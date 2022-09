Biden déclare la guerre aux “extrémistes MAGA” — RT World News

Le président américain a accentué ses attaques contre les partisans de Trump, vantant la peur des conservateurs pour gagner des voix aux élections de mi-mandat

Le président américain Joe Biden a de nouveau condamné la grande partie de la population américaine qui soutient son prédécesseur, Donald Trump, déclarant « Les forces MAGA » sont une menace existentielle pour la démocratie et doivent être vaincus.

“Les forces de MAGA sont déterminées à ramener ce pays en arrière, en arrière vers une Amérique où il n’y a pas de droit de choisir, pas de droit à la vie privée, pas de droit à la contraception, pas de droit d’épouser qui vous aimez”, Biden a déclaré jeudi dans un discours aux heures de grande écoute, faisant référence à Trump “Rendre l’Amérique encore plus grande” slogan.

S’exprimant à l’historique Independence Hall de Philadelphie, où la déclaration d’indépendance a été signée en 1776, Biden a suggéré que les partisans de Trump visent à détruire la démocratie américaine. « Depuis longtemps, nous nous sommes rassurés sur le fait que la démocratie américaine est garantie. Mais ce n’est pas. Nous devons le défendre, le protéger, le défendre – chacun d’entre nous.

Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre république.

Le dirigeant américain s’est assuré de préciser que non « Tous les républicains, pas même la plupart des républicains, ne sont des extrémistes MAGA, mais le parti républicain est dominé, dirigé et intimidé par Donald Trump et les républicains MAGA. Et c’est une menace pour ce pays.

Biden a exhorté tous les Américains à s’unir dans son “bataille pour l’âme de la nation” et “voter, voter, voter” pour vaincre les républicains de MAGA.

Biden a intensifié ses attaques contre les partisans de l’ancien président ces derniers jours, essayant apparemment de s’appuyer sur le sentiment anti-Trump pour stimuler la participation démocrate aux urnes lors des prochaines élections de mi-mandat au Congrès le 8 novembre.

La semaine dernière encore, Biden a comparé la philosophie MAGA à “semi-fascisme” affirmant que les partisans de Trump “Refuser d’accepter la volonté du peuple” « embrasser la violence politique » et poser un “une menace pour notre démocratie même.”

“Ce n’est pas une hyperbole, maintenant, vous devez voter pour littéralement sauver à nouveau la démocratie”, ajouta-t-il à l’époque. Mercredi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que Biden considérait les républicains de MAGA comme un “menace extrémiste pour notre démocratie”.















Peindre la moitié du pays comme des extrémistes peut toutefois comporter un risque politique. Plus de 74 millions d’Américains ont voté pour Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. Un sondage Yahoo / YouGov réalisé à la fin du mois dernier a révélé que 54% des républicains et des indépendants à tendance républicaine préfèrent Trump comme candidat du GOP à la présidence en 2024. En revanche, seulement 32% des démocrates veulent que Biden soit le candidat de leur parti en 2024.

La dernière rhétorique de Biden marque un changement de tactique pour un président qui a pris ses fonctions en s’engageant à unir la nation politiquement polarisée. Réagissant aux aperçus du discours du président par la Maison Blanche, la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, l’a appelé “le diviseur en chef” qui “incarne l’état actuel du Parti démocrate: un état de division, de dégoût et d’hostilité envers la moitié du pays.”