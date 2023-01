Biden déclare que les inondations en Arizona sont une catastrophe fédérale pour la tribu Havasupai

La Maison Blanche a fait une déclaration de catastrophe fédérale pour la tribu amérindienne Havasupai qui vit principalement au fond du Grand Canyon en Arizona, alors que la communauté se prépare à rouvrir l’accès touristique à ses célèbres cascades turquoises le mois prochain.

En octobre dernier, le village a subi de graves inondations qui ont endommagé de vastes parties de la réserve.

Les inondations “ont détruit plusieurs ponts et sentiers qui sont nécessaires non seulement pour nos touristes, mais pour le mouvement quotidien des biens et services dans le village de Supai”, le tribu m’a dit.

Le Havasupai se prépare maintenant à recevoir à nouveau des touristes à partir du 1er février sur sa réserve, qui se trouve à neuf milles sur des sentiers étroits entre de spectaculaires falaises de roche rouge au fond du Grand Canyon, dans le nord de l’Arizona. Les touristes doivent demander des permis pour entrer dans la réservation.

C’est la première fois que les touristes sont autorisés à retourner dans la réserve non seulement depuis les inondations, mais en près de trois ans, depuis que le tourisme a été fermé au début de 2020 lorsque la pandémie de coronavirus s’est propagée aux États-Unis. La communauté du canyon dispose de ressources de soins de santé très limitées sur place.

La tribu est l’une des plus petites d’Amérique du Nord et est la seule basée à l’intérieur du canyon, où la communauté vit depuis plus de 800 ans, bien qu’elle ait été chassée d’une grande partie de son territoire d’origine, beaucoup plus large, par des colons armés au 19e siècle.

Le 31 décembre, la Maison Blanche a annoncé que Joe Biden avait approuvé une déclaration de catastrophe pour le Havasupai. Selon l’Agence fédérale de gestion des urgences (Fema), une telle déclaration prévoit un large éventail de programmes d’aide fédéraux pour les particuliers et les infrastructures publiques, y compris des fonds pour les travaux d’urgence et permanents.

La tribu fait pousser des cultures et élève des animaux de ferme sur un mince ruban de terre à l’intérieur du canyon, le long des ruisseaux et des chutes naturels aux couleurs vives. Havasupai signifie le peuple de l’eau bleu-vert.

La tribu a publié une déclaration le mois dernier, revenant sur les inondations de l’automne dernier, disant : « Cela a été une expérience éprouvante pour toutes les personnes impliquées… Cependant, il y a beaucoup de choses positives en conséquence. Bien que vous puissiez voir des arbres abattus sur les sentiers où l’inondation s’est écrasée, vous verrez également une flore et une faune florissantes et de nouvelles chutes d’eau.

La Maison Blanche a noté que: “Un financement fédéral est disponible pour la tribu Havasupai et certaines organisations privées à but non lucratif sur la base d’un partage des coûts pour les travaux d’urgence et la réparation ou le remplacement des installations endommagées par les inondations”, poursuit le communiqué.

En décembre, la tribu a noté qu’elle avait été en conflit avec l’opérateur touristique tiers avec lequel elle travaillait normalement et qu’elle était passée à un autre opérateur en préparation de la saison touristique 2023.

Le mois dernier, la tribu a également signalé une nouvelle activité d’extraction d’uranium dans la région du Grand Canyon, d’où provient la source d’eau de la tribu, qu’elle a longtemps affirmée comme une menace existentielle.

“Il est temps d’interdire définitivement l’extraction d’uranium – non seulement pour préserver l’identité culturelle de la tribu Havasupai et notre existence en tant que peuple Havasupai, mais aussi pour protéger le Grand Canyon pour les générations à venir”, a déclaré le président de la tribu Thomas Siyuja Sr dans un communiqué. signalé par Native News Online. “Avec l’activité récente observée à l’intérieur de la clôture de la mine, il est clair que la société minière envisage de commencer ses opérations.”

L’héritage de l’extraction de l’uranium a longtemps menacé les communautés amérindiennes, y compris la tribu Havasupai. De 1944 à 1986, près de 30 millions de tonnes de minerai d’uranium ont été extraites des terres Navajo voisines. Pendant la guerre froide, les entreprises ont extrait des millions de tonnes d’uranium dans ces territoires pour répondre à la demande d’armes nucléaires, causant un fléau environnemental.