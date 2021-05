Biden décernera la première médaille d’honneur de sa présidence au vétérinaire de la guerre de Corée

Le président Joe Biden présentera vendredi la médaille d’honneur pour la première fois depuis son entrée en fonction, récompensant un vétéran américain de la guerre de Corée pour sa « bravoure remarquable », a déclaré la Maison Blanche.

Le président sud-coréen Moon Jae-In, qui se rend ce jour-là à la Maison Blanche pour s’entretenir avec Biden, devrait assister à la cérémonie, selon la Maison Blanche.

Le récipiendaire de la plus haute distinction militaire du pays, le colonel Ralph Puckett Jr., est un résident de Columbus, en Géorgie, qui a servi pendant la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué de presse.

Puckett « s’est distingué par des actes de bravoure et d’intrépidité au-delà de l’appel du devoir » en Corée en novembre 1950 en menant une unité de Rangers de l’armée dans une terrible attaque de jour sur une colline ennemie, a déclaré la Maison Blanche.

« Pour obtenir un tir d’appui, le premier lieutenant Puckett a monté le char le plus proche, s’exposant au feu mortel de l’ennemi », a déclaré la Maison Blanche. « Sautant du tank, il a crié des mots d’encouragement à ses hommes et a commencé à diriger les Rangers dans l’attaque. »

Lorsque le feu ennemi a immobilisé un peloton, Puckett a quitté la sécurité relative de sa position et « a intentionnellement traversé une zone ouverte trois fois pour attirer le feu ennemi, permettant ainsi aux Rangers de localiser et de détruire les positions ennemies et de s’emparer de la cote 205 ».

« Au cours de la nuit, l’ennemi a lancé une contre-attaque qui a duré quatre heures », indique le communiqué de presse, ajoutant que le leadership de Puckett a motivé les Rangers tout au long.

« En conséquence, cinq attaques de vagues humaines par un élément ennemi de la force d’un bataillon ont été repoussées », a déclaré la Maison Blanche.

Puckett a été blessé par des fragments de grenade au cours de la première de ces vagues, « mais il a refusé l’évacuation et a continuellement dirigé un soutien d’artillerie qui a décimé les formations ennemies attaquantes, a abandonné à plusieurs reprises des positions de sécurité relative pour se frayer un chemin de foxhole en foxhole pour vérifier le périmètre de la compagnie, et a distribué des munitions parmi les Rangers », a déclaré la Maison Blanche.

Lors de la sixième vague d’attaque, deux obus de mortier ont atterri dans la foxhole de Puckett, causant « de graves blessures », indique le communiqué de presse. «Le premier lieutenant Puckett a ordonné aux Rangers de le laisser derrière eux et d’évacuer la zone. Sentant le devoir de l’aider, les Rangers ont refusé l’ordre et ont fait un effort pour le récupérer de la foxhole tout en étant toujours sous le feu de l’ennemi.

« En fin de compte, les Rangers ont réussi à récupérer le premier lieutenant Puckett et ils se sont déplacés vers le bas de la colline, où le premier lieutenant Puckett a appelé à des tirs d’artillerie dévastateurs au sommet de la colline contrôlée par l’ennemi », a déclaré la Maison Blanche.

Puckett s’est enrôlé dans le Corps de réserve enrôlé de l’armée en 1943 et a été renvoyé à l’Académie militaire américaine en 1945. Il a servi pendant la guerre de Corée en tant que membre de la 8th Army Ranger Company et au Vietnam en tant que membre de la 101st Airborne Division.