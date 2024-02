Biden déclare que la réponse d’Israël à Gaza est « exagérée »

Le président Joe Biden a émis jeudi ses critiques les plus virulentes à l’égard de la campagne militaire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a tué plus de 27 000 Palestiniens, selon les responsables de la santé à Gaza.

“Je pense, comme vous le savez, que la conduite de la réponse à Gaza, dans la bande de Gaza, a été exagérée”, a déclaré Biden en réponse à une question d’un journaliste à la Maison Blanche.

Biden a déclaré qu’il avait « fait pression très fort » pour un cessez-le-feu temporaire en échange de la libération des otages détenus par le Hamas et de la libération des Palestiniens dans les prisons israéliennes. Mercredi, Netanyahu a rejeté l’accord, qualifiant les conditions proposées par le Hamas de « délirantes ».

“J’ai travaillé sans relâche sur cet accord”, a déclaré Biden, ajoutant qu’il pensait qu’il pourrait être étendu à une “pause prolongée dans les combats”.

Il a déclaré qu’il faisait pression pour accroître l’aide humanitaire à Gaza.

« Comme vous le savez, au départ, le président du Mexique, Sissi, ne voulait pas ouvrir la porte pour permettre l’entrée du matériel humanitaire », a déclaré Biden, faisant référence à tort au président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi. “Je lui ai parlé. Je l’ai convaincu d’ouvrir la porte. Et j’ai parlé à Bibi [Netanyahu] pour ouvrir la porte du côté israélien.

Biden a déclaré cela lors de remarques programmées à la hâte en réponse à un rapport du conseiller spécial publié jeudi. Le rapport concluait qu’il avait délibérément conservé et divulgué des informations classifiées sur l’armée et la sécurité nationale et citait ses trous de mémoire – une préoccupation pour les électeurs américains à l’approche de l’élection présidentielle de novembre.

Les trois quarts des électeurs, dont la moitié des démocrates, se disent préoccupés par la santé mentale et physique de Biden, selon un sondage NBC News publié cette semaine.

“Ma mémoire est bonne”, a déclaré Biden.





Alerte sur Rafah

Plus tôt jeudi, la Maison Blanche a lancé un sévère avertissement à Israël, mettant en garde le gouvernement Netanyahu contre la poursuite de sa campagne militaire dans la ville de Rafah, le long de la frontière avec l’Égypte, où plus de la moitié des 2,2 millions d’habitants de Gaza ont trouvé refuge.

“En l’absence d’une véritable réflexion sur la protection des civils à cette échelle à Gaza, les opérations militaires actuelles seraient un désastre pour ces gens, et ce n’est pas quelque chose que nous soutiendrions”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’un point de presse à la Maison Blanche.

Ses commentaires font écho à ceux du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a mis en garde jeudi contre le risque d’une “tragédie gigantesque”, les Palestiniens entassés à Rafah “n’ayant nulle part où aller”.

Kirby a souligné que l’administration ne croyait pas qu’Israël était sur le point de mener des opérations militaires imminentes à Rafah, affirmant qu’elle n’avait « vu aucun plan convaincant » pour une telle avancée.

Ceci malgré les déclarations de Netanyahu mercredi selon lesquelles son gouvernement avait ordonné aux Forces de défense israéliennes (FDI) « d’opérer également à Rafah », ainsi qu’à Khan Younis, les deux endroits qu’il a identifiés comme « les deux derniers bastions du Hamas ».

Il est peu probable qu’Israël s’implante rapidement à Rafah tant que Tsahal continue de combattre à Khan Younis et autour de ses tunnels, où il pense que le chef du Hamas Yahya Sinwar, originaire de Khan Younis, se cache, a déclaré David Makovsky, éminent chercheur de Ziegler à Rafah. du Washington Institute et directeur du projet Koret sur les relations israélo-arabes.

“Je pense que Netanyahu et [Israeli Defense Minister Yoav] “Gallant veut signaler qu’Israël n’a pas peur d’entrer dans Rafah”, a-t-il déclaré à VOA. “Mais je pense que nous parlons encore de la phase de signalisation.”

Alors que les Palestiniens de Rafah se réfugient dans la crainte d’une campagne plus intense et d’attaques terrestres, les forces israéliennes ont bombardé des quartiers de la ville, tuant au moins 11 personnes.

Le Caire concerné

Le Caire craint qu’une avancée israélienne vers Rafah ne conduise à un effort massif des Gazaouis pour fuir par la frontière, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères.

Washington craint également que le conflit ne s’étende à l’Égypte, a déclaré Jonathan Rynhold, directeur du département d’études politiques de l’université Bar-Ilan.

“Que pourrait-il se passer ici avec la relation avec l’Egypte ? Que se passerait-il si les Palestiniens essayaient de se précipiter en Egypte ? Comment allez-vous gérer cela ? C’est le genre de questions qui sont posées. [by the U.S. to the Israelis]”, a déclaré Rynhold à VOA.

Malgré leurs avertissements publics de plus en plus directs adressés à Israël, les États-Unis restent un fervent partisan de la campagne militaire israélienne visant à éliminer le Hamas.

Jusqu’à présent, Biden s’est abstenu d’utiliser l’influence considérable de Washington, a déclaré Aaron David Miller, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace et expérimenté dans les négociations de paix au Moyen-Orient sous diverses administrations américaines.

Cet effet de levier inclut la possibilité de réduire l’aide militaire ou le soutien diplomatique aux Nations Unies, où plus de 150 pays ont appelé à un cessez-le-feu.

“Ces leviers sont disponibles depuis le début de cette crise, mais il n’en a actionné aucun”, a-t-il déclaré à VOA.

Kirby a repoussé les questions sur les raisons pour lesquelles Biden ne ferait pas plus pour maîtriser Netanyahu.

L’idée selon laquelle l’administration n’a pas tenté d’influencer la manière dont les Israéliens mènent leurs opérations militaires est « tout simplement fausse », a déclaré Kirby à VOA lors du briefing de jeudi. “Et ils ont été réceptifs à bon nombre de nos leçons apprises et des perspectives que nous partageons.”

Rynhold a déclaré que Biden retiendrait probablement l’influence américaine lorsqu’il pourrait avoir besoin d’empêcher Israël d’élargir le conflit, en particulier contre le Liban.





Les forces dirigées par le Hezbollah attaquent presque quotidiennement les communautés israéliennes et les postes militaires le long de la frontière libano-israélienne depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué 1 200 personnes en Israël.

Cessez-le-feu

La Maison Blanche s’est dite optimiste quant au fait qu’il existe encore une voie vers un cessez-le-feu temporaire, malgré le rejet public par Netanyahu du plan qui a mis en évidence le fossé entre les deux alliés.

Kirby a déclaré que « des conversations sont toujours en cours » et Biden est « optimiste ». Biden devrait rencontrer le roi Abdallah de Jordanie à Washington la semaine prochaine dans le cadre de ses efforts en faveur d’un accord.

Miller, du Carnegie Endowment, a averti qu’un accord pourrait s’avérer insaisissable parce que “ni le Hamas ni les Israéliens ne sont actuellement vraiment intéressés”.

“Il n’y a aucune urgence, ni pour l’un ni pour l’autre, d’une sorte de cessation globale des hostilités”, a-t-il déclaré. “Les seules personnes qui semblent pressées sont l’administration Biden.”

Biden fait face à d’intenses réactions négatives de la part des Américains arabes et musulmans. Dans le but de rétablir les relations, ses collaborateurs ont rencontré jeudi des dirigeants arabes américains et musulmans du Michigan.

L’État compte un pourcentage élevé de musulmans, et leurs votes pourraient déterminer si le président peut conserver l’État charnière lors de l’élection présidentielle de novembre.

Margaret Besheer, correspondante de VOA à l’ONU, a contribué à ce rapport.