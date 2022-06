Biden déclare que le G-7 interdira les importations d’or russes en raison de la guerre contre l’Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Joe Biden a déclaré dimanche que le Groupe des Sept interdirait les importations russes d’or en représailles à la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

Les dirigeants du G-7 se réuniront le jour de l’ouverture du sommet dimanche pour discuter de la manière de sécuriser l’approvisionnement énergétique et de lutter contre l’inflation, cherchant à empêcher la réponse à l’invasion de la Russie de blesser les alliés mondiaux dans l’espoir de punir le Kremlin.

Selon de hauts responsables de l’administration Biden, l’or est la deuxième exportation de la Russie et l’interdiction des importations rendrait plus difficile la participation du pays aux marchés mondiaux.

L’or a été la plus grande exportation russe derrière l’énergie ces dernières années, atteignant près de 19 milliards de dollars, soit environ 5 % des exportations mondiales d’or en 2020, selon la Maison Blanche.

Environ 90 % des exportations d’or russes étaient destinées aux pays du G-7. Parmi ces exportations russes, plus de 90 %, soit près de 17 milliards de dollars, ont été exportées vers le Royaume-Uni. Les États-Unis ont importé pour moins de 200 millions de dollars d’or de Russie en 2019 et moins d’un million de dollars en 2020 et 2021.

LES FORCES UKRAINIENNES SE RETIRENT DE LA VILLE EST DE SIEVIERODONETSK POUR ÉVITER D’ÊTRE ENCERCLÉES PAR LES RUSSES

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que les pays du G-7 imposant une interdiction de l’or russe « frapperont directement les oligarques russes et frapperont au cœur de la machine de guerre de Poutine ».

“Poutine gaspille ses ressources en baisse dans cette guerre inutile et barbare. Il finance son ego aux dépens des peuples ukrainien et russe”, a déclaré Johnson. “Nous devons priver le régime Poutine de son financement.”

Selon la Grande-Bretagne, la valeur des exportations d’or vers l’élite russe a grimpé en flèche au cours des mois qui ont suivi le lancement de la guerre par Moscou alors que les riches Russes tentent d’échapper aux sanctions occidentales.

L’interdiction sera officiellement annoncée mardi lors de la réunion des dirigeants pour le sommet annuel.

Biden est arrivé dans les pittoresques Alpes bavaroises d’Allemagne tôt dimanche matin pour rejoindre ses homologues du G-7 pour la réunion annuelle. L’impact mondial continu de la guerre de la Russie contre l’Ukraine devrait être un point central de la discussion. Le président américain et les alliés internationaux s’efforcent de présenter un front uni pour soutenir l’Ukraine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré samedi que le sommet abordera l’inflation et d’autres “défis de l’économie mondiale à la suite de la guerre de M. Poutine – mais aussi comment continuer à tenir M. Poutine responsable”.

LES PILOTES UKRAINIENS DE TOP GUN NOUS POUSCENTENT POUR DES JETS, LE SÉNATEUR DIT QUE LES LEGALS FERONT APPUYER SUR L’AFFAIRE AVEC LA MAISON BLANCHE

“Il y aura des mouvements musculaires”, a déclaré Kirby à bord d’Air Force One lors du vol de Biden vers l’Allemagne.

Les plafonds de prix de l’énergie conçus pour limiter les profits pétroliers et gaziers russes que Moscou peut utiliser dans son invasion seront discutés.

Un haut responsable allemand a déclaré que la suggestion américaine concernant le plafonnement des prix faisait l’objet de discussions intenses concernant son fonctionnement exact et son adéquation avec les régimes de sanctions américains, européens, britanniques, canadiens et japonais.

Les responsables devraient également parler de la manière de garantir les engagements en matière de lutte contre le changement climatique tout en répondant aux besoins d’approvisionnement énergétique.

“Il n’y a pas d’affaiblissement des engagements climatiques”, a déclaré Kirby.

BIDEN PARTICIPANT AU G7 ET AUX SOMMETS DE L’OTAN AU MILIEU DE “LA SITUATION DE SÉCURITÉ LA PLUS GRAVE DEPUIS DES DÉCENNIES”

Biden lancera également officiellement dimanche un partenariat mondial sur les infrastructures destiné à contrer l’influence de la Chine dans le monde en développement. Le président a présenté cette initiative lors du sommet du G-7 de l’année dernière et l’avait baptisée “Reconstruire un monde meilleur”.

Kirby a déclaré que Biden et d’autres dirigeants mondiaux annonceraient les premiers projets qui bénéficieraient de ce que l’administration considère comme une “alternative aux modèles d’infrastructure qui vendent des pièges de la dette aux pays partenaires à revenu faible et intermédiaire, et font progresser la compétitivité économique des États-Unis et notre sécurité nationale”.

Après la conclusion du sommet mardi, Biden se rendra à Madrid pour rencontrer les dirigeants des 30 pays de l’OTAN afin de discuter de la stratégie concernant la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.