Biden critiqué par les anciens combattants comme « répréhensible » pour avoir ignoré le 77e anniversaire du jour J

Les vétérans de l’armée et les militaires seraient indignés contre le président Joe Biden pour ne pas avoir reconnu le 77e anniversaire du jour J dimanche.

Un vétéran de la guerre en Afghanistan et en Irak a déclaré à Fox News qu’il était « répréhensible » que Biden ait tweeté à propos du massacre de Tusla en 1921 hier, mais pas à propos de l’anniversaire du débarquement de Normandie qui a tué 2 500 soldats américains.

« En tant que vétéran, je trouve répréhensible que le président termine son discours par » Dieu bénisse les troupes « , qui semble maintenant n’être qu’en mots », a déclaré le vétérinaire anonyme.

« Il a carrément oublié de reconnaître l’énorme sacrifice de notre plus grande génération. »

Une deuxième source anonyme, un responsable de la sécurité intérieure, a déclaré au réseau que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, avait eu « l’opportunité parfaite » de mentionner le jour J lors d’une interview sur CNN dimanche, mais a échoué.

« Je peux vous dire que sa valeur pour le rôle des hommes qui ont servi le jour J et la mémoire d’eux, les familles qui ont gardé leurs souvenirs vivants au fil des ans ce jour-là, est quelque chose dont le président a parlé de nombreuses fois dans le passé », a déclaré lundi Psaki à propos de Biden.

« C’est proche de son cœur et je ne serais pas surpris s’il y avait plus à dire là-dessus », a-t-elle ajouté.

Jusqu’à présent, seuls le vice-président Harris et la première dame, le Dr Jill Biden, ont rendu hommage aux braves soldats qui ont pris d’assaut les plages de Normandie le 6 juin 1944 pour aider à libérer la France des nazis.

La mission audacieuse et audacieuse s’est avérée être un tournant pour les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, avant que l’Allemagne ne se rende le 7 mai de l’année suivante.

« À l’occasion du 77e anniversaire du #DDay, nous rendons hommage aux héros qui ont pris d’assaut les plages de Normandie et libéré un continent. Nous n’oublierons jamais leur courage et leurs sacrifices », a écrit Harris dans un tweet dimanche.

Jill Biden a également partagé un message, écrivant: « Il y a 77 ans, les familles se sont réunies autour des radios et ont entendu FDR prier pour une » paix qui permettra à tous les hommes de vivre en liberté, récoltant les justes récompenses de leur travail honnête « .

« N’oublions jamais ceux qui se sont battus, leurs familles ou leurs sacrifices, et prions toujours pour la paix. #DDay. »

L’anniversaire du jour J est généralement honoré par le président.

Biden a cependant mentionné ceux qui ont péri le jour J lors de ses remarques du Memorial Day du cimetière d’Arlington la semaine dernière.

« La guerre et les conflits, la mort et la perte ne sont pas des reliques de notre histoire américaine; ils font partie de l’histoire des Américains. Ici, à Arlington, reposent des héros qui ont donné ce que le président Lincoln a appelé » la dernière mesure complète de dévotion « », a déclaré Biden.

« Ils sont morts non seulement à Gettysburg ou à Flanders Field ou sur les plages de Normandie mais dans les montagnes d’Afghanistan, les déserts d’Irak au cours des 20 dernières années. »

Les anciens présidents George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump ont tous reconnu l’anniversaire de cet événement historique au cours de leur première année au pouvoir.

Obama s’est même rendu en Normandie, à Frace, pour le 65e anniversaire en 2009. Trump a fait de même en 2019 pour le 75e anniversaire.

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Mike Huckabee, a critiqué Biden contre Fox lundi en raison de son manque de commémoration.

Huckabee a déclaré qu’il était « inconcevable » que le président n’ait pas été au courant de l’occasion.

« Il est inconcevable que le président ou son équipe puissent ignorer que c’était l’anniversaire du jour J », a déclaré Huckabee.

« Il y a des dizaines de personnes dans le personnel des communications de la Maison Blanche. … Ils savent quelles sont les dates et ce qui se passe. Alors, comment cela a-t-il pu échapper au département des communications de Biden White House même si le président lui-même n’était pas au courant ou avait oublié ? «

Huckabee a poursuivi: « Nous ne devrions jamais oublier le sacrifice de ceux qui ont pris d’assaut ces plages.

« Et je me suis tenu sur ces plages. Je suis allé dans ce cimetière. C’est l’une des expériences les plus émouvantes, émouvantes et déchirantes de réaliser ce que nos gens ont fait. »