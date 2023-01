Biden déclare l’état d’urgence pour l’État américain

Des jours de tempêtes intenses en Californie ont fait au moins 12 morts et des centaines de milliers d’habitants sans électricité

Le président américain Joe Biden a autorisé une déclaration d’urgence pour l’État de Californie, qui est secoué par des tempêtes hivernales meurtrières depuis plus d’une semaine, entraînant des inondations, des pannes de courant généralisées et même des décès.

Biden a annoncé la décision lundi, notant qu’une aide fédérale avait été approuvée pour répondre à « violentes tempêtes hivernales, inondations et coulées de boue » en Californie et à “diminuer ou écarter la menace d’une catastrophe” dans les zones les plus touchées. Les efforts de secours en cas de catastrophe seront coordonnés par l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) et le Département de la sécurité intérieure (DHS).

Les autorités locales et les habitants ont partagé des images prétendant montrer les conséquences de plus d’une semaine de mauvais temps, y compris d’importantes inondations dans les zones urbaines et un éboulement potentiellement mortel le long d’une route.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, avait précédemment demandé une déclaration fédérale d’urgence au cours du week-end. Bien qu’il ait déjà fait sa propre annonce de catastrophe au niveau de l’État, un décret présidentiel libère des ressources supplémentaires des agences fédérales.

Au moment de la demande de Newsom, quelque 424 000 habitants étaient sans électricité et plus de 20 000 devaient être évacués de leur domicile en raison des conditions météorologiques extrêmes, selon Nancy Ward, directrice du bureau des services d’urgence du gouverneur. Ward a déclaré qu’au moins 12 Californiens avaient été tués dans les inondations depuis le 31 décembre, soit plus de décès que les deux dernières saisons de feux de forêt combinées.

La tempête californienne a produit d’énormes vagues et houle le long du littoral. Cette femme était assise dans sa voiture sur le rivage lorsqu’une vague massive a frappé son véhicule avec de l’eau et des rochers. Elle ne sait pas ce qui est arrivé à l’autre personne debout à côté. pic.twitter.com/1vxOxprTzk — MétéoNation (@WeatherNation) 6 janvier 2023

Les tempêtes ne peuvent que s’aggraver avant de se calmer, le National Weather Service prévoyant une “défilé implacable de cyclones” sur la côte ouest dans les prochains jours. “Des pluies torrentielles sur des sols saturés produiront un potentiel d’inondation considérable avec des crues rapides des rivières, des coulées de boue et des crues éclair ou des coulées de débris”, a-t-il ajouté. a déclaré l’agence dans un récent bulletin.

Après une accalmie des précipitations sur une grande partie de la région ce soir, une autre série de pluies modérées à fortes, d’orages et de neige abondante en montagne se déplace tard ce soir/tôt mardi matin. #CAwx pic.twitter.com/PQqPQUiXWy – NWS Sacramento (@NWSSacramento) 10 janvier 2023

Lundi soir, plus de 93 000 Californiens étaient toujours sans électricité, selon le tracker de panne poweroutage.us. On ne sait pas si ce chiffre augmentera à nouveau avec l’averse à venir, bien que le plus grand opérateur d’électricité de Californie, Pacific Gas and Electric, ait déclaré qu’il avait plus de 4 000 équipes travaillant 24 heures sur 24 pour rétablir l’électricité dans les maisons et les entreprises, l’une des plus grandes situations d’urgence. efforts de réponse dans l’histoire de l’entreprise.