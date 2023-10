Biden déclare que la barbarie du Hamas est « aussi importante que l’Holocauste »

Le président américain Joe Biden a qualifié l’attaque du Hamas de « aussi lourde de conséquences que l’Holocauste », mais a déclaré lors d’une 60 minutes l’apparence selon laquelle ce serait une « grave erreur » de la part d’Israël d’occuper Gaza en réponse.

Pendant le 60 minutes Dans l’émission diffusée dimanche soir, Scott Pelley a demandé au président démocrate s’il était « temps d’établir un cessez-le-feu » alors que le nombre de morts s’alourdit après l’attaque du Hamas la semaine dernière.

« Écoutez, il y a une différence fondamentale », a déclaré Biden. « Israël s’en prend à un groupe de personnes qui se sont livrées à une barbarie qui a autant de conséquences que l’Holocauste. Et… je pense qu’Israël doit réagir. Ils doivent s’en prendre au Hamas. Le Hamas est une bande de lâches. Ils sont se cachant derrière les civils. Ils ont installé… leur quartier général là où se trouvent les civils, les bâtiments et autres. Mais dans la mesure où ils peuvent se séparer… les Israéliens feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter le meurtre de civils innocents. «

Le président américain Joe Biden lors du dîner national de la Campagne des droits de l’homme 2023, le 14 octobre 2023 à Washington, DC. Lors d’une interview « 60 Minutes » diffusée dimanche, Biden a qualifié l’attaque du Hamas en Israël d' »aussi lourde de conséquences que l’Holocauste ».

Kent Nishimura/Getty



Le Hamas, que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste, a mené le 7 octobre l’attaque militante palestinienne la plus meurtrière de l’histoire contre Israël, incitant ce pays du Moyen-Orient à lancer par la suite ses frappes aériennes les plus lourdes jamais vues sur Gaza. Dimanche, plus de 1 300 personnes avaient été tuées en Israël, selon le Presse associée signalé. Plus de 2 300 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza. PA signalé.

Le soutien inconditionnel du président à Israël, allié de longue date des États-Unis, a suscité les éloges des républicains et des démocrates, les responsables israéliens exprimant également leur gratitude envers l’administration. Cependant, le soutien de Biden a suscité certaines critiques, certains démocrates progressistes exprimant leurs inquiétudes quant au traitement réservé aux civils palestiniens. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était « en guerre » et avait coupé l’approvisionnement en nourriture, carburant, électricité et médicaments à Gaza, qui abrite une population estimée à environ 2,3 millions d’habitants.

Biden a déclaré à Pelley qu’il souhaitait voir un couloir humanitaire qui permettrait aux civils de fuir Gaza, affirmant que son équipe « discutait » avec les dirigeants israéliens pour savoir si une « zone de sécurité » pourrait être établie.

« Nous discutons également avec les Égyptiens pour savoir s’il existe un moyen de faire sortir ces enfants et… ces femmes », a déclaré Biden.

Au cours de la séquence, Biden a également évoqué les otages américains, où jusqu’à 13 citoyens américains sont portés disparus ou seraient retenus captifs par le Hamas à Gaza, selon le Département d’État américain dimanche soir, qui a confirmé que 30 Américains ont été tués dans les attaques surprises.

Le président a déclaré que « nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir » pour retrouver les Américains portés disparus.