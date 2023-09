Biden décernera la médaille d’honneur au vétéran de l’armée qui a sauvé des soldats au Vietnam – NBC Los Angeles

En tant que premier lieutenant de l’armée et pilote d’hélicoptère Cobra pendant la guerre du Vietnam, Larry Taylor a effectué des centaines de missions et sauvé d’innombrables vies. Mais aucun vol de sauvetage n’a été aussi audacieux ni aussi significatif pour Taylor que celui pour lequel il recevra la médaille d’honneur des mains du président Joe Biden.

Biden reconnaîtra Taylor lors d’une cérémonie la semaine prochaine, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

Dans la nuit du 18 juin 1968, Taylor a décollé à bord de son hélicoptère d’attaque pour secourir quatre hommes d’une équipe de reconnaissance à longue portée qui était encerclée et risquait d’être dépassée par les troupes ennemies. Il devait trouver un moyen de les faire sortir, sinon « ils n’y arriveraient pas ».

David Hill, l’un des hommes que Taylor a sauvés cette nuit-là, a déclaré que les actions de Taylor étaient ce que « nous appelons maintenant sortir des sentiers battus ».

Hill et les trois autres effectuaient une mission de nuit pour suivre le mouvement des troupes ennemies dans un village près de la rivière Saigon lorsqu’ils furent retrouvés par les troupes nord-vietnamiennes et vietcong. Un échange de tirs intense s’ensuivit et bientôt ils furent à court de munitions. Ils ont demandé de l’aide par radio.

Taylor s’est envolé à bord de son hélicoptère d’attaque et est arrivé quelques minutes plus tard sur le site situé au nord-est de ce qui était alors Saigon, rebaptisé depuis Ho Chi Minh-Ville. Il a demandé à l’équipe de patrouille d’envoyer des fusées éclairantes pour marquer leur emplacement dans l’obscurité. Taylor et un pilote d’un hélicoptère qui l’accompagnait ont commencé à tirer avec les miniguns et les roquettes aériennes de leurs navires sur l’ennemi, effectuant des attaques à basse altitude et bravant d’intenses tirs au sol pendant environ une demi-heure.





L’armée américaine Capitaine Larry L. Taylor.



Mais alors que les deux hélicoptères étaient presque à court de munitions et que l’ennemi continuait d’avancer, Taylor a étudié la voie de fuite prévue par l’équipe jusqu’à un point proche de la rivière et a conclu que les hommes seraient dépassés s’ils essayaient d’y arriver.

Il fallait qu’il pense à autre chose.

Maintenant à court de carburant et avec l’équipe de reconnaissance également presque à court de munitions, Taylor a ordonné à son ailier de tirer les obus laissés dans son Minigun le long du flanc est de l’équipe, puis de retourner au camp de base, tandis que Taylor tirait ses obus restants sur le flanc ouest. flanc. Il a utilisé les phares d’atterrissage de l’hélicoptère pour distraire l’ennemi, permettant ainsi à l’équipe de patrouille de se diriger vers le sud et l’est en direction d’un autre point d’extraction qu’il avait identifié.

Après leur arrivée, Taylor a atterri sous le feu nourri de l’ennemi et au péril de sa vie. Les quatre membres de l’équipe se sont précipités vers l’hélicoptère et se sont accrochés à l’extérieur – il n’y avait que deux sièges – et Taylor les a emmenés en lieu sûr. Il est resté au sol pendant environ 10 secondes.

« J’ai finalement volé derrière eux et je me suis assis par terre », a déclaré Taylor lors d’un entretien téléphonique cette semaine. «Ils se sont retournés et ont sauté dans l’avion. Un couple était assis sur les patins. L’un était assis sur les nacelles de fusée, et je ne sais pas où était l’autre, mais ils ont frappé deux fois sur le côté du navire, ce qui signifiait transporter un…. Et nous l’avons fait ! »

Ce que Taylor a fait cette nuit-là n’avait jamais été tenté auparavant, a déclaré l’armée.

Hill a estimé leurs chances de survie à « absolument zéro » sans la réflexion originale de Taylor.

« Son innovation était bien au-delà de nos attentes, tout comme son courage », a déclaré Hill, le seul membre de l’équipe de patrouille encore en vie. « Et c’est tout court, les amis. »

Taylor a essentiellement concocté le plan pendant qu’il volait.

« Il n’y a rien dans le livre qui dit comment faire cela et je pense qu’environ 90 % du fait de piloter un hélicoptère au Vietnam était une invention au fur et à mesure », a-t-il déclaré. « Personne ne pouvait vous critiquer parce qu’ils ne pouvaient pas faire mieux que vous et de toute façon, ils ne savaient pas ce que vous faisiez. »

Taylor a déclaré qu’il avait effectué des centaines de missions de combat à bord d’hélicoptères UH-1 et Cobra au cours d’un déploiement d’un an au Vietnam. « Nous n’avons jamais perdu un homme », a-t-il déclaré.

« Vous faites simplement tout ce qui est opportun et faites tout ce qui est possible pour sauver la vie des personnes que vous essayez de secourir », a-t-il déclaré.

Taylor a été attaqué par les tirs ennemis au moins 340 fois et a été contraint de se rendre cinq fois, selon l’armée. Il a reçu de nombreuses décorations de combat, dont la Silver Star, une Bronze Star et deux Distinguished Flying Crosses.

Taylor a quitté le Vietnam en août 1968, quelques mois après ce vol. Il a été libéré du service actif en août 1970, après avoir atteint le grade de capitaine, et a été libéré de la Réserve militaire en octobre 1973. Il a ensuite dirigé une entreprise de toiture et de tôlerie à Chattanooga, Tennessee. Lui et sa femme, Toni, vivent à Signal Mountain, Tennessee.

Hill a déclaré que lui et les partisans de Taylor avaient été étonnés d’apprendre des décennies après cette nuit poignante que Taylor n’avait pas reçu de médaille d’honneur.

Taylor avait reçu une Silver Star, l’une des plus hautes distinctions militaires pour sa bravoure au combat. Mais pour ses partisans, cette médaille représentait « un échec de l’armée, ou de ses commandants de l’époque, à reconnaître adéquatement sa valeur, son courage, son dévouement » au Vietnam, et « nous étions déterminés à renverser la situation ». » dit Hill.

Ils voulaient que Taylor reçoive une Médaille d’honneur, la plus haute décoration militaire décernée aux militaires qui vont au-delà de l’appel du devoir, risquant souvent leur vie par des actes de bravoure désintéressés.

L’équipe a donc approfondi le processus, rassemblant de la documentation, des déclarations de témoins et d’autres informations, notamment en demandant son aide à Bob Corker, alors sénateur de l’État d’origine de Taylor. Après plus de six ans de pressions, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a approuvé la recommandation de l’armée et a transmis le dossier de Taylor à Biden.

Biden a signé et a appelé Taylor en juillet pour lui annoncer la nouvelle.