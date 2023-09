Biden « déçu » par les plans annoncés de Xi Jinping — RT World News

Le dirigeant américain espérait apparemment rencontrer son homologue chinois lors du prochain sommet du G20 en Inde.

Le président américain Joe Biden a exprimé sa déception lorsqu’on l’a interrogé sur le projet annoncé du président chinois Xi Jinping de sauter le prochain sommet des dirigeants du G20 à New Delhi.

«Je suis déçu… mais je vais pouvoir le voir», Biden a déclaré dimanche aux journalistes dans le Delaware, sans préciser où il espère rencontrer le dirigeant chinois et quand.

Il est peu probable que Xi Jinping assiste en personne au prochain sommet du G20 en Inde, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant des responsables chinois et indiens anonymes. La délégation de Pékin à l’événement sera dirigée par le Premier ministre chinois Li Qiang, a affirmé l’agence.

Pékin n’a pas encore confirmé officiellement les projets de voyage du dirigeant chinois. Les ministères des Affaires étrangères indien et chinois ont refusé de commenter lorsqu’on les a interrogés sur cette question.















Xi n’a effectué que deux voyages à l’étranger depuis la levée des strictes restrictions chinoises liées au Covid-19 fin 2022. Il s’est rendu à Moscou en mars dernier pour des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine, et il a personnellement assisté au sommet des BRICS en Afrique du Sud le mois dernier.

Le président Poutine ne se rendra pas non plus au sommet du G20. Selon le Kremlin, la Russie sera représentée à New Delhi par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le sommet du G20 devrait avoir lieu à New Delhi les 9 et 10 septembre. Les médias occidentaux s’attendaient largement à ce que ce rassemblement soit le théâtre de la première rencontre face-à-face de Biden avec Xi depuis leurs discussions au G20. sommet à Bali, en Indonésie, en novembre dernier. Selon la Maison Blanche, le président américain devrait toujours arriver en Inde le 7 septembre pour assister à des réunions bilatérales avec d’autres dirigeants mondiaux.