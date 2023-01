Biden déclare l’urgence en Californie alors que de nouvelles tempêtes hivernales avancent

Le président américain Joe Biden prend la parole lors d’une réunion du cabinet dans la salle du Cabinet de la Maison Blanche le 5 janvier 2023 à Washington, DC. Drew Anger | Getty Images

Le président Joe Biden a déclaré lundi une urgence en Californie après qu’un barrage de tempêtes hivernales meurtrières a provoqué des pannes de courant et des inondations généralisées depuis la semaine dernière. Des averses extrêmes, des vents violents et des crues soudaines ont fait au moins 12 morts au cours des dix derniers jours et provoqué des pannes de courant pour des centaines de milliers de foyers et d’entreprises à travers l’État. Les prévisionnistes du National Weather Service ont mis en garde contre un “défilé incessant de cyclones” au cours des prochains jours qui exacerbera le risque d’inondations dans le centre et le nord de la Californie. “Des pluies torrentielles sur des sols saturés produiront un potentiel d’inondation considérable avec des montées rapides des rivières, des coulées de boue et des crues éclair ou des coulées de débris”, ont déclaré les prévisionnistes du NWS dans un bulletin. Le président a approuvé la déclaration d’urgence pour la Californie lors d’une visite à Mexico pour le Sommet des dirigeants nord-américains. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré dimanche soir qu’il était en contact étroit avec la Maison Blanche pour s’assurer que l’État dispose d’une aide adéquate.

Un habitant marche le long d’une rue inondée, après que des orages de “rivière atmosphérique” se soient abattus sur le nord de la Californie, dans la ville côtière d’Aptos, le 5 janvier 2023. Carlos Barria | Reuter

La déclaration d’urgence du président autorise le Département de la sécurité intérieure et l’Agence fédérale de gestion des urgences à coordonner tous les efforts de secours en cas de catastrophe et à fournir une assistance pour les mesures d’urgence requises, la Maison Blanche dit dans un communiqué. La déclaration couvre les comtés d’El Dorado, Los Angeles, Mariposa, Mendocino, Merced, Monterey, Napa, Placer, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Sonoma, Stanislaus et Ventura. Lundi matin, plus de 130 000 foyers et entreprises en Californie étaient toujours sans électricité, selon les données de PowerOutage.us. Pacific Gas and Electric, la plus grande compagnie d’électricité de l’État, a déclaré dimanche sur son site Web que plus de 4 100 équipages sont organisés dans toute sa zone de service – y compris les régions les plus touchées par les tempêtes – dans l’un des plus grands efforts d’intervention d’urgence de l’histoire.

Une rue inondée après une tempête de pluie dans le quartier Aptos Beach Flats à Aptos, Californie, États-Unis, le dimanche 8 janvier 2023. Nic Coury | Bloomberg | Getty Images

La Californie a subi une série de tempêtes fluviales atmosphériques, qui sont de longs et étroits ruisseaux dans l’atmosphère qui transportent la majeure partie de la vapeur d’eau en dehors des tropiques et produisent généralement des précipitations et des chutes de neige extrêmes sur de courtes durées. Les tempêtes fluviales atmosphériques se sont également superposées à un système de basse pression souvent appelé cyclone à la bombe, un phénomène qui se produit généralement lorsqu’une masse d’air froid entre en collision avec une masse d’air chaud. Les tempêtes à venir sont particulièrement préoccupantes car le sol californien reste saturé et donc plus vulnérable aux inondations et au ruissellement rapide. Le NWS a déclaré qu’il prévoyait de fortes pluies pouvant atteindre cinq pouces près de la côte californienne et plus d’un pied de neige à l’ouest au cours des prochains jours.