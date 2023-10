Biden déclare son soutien à Israël et propose une aide à Gaza en difficulté

Alors que la visite de Biden était avant tout une démonstration dramatique et ferme de solidarité avec Israël, cette annonce pourrait apporter un soulagement à des centaines de milliers d’habitants de Gaza, qui ont été privés de nourriture, d’eau et de carburant depuis qu’Israël a imposé un siège complet la semaine dernière dans le suite à l’attaque sans précédent du Hamas. Les groupes de défense des droits de l’homme ont condamné ce siège comme étant illégal, ce qui a provoqué une vague de colère croissante au Moyen-Orient.

En plus des milliards potentiels pour Israël, Biden a annoncé un nouveau financement américain de 100 millions de dollars pour l’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie.

Alors qu’Israël a nié toute responsabilité dans l’explosion, qui a tué plus de 400 personnes selon des responsables palestiniens, les retombées ont perturbé la visite de Biden. Une réunion prévue entre Biden et les dirigeants de Jordanie, d’Égypte et de l’Autorité palestinienne pour discuter de la guerre a été annulée, faisant dérailler au moins temporairement les efforts américains visant à désamorcer les tensions régionales et à empêcher une extension du conflit.