Biden déclare une catastrophe majeure au Texas, où les problèmes d’eau affectent encore des millions de personnes après la tempête hivernale

Avec l’espoir d’un dégel à l’horizon, des millions d’Américains du centre-sud des États-Unis étaient aux prises avec les conséquences de l’explosion hivernale meurtrière de samedi.

L’électricité revenait lentement aux résidents touchés par la tempête, mais beaucoup n’avaient toujours pas d’eau potable. Plus de 275 000 personnes sur sept Les États étaient sans électricité samedi matin, dont plus de 80 000 au Texas – contre 4 millions plus tôt dans la semaine, selon PowerOutage.us.

Plus de 15,1 millions de personnes au Texas – plus de la moitié de la population de l’État – dans 189 comtés ont eu des perturbations dans leur service d’eau tôt samedi, ce qui a conduit les agences locales à émettre des avis d’ébullition de l’eau, a déclaré Gary Rasp, un porte-parole de la Commission du Texas sur la qualité de l’environnement à USA TODAY. .

« Le changement climatique est réel »:L’administration Biden dit que la crise énergétique au Texas montre que les États-Unis ne sont pas préparés aux conditions météorologiques extrêmes

Les experts avertissent que les personnes de couleur et les communautés à faible revenu qui ont été touchées de manière disproportionnée par les pannes de courant et les tuyaux éclatés pourraient désormais faire face au chemin le plus difficile vers le rétablissement.

Biden déclare une catastrophe majeure au Texas

La Maison Blanche a annoncé samedi que le président avait déclaré une catastrophe majeure au Texas, et il a demandé aux agences fédérales d’identifier des ressources supplémentaires pour faire face aux souffrances dans des dizaines de comtés de l’État.

L’aide fédérale en cas de catastrophe peut inclure des subventions pour le logement temporaire et les réparations domiciliaires, des prêts à faible coût pour couvrir les pertes de biens non assurés et plus encore.

Biden a déclaré vendredi qu’il prévoyait de se rendre au Texas la semaine prochaine, mais qu’il ne partirait que lorsqu’il déterminera que sa présence ne sera pas un «fardeau».

« La réponse est oui », a déclaré Biden à propos d’une visite au Texas, ajoutant que son plan était à l’origine d’aller au milieu de la semaine prochaine. « Mais je ne veux pas être un fardeau. Quand le président atterrit dans une ville d’Amérique, il a une longue queue. »

Pendant ce temps, trois femmes du Congrès américaines se sont rendues dans l’État samedi. La représentante du Texas, Penny Morales Shaw, s’est jointe aux représentants des États-Unis, Sheila Jackson Lee, Alexandria Ocasio-Cortez et Sylvia Garcia pour remplir les boîtes à la Houston Food Bank.

La semaine dernière, Biden a approuvé les états d’urgence en Louisiane, en Oklahoma et au Texas.

Plus de 3000 températures froides record par jour la semaine dernière

La semaine dernière a vu certaines des pires conditions météorologiques hivernales depuis des décennies, sinon jamais, a déclaré vendredi le National Weather Service, et les conditions ont été imputées à la mort de plus de 57 personnes.

Plus de 3000 températures froides records par jour ont été signalées du 12 au 17 février, et 79 de ces records étaient des records de froid de tous les temps, a déclaré vendredi le NWS, prédisant qu’une grande partie des États-Unis devrait connaître des températures inférieures à zéro pendant plusieurs jours à venir.

Les responsables de la santé publique ont mis en garde ces derniers jours sur les préoccupations d’hypothermie et d’intoxication au monoxyde de carbone, et les conditions hivernales ont également conduit à de dangereux obstacles aux services d’incendie.

À Killeen, au Texas, où la ville annoncé il économisait de l’eau en raison d’un approvisionnement « extrêmement limité », un Hilton Garden Inn a pris feu vendredi soir. Tard jeudi, un complexe d’appartements près de San Antonio a brûlé.

Les bornes d’incendie gelaient, laissant les pompiers avec peu d’eau pour éteindre les incendies, a déclaré le chef du service d’incendie de Bexar Bulverde, Jerry Bialick, à l’Associated Press. « C’est notre problème, une fois qu’on avance un peu sur un feu, on manque d’eau », dit-il.

Le Texas n’était pas préparé aux conditions. Lors de leur dernière réunion avant la météo hivernale, les hauts responsables de l’opérateur du réseau électrique de l’État ont passé moins d’une minute à discuter de la tempête imminente et de savoir si l’État était prêt.

Bill Magness, président et chef de la direction de l’Electric Reliability Council of Texas, a parlé pendant environ 40 secondes sur le sujet, disant: « il semble que nous aurons un peu de temps d’hiver à affronter. »

‘La chaleur est en route’

Il y a de bonnes nouvelles: « La chaleur est en route », a déclaré vendredi le Service météorologique national. « Il peut même sembler tropical au début de la semaine prochaine », a déclaré le service.

Le météorologue d’AccuWeather, Alex Sosnowski, a déclaré qu’un «dégel majeur est prévu pour le centre-sud des États-Unis récemment bombardé par l’hiver».

« Même si les fluctuations de température ne seront pas aussi dramatiques dans le Midwest et l’Est, les météorologues d’AccuWeather affirment que les conditions hivernales extrêmes de la fin devraient s’atténuer en intensité jusqu’à la fin du mois de février », a déclaré Sosnowski.

