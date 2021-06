Biden déclare que l’effondrement d’un bâtiment en Floride est une urgence nationale, autorise la FEMA et d’autres agences fédérales à se joindre aux efforts de réponse – RT USA News

Le président Joe Biden a décrété l’état d’urgence à la suite d’un effondrement catastrophique d’un immeuble près de Miami, en Floride, qui aurait fait des dizaines de morts. Les secouristes se démènent pour trouver des survivants.

L’ordre, qui est entré en vigueur jeudi, permettra au Département de la sécurité intérieure, à l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) et à d’autres agences fédérales de fournir une assistance aux autorités étatiques et locales qui tamisent actuellement les décombres.

La déclaration autorise spécifiquement la FEMA à mobiliser des recrutements et des ressources afin de « atténuer les impacts de l’urgence ». Les agences fédérales aideront également à l’enlèvement des débris, a indiqué la déclaration, qui est entrée en vigueur jeudi.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé plus tôt un décret déclarant l’état d’urgence pour le comté de Miami-Dade, dans le but d’accélérer l’aide fédérale à l’opération de sauvetage.

Près de 100 personnes ont été portées disparues après qu’un complexe de condos de grande hauteur à Surfside, juste au nord de Miami, a connu un effondrement partiel jeudi matin.





Les autorités utilisent des chiens spécialement entraînés ainsi que des drones pour aider à l’effort de sauvetage. Le site a été décrit comme structurellement instable, ce qui rend les efforts de secours dangereux pour les premiers intervenants.

Jusqu’à présent, une causalité a été confirmée. Quatre-vingt-dix-neuf personnes sont toujours portées disparues pendant environ 18 heures après l’effondrement, bien que les autorités tentent toujours de déterminer qui se trouvait dans le bâtiment à ce moment-là. Une centaine d’habitants dont on ignorait le sort ont depuis été localisés et déclarés sains et saufs. Trente-cinq personnes qui se trouvaient dans la partie du complexe d’appartements laissée debout ont été évacuées de l’immeuble.

Une enquête a été ouverte pour déterminer ce qui a causé l’effondrement de la tour. Les responsables locaux ont noté que la tour faisait l’objet de réparations de toit et d’autres travaux d’entretien.

