La première proclamation du président américain Joe Biden en fonction a été de déclarer sa journée d’inauguration «Journée nationale de l’unité», appelant tous les Américains à se joindre à lui dans la «démocratie» – et vaincre le «terrorisme intérieur» de ses opposants.

Quelques minutes après son installation à la Maison Blanche mercredi, Biden a envoyé la proclamation qui a rappelé les points clés de son discours inaugural, mot pour mot.

En publiant la proclamation, Biden a invité les Américains à «Unissez-vous et écrivez la prochaine histoire de notre démocratie – une histoire américaine, de décence et de dignité, d’amour et de guérison, de grandeur et de bonté.»

Le président nouvellement assermenté a appelé l’unité « Cœur battant d’une démocratie » j’avais besoin de «Restaurer l’âme de l’Amérique», qui est menacée par une crise économique, une pandémie, «Appelle à la justice raciale depuis quelque 400 ans» et un «Crise climatique avec force et fureur.»

Nous ressentons également la montée de l’extrémisme politique et du terrorisme intérieur – déchaîné il y a quelques jours à peine sur notre Capitole, la citadelle de la liberté, mais qui se préparait bien avant – que nous devons affronter et vaincre.

Il s’agissait d’une référence aux partisans de l’ancien président Donald Trump, dont certains ont pris d’assaut le Capitole il y a deux semaines pour protester contre le Congrès certifiant l’élection de Biden malgré les allégations d’irrégularités et de fraude de Trump dans plusieurs États, que les médias traditionnels et sociaux ont supprimés et les tribunaux rejetés. motifs techniques.

Dans le récit de Biden, cependant, «Dans ce moment difficile, la démocratie a prévalu» et lui et le vice-président Kamala Harris ont maintenant une légitimité absolue et le mandat populaire pour leur programme.

«Aujourd’hui, nous célébrons le triomphe de la démocratie après une élection qui a vu plus d’Américains voter que jamais dans l’histoire de notre nation, et où la volonté du peuple a été entendue et prise en compte», dit-il dans la proclamation.

Quelque 25 000 soldats de la Garde nationale avaient été déployés à Washington, DC dans les jours précédant l’inauguration, invoquant des menaces à la sécurité qui ne se sont jamais matérialisées. Il n’y avait pas de foule habituelle sur le National Mall, qui a été bouclé en raison de l’état d’urgence et de la pandémie de Covid-19. Ils ont été remplacés par une mer de drapeaux américains à la place.

