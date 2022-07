Biden décerne à Simone Biles, John McCain et 15 autres la Médaille présidentielle de la liberté – National

Le président américain Joe Biden a remis jeudi la plus haute distinction civile du pays, la Médaille présidentielle de la liberté, à 17 personnes, dont la gymnaste Simone Biles, le regretté John McCain, le républicain de l’Arizona avec qui Biden a servi au Sénat et l’avocat du contrôle des armes à feu Gabby. Giffords.

“Aujourd’hui, elle ajoute à son nombre de médailles”, a déclaré Biden en présentant Biles, une ancienne enfant adoptive dont les 32 médailles olympiques et aux championnats du monde font d’elle la gymnaste américaine la plus décorée de l’histoire.

“Je ne sais pas comment vous allez trouver de la place”, pour une autre médaille, a plaisanté Biden. Le joueur de 25 ans est un défenseur de la santé mentale des athlètes, des enfants en famille d’accueil et des victimes d’agressions sexuelles. Elle est également la plus jeune personne à avoir jamais reçu la médaille, a déclaré Biden.

















Le président démocrate, qui a pris ses fonctions à un moment critique de la pandémie de coronavirus, a également rendu hommage à Sandra Lindsay, l’infirmière du Queens, New York, qui a été la première personne à être vaccinée contre le COVID-19 en dehors des essais cliniques lors d’une apparition télévisée en direct à Décembre 2020.

C’était la première fois que Biden décernait la Médaille présidentielle de la liberté. Sa liste de récipiendaires comprenait à la fois des lauréats vivants et décédés, certains d’entre eux représentant différentes étapes de la vie du président, des religieuses catholiques qui lui ont enseigné en tant que garçon grandissant à Claymont, Delaware, aux législateurs républicains avec lesquels il a servi au Sénat à un collège. professeur comme sa femme, Jill, aux partisans du resserrement de l’accès aux armes à feu.

















Biden a présenté Giffords comme “l’une des personnes les plus courageuses que j’ai jamais connues”.

L’ancienne membre du Congrès de l’Arizona a fondé l’organisation nommée Giffords pour faire campagne pour mettre fin à la violence armée et aux restrictions d’accès aux armes à feu. La démocrate a failli mourir après avoir reçu une balle dans la tête en janvier 2011 lors d’un événement constitutif à Tucson.

Biden a noté qu’il avait récemment signé la législation sur le contrôle des armes à feu la plus radicale depuis des décennies – bien que lui et d’autres aimeraient encore plus de restrictions – et a crédité Giffords et des familles comme la sienne dont la vie a été modifiée par la violence armée pour avoir aidé à y arriver.

“Elle est l’incarnation d’un trait de caractère américain unique : ne jamais, jamais abandonner”, a déclaré Biden.

Biden a également reconnu les anciens sénateurs républicains Alan Simpson du Wyoming et John McCain de l’Arizona, rappelant une ère moins partisane de Washington au cours de laquelle des membres de différents partis se disputaient sur des problèmes pendant la journée, puis se rencontraient autour d’un dîner le soir.

















McCain est décédé d’un cancer du cerveau en 2018. Il a passé plus de cinq ans en captivité au Vietnam alors qu’il servait dans la marine américaine. Il a ensuite représenté l’Arizona à la Chambre et au Sénat, et a été le candidat républicain à la présidentielle de 2008, en concurrence avec les démocrates Barack Obama et Biden.

Biden a déclaré qu’il n’appréciait pas la compétition politique, mais “je n’ai jamais cessé d’admirer John … Je connaissais son honneur, son courage et son engagement.”

Les 17 personnes honorées “ont surmonté d’importants obstacles pour réaliser des réalisations impressionnantes dans les arts et les sciences, ont consacré leur vie à défendre les plus vulnérables d’entre nous et ont agi avec bravoure pour conduire le changement dans leurs communautés et à travers le monde, tout en flamboyant pistes pour les générations à venir », a déclaré la Maison Blanche.

Biden lui-même sait ce que c’est que de recevoir la médaille. Le président Obama de l’époque a honoré les décennies de service public de Biden en lui décernant une médaille présidentielle de la liberté “avec distinction” lors d’une cérémonie peu avant leur départ en janvier 2017.

Biden a clôturé la cérémonie en déclarant: “C’est l’Amérique”.

Les 13 autres médaillés sont :

Sœur Simone Campbell, membre de la Sister of Social Service et ancienne directrice générale de NETWORK, une organisation catholique de justice sociale.

Julieta Garcia, ancienne présidente de l’Université du Texas à Brownsville. Garcia a été la première Latina à devenir présidente d’université, a déclaré la Maison Blanche.

Fred Gray, l’un des premiers membres noirs de l’Assemblée législative de l’Alabama après la reconstruction. Il était un éminent avocat des droits civiques qui représentait Rosa Parks, la NAACP et Martin Luther King Jr. et, à 91 ans, continue de pratiquer le droit.

Steve Jobs, co-fondateur, directeur général et président d’Apple Inc. Il est décédé en 2011.

Père Alexander Karloutsos, assistant de l’archevêque Demetrios d’Amérique. Karloutsos a conseillé plusieurs présidents américains, a indiqué la Maison Blanche. Biden a déclaré qu’il était “l’un de mes chers amis”.

Khizr Khan, un immigrant du Pakistan, le fils d’un officier de l’armée de Khan a été tué en Irak. Khan a acquis une notoriété nationale et est devenu la cible de la colère de Donald Trump, après avoir pris la parole à la Convention nationale démocrate de 2016.

Diane Nash, membre fondatrice du Student Nonviolent Coordinating Committee qui a organisé certaines des plus importantes campagnes de défense des droits civiques du XXe siècle et a travaillé avec King.

Megan Rapinoe, médaillée d’or olympique et double championne du monde de football féminin, capitaine de l’OL Reign dans la National Women’s Soccer League. Elle est une ardente défenseure de l’égalité salariale entre les sexes, de la justice raciale et des droits LGBTQI+. Biden a déclaré qu’elle était la première footballeuse à recevoir la Médaille présidentielle de la liberté.

Simpson, qui a siégé au Sénat avec Biden et a été un éminent défenseur de la réforme du financement des campagnes, de la gouvernance responsable et de l’égalité du mariage. Biden a qualifié Simpson de “vraie affaire” et a plaisanté en disant qu'”il ne se prend jamais trop au sérieux ni ne me prend au sérieux”.

Richard Trumka, qui avait été président de l’AFL-CIO, qui compte 12,5 millions de membres, pendant plus d’une décennie au moment de sa mort en août 2021. Il était un ancien président des United Mine Workers.

Wilma Vaught. Brigadier-général, Vaught est l’une des femmes les plus décorées de l’histoire militaire américaine, brisant les barrières entre les sexes alors qu’elle a gravi les échelons. Lorsque Vaught a pris sa retraite en 1985, elle était l’une des sept femmes générales des forces armées.

Denzel Washington, acteur, réalisateur et producteur doublement oscarisé. Il a également un Tony Award, deux Golden Globes et le Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award. Il est un porte-parole de longue date des Boys & Girls Clubs of America. Washington n’a pas pu assister à la cérémonie de jeudi après avoir été testé positif au COVID-19, a indiqué la Maison Blanche. Biden a déclaré que Washington recevra sa médaille “quand il pourra arriver ici”.

Raul Yzaguirre. Défenseur des droits civiques, Yzaguirre a été président-directeur général du Conseil national de La Raza pendant 30 ans.