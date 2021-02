WILMINGTON, Del. (AP) – Sur la liste des choses à faire pour le week-end du président Joe Biden? En mouvement.

Biden a volé à bord d’Air Force One pour la première fois en tant que président vendredi, mais pas lors d’un voyage pour vendre son plan de secours contre le coronavirus de 1,9 billion de dollars ou pour s’entretenir avec un allié américain.

Il est juste rentré chez lui, au Delaware, pour aider sa femme, Jill, à découvrir de quelles autres «choses» ils ont besoin dans leur «autre maison», c’est-à-dire la Maison Blanche.

« C’est un grand honneur », a déclaré Biden à propos de l’avion à bord d’Air Force One en tant que président. « Mais je n’y ai pas pensé, pour vous dire la vérité. Je lisais le journal.

Il a dit qu’il était allé chez lui près de Wilmington pour le week-end « pour voir mes petits-enfants et passer du temps avec Jill pour récupérer le reste des affaires que nous devions déplacer de notre maison à l’autre maison. » Le fils de Biden, Hunter, a également eu 51 ans jeudi.

Biden a volé alors même que les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé aux Américains d’éviter de voyager en raison de la pandémie de coronavirus.

La Maison Blanche a déclaré que le voyage serait beaucoup moins risqué pour Biden, qui est plus à risque parce qu’il a 78 ans, que le type de voyage commercial que les gens sont invités à mettre en attente.

« Tout président des États-Unis, démocrate ou républicain, prend évidemment Air Force One, un avion privé, quand il voyage », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, quelques heures avant le vol inaugural de Biden.

Biden a déclaré aux journalistes peu après son atterrissage dans le Delaware que l’avion ressemblait beaucoup à celui qu’il avait piloté en tant que vice-président pendant huit ans, « seulement c’est beaucoup plus agréable. »

Biden a fait du contrôle de la pandémie le point central des premiers travaux de sa présidence. Son équipe a souligné à plusieurs reprises qu’il incarnerait un comportement sûr pour la nation.

Chaque fois que le président voyage, un entourage de personnel de soutien, de personnel de sécurité et de médias le accompagne.

Les directives du CDC indiquent que «les voyages augmentent vos chances de se propager et d’attraper le COVID-19» et que l’agence «vous recommande de ne pas voyager pour le moment». Mais il indique que les personnes qui doivent voyager devraient d’abord terminer leur vaccination contre le COVID-19, si elles sont éligibles, et attendre deux semaines après avoir reçu la deuxième dose avant de se lancer dans le voyage.

Biden a reçu sa deuxième dose du vaccin contre le coronavirus il y a plus de trois semaines.

Biden et ses collaborateurs ont été méticuleux sur la façon dont ils mènent leurs activités en essayant de réduire les risques d’infection parmi les employés de la Maison Blanche. Le port du masque est obligatoire dans tout le complexe de la Maison Blanche, une grande partie de l’administration travaille à distance et la durée et la taille des réunions ont été limitées.

Biden a également fait peu d’apparitions à l’extérieur du complexe de la Maison Blanche au cours des premières semaines de sa présidence – le tout pour des affaires officielles ou pour aller à l’église.

Le voyage de Biden, qui a passé des décennies au Sénat et huit ans en tant que vice-président, a marqué sa première fois sur Air Force One en plus de 20 ans. Il s’est envolé pour l’Amérique du Sud avec le président Bill Clinton en 2000 alors que Clinton annonçait une aide de 1,3 milliard de dollars pour aider la Colombie à lutter contre les trafiquants de drogue.

Pour des raisons de sécurité, le vice-président voyage séparément du président et compte sur l’avion plus modeste Air Force Two pour les déplacements hors de la ville.

Pour le vol de 25 minutes entre Joint Base Andrews dans le Maryland et la base de la Garde nationale aérienne de New Castle, Biden a volé sur le plus petit modèle C-32 de la flotte de l’armée de l’air.

Il s’agit d’une version spécialement configurée de l’avion de ligne commercial intercontinental Boeing 757-200, comparée à l’emblématique VC-25A, qui est un Boeing 747 modifié.

Le prédécesseur de Biden, l’ancien président Donald Trump, n’a pas caché son affection pour Air Force One, peut-être le plus grand avantage du travail.

Mais Trump n’était pas un fan de la palette de couleurs bleu et blanc de l’ère Kennedy connue dans le monde entier. Trump a considéré le design comme daté, trop discret et insuffisamment patriotique, et a annoncé son intention en 2019 de réviser la palette de couleurs en utilisant les couleurs du drapeau américain. Il a conservé un modèle de sa révision prévue dans le bureau ovale.

Psaki a déclaré qu’un nouveau travail de peinture Air Force One ne figurait pas sur la liste des priorités de Biden.

« Je peux vous confirmer ici que le président n’a pas passé un moment à réfléchir à la palette de couleurs d’Air Force One », a-t-elle déclaré depuis la salle de briefing.

Madhani a rapporté de Chicago. Miller a rapporté de Washington.