JOE Biden a été critiqué pour avoir «politisé» le procès pour meurtre de Derek Chauvin après avoir déclaré qu’il «priait pour le bon verdict» et appelé les preuves contre l’ex-flic «écrasantes».

Le sénateur du Texas GOP, Ted Cruz, est à la tête de l’accusation d’indignation contre le président, qui a déclaré mardi que les remarques de Biden pourraient même conduire à l’annulation du procès dans l’affaire.

Plus tôt dans la journée, parlant avec des journalistes avant une réunion dans le bureau ovale, Biden a confirmé qu’il avait parlé avec la famille de George Floyd et leur a offert son soutien dans l’attente du verdict du procès.

La confirmation a suivi après que le jeune frère de Floyd, Philonise Floyd, soit apparu dans l’émission AUJOURD’HUI, révélant que Biden l’avait appelé à « nous faire savoir qu’il priait pour nous, en espérant que tout se passera bien ».

S’adressant aux journalistes, Biden a déclaré: «Je ne peux qu’imaginer la pression et l’anxiété qu’ils ressentent, et j’ai donc attendu que le jury soit séquestré, et j’ai appelé.

« Je n’allais rien dire à ce sujet, mais Philonise a dit aujourd’hui à la télévision, et il a dit avec précision que c’était une conversation privée parce que Joe comprend ce que c’était que de vivre une perte. »

Biden a poursuivi en disant que les Floyds sont une «bonne famille» et qu’ils «appellent à la paix et à la tranquillité, quel que soit le verdict».

Il a ajouté: « Je prie pour que le verdict soit le bon verdict, ce qui, à mon avis, est écrasant. Je ne dirais pas cela à moins que le jury ne soit séquestré maintenant. »

Le jury du procès de Chauvin a été séquestré hier soir et a délibéré en privé dans un hôtel inconnu.

Aucun des membres du panel de 12 personnes n’a été autorisé à transporter des téléphones portables ou tout autre appareil électrique jusqu’à ce qu’une décision soit prise. Ils n’étaient pas non plus autorisés à regarder les informations.

Mardi soir, ils ont trouvé Chauvin coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré après avoir délibéré pendant 10,5 heures.

Saisissant les commentaires du président plus tôt mardi, Ted Cruz a déclaré que Biden pourrait faire dérailler le processus judiciaire ou aurait pu laisser une condamnation potentielle susceptible d’appel, en raison de l’annulation du procès.

« Joe Biden décide que Maxine Waters ne devrait pas être le seul politicien à fournir bêtement des motifs pour une annulation du procès ou une possible base en appel pour contester toute condamnation coupable », a déclaré Cruz dans un tweet cet après-midi.

Les commentaires de Cruz concernant la représentante démocrate Maxine Waters font référence à des remarques controversées qu’elle a faites au cours du week-end lors d’un rassemblement pour injustice raciale dans le Minnesota.

Au cours de son discours, Waters a exhorté les militants à «se confronter» si Chauvin était acquitté de la mort de George Floyd.

Elle a depuis été accusée par les législateurs républicains d’incitation à la violence et a même fait face à des appels à être retirée du Congrès.

Le juge présidant le procès de Chauvin, Peter Cahill, a également averti Waters pour ses commentaires, insistant sur le fait qu’ils pouvaient fournir des motifs d’appel pour annuler le verdict du jury.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche de l’ère Trump, Kayleigh McEnany, a également critiqué Biden mardi, qui a insisté pour que les présidents s’abstiennent d’enflammer les tensions.

«Je suis heureux qu’il ait au moins attendu que le jury soit séquestré. Mais je pense que le pays est une telle poudrière en ce moment, en particulier Minneapolis », a-t-elle déclaré sur Fox News.

« Il y a tellement de mal, tellement de douleur. Et je pense que c’est le rôle du président des États-Unis de rester en arrière, de ne pas enflammer les tensions. @

Elle a cependant félicité Biden pour avoir contacté la famille en privé.

«Je pense qu’il aurait dû réserver un commentaire et dire qu’il prie pour la famille comme nous le sommes tous», a-t-elle ajouté.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a critiqué les commentaires de Biden et de Waters.

Le républicain du Kentucky a noté que « parfois un procès équitable est difficile à conduire » avant de souligner qu ‘ »il n’est certainement pas utile pour un membre du Congrès, et même le président des États-Unis, de sembler peser en public, alors que le jury est essayer de trier ce cas important. «

La Maison Blanche, quant à elle, a tenté de contrer les critiques croissantes en insistant sur le fait que Biden n’essayait pas «d’influencer» le procès.

Psaki a déclaré que Biden estimait que c’était le moment opportun pour peser sur le procès, après que le jury ait été séquestré hier.

« Comme il l’a également noté, le jury est séquestré, c’est pourquoi il en a parlé, mais je m’attendrais à ce qu’il pèse davantage – plus loin une fois qu’il y aura un verdict et je ne vais pas fournir une analyse supplémentaire sur ce qu’il voulait dire, » A déclaré Psaki lors d’un point de presse.

Lorsqu’on lui a demandé si les paroles de Biden pourraient aggraver des troubles potentiels si le « bon verdict » n’était pas rendu, Psaki a déclaré que Biden avait toujours appelé à la paix.

«Notre objectif, alors que nous travaillons avec les autorités étatiques et locales, est de fournir un espace pour des manifestations pacifiques et cela sera cohérent quel que soit le résultat du verdict», a-t-elle déclaré.