauci jeudi, déclarant aux journalistes, « Il a été un atout indéniable dans la riposte de notre pays à la pandémie, mais ce n’est évidemment pas si avantageux pour moi de remettre en cause la substance des e-mails d’il y a 17 mois. »





Même avant les bombes par courrier électronique, certains législateurs républicains, tels que les représentants Warren Davidson (Ohio) et Guy Reschenthaler (Pennsylvanie), appelaient au licenciement de Fauci pour des questions telles que son volte-face sur les directives en matière de pandémie et l’investissement présumé du gouvernement dans le gain. recherche sur les virus de fonction.

Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky), qui a déclaré le mois dernier que Fauci avait menti au Congrès sur le financement américain de la recherche à l’Institut chinois de virologie de Wuhan, a réagi à la publication du courrier électronique en disant que le médecin devrait être licencié. « S’il s’avère que le virus provient du laboratoire de Wuhan, ce qui semble être le cas, il y a beaucoup de culpabilité dans le fait qu’il était un grand partisan du financement, mais il était également un grand partisan à ce jour de dire nous pouvons faire confiance aux Chinois à ce sujet », Paul a déclaré mercredi dans une interview à Fox News.

Le sénateur Josh Hawley (R-Missouri) a rejoint vendredi le chœur du GOP appelant au départ de Fauci. « Les courriels et les reportages d’enquête récemment publiés par Anthony Fauci sur les origines de Covid-19 sont choquants », il a dit. « Le moment est venu pour Fauci de démissionner et d’une enquête complète du Congrès sur les origines de Covid-19 – et sur tous les efforts visant à empêcher une comptabilité complète. »

Hawley a ajouté que les Américains méritent de savoir si les responsables gouvernementaux ont tenté d’arrêter les efforts pour déterminer les origines de Covid-19. « Et le Congrès doit également déterminer dans quelle mesure le NIAID (Institut national des allergies et des maladies infectieuses) de Fauci a été impliqué dans le financement de la recherche à l’Institut de virologie de Wuhan », a-t-il ajouté. il a dit.

Les courriels et les reportages d’enquête récemment publiés par Anthony Fauci sur #COVID-19[FEMININE les origines sont choquantes. Le moment est venu pour Fauci de démissionner et d’une enquête complète du Congrès sur les origines de #COVID-19[FEMININE – et dans tous les efforts visant à empêcher une comptabilité complète – Josh Hawley (@HawleyMO) 4 juin 2021

CNN a rapporté à la fin du mois dernier que l’administration Biden avait fermé une enquête du département d’État pour savoir si le virus avait fui du laboratoire de Wuhan. L’enquête a commencé l’automne dernier, sous l’ancien président Donald Trump. Le 26 mai, au lendemain du reportage de CNN, Biden a ordonné aux agences de renseignement américaines d’essayer de déterminer l’origine de l’épidémie dans les 90 jours.





