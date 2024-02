Biden critique les républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer le chef du DHS, Alejandro Mayorkas

Politique





Le président Biden a critiqué mardi les 214 républicains de la Chambre qui ont voté en faveur de la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, arguant que « l’histoire ne leur sera pas favorable ».

Biden, 81 ans, a vanté «l’intégrité» de Mayorkas et sa carrière «décorée» dans les forces de l’ordre et la fonction publique, qualifiant les deux articles de mise en accusation déposés contre le chef du DHS, 64 ans, de «sans fondement», dans un communiqué publié par le journal blanc. Maison.

« L’histoire ne verra pas d’un bon œil les Républicains de la Chambre pour leur acte flagrant de partisanerie anticonstitutionnelle qui a ciblé un honorable fonctionnaire afin de se livrer à de petits jeux politiques. » le président a dit.

“Depuis son passage au ministère de la Justice en tant que procureur américain jusqu’à son service en tant que secrétaire adjoint et maintenant secrétaire à la Sécurité intérieure, il a fidèlement défendu l’état de droit et a démontré un profond engagement envers les valeurs qui font la grandeur de notre nation”, a déclaré Biden. a continué.

Biden a qualifié la mise en accusation de « sans fondement ». PA

La Chambre a voté mardi par 214 voix contre 213 pour destituer Mayorkas. AFP via Getty Images

Le président a fait valoir que les législateurs républicains qui soutiennent la destitution de Mayorkas auraient intérêt à adopter une loi qui donnerait à son administration « les outils et les ressources nécessaires pour faire face à la situation à la frontière ».

«Cette mise en accusation a déjà échoué une fois lors d’un vote bipartisan. Au lieu d’organiser des cascades politiques comme celle-ci, les républicains véritablement préoccupés par la frontière devraient souhaiter que le Congrès fournisse davantage de ressources frontalières et renforce la sécurité des frontières », a déclaré Biden. “Malheureusement, les mêmes républicains qui poussent cette destitution sans fondement rejettent les plans bipartites sur lesquels le secrétaire Mayorkas et d’autres membres de mon administration ont travaillé dur pour renforcer la sécurité des frontières en ce moment même – revenant sur des années de leurs propres exigences visant à adopter des projets de loi plus stricts sur les frontières.”

« Abandonner les vraies solutions au moment où elles sont le plus nécessaires pour faire de la politique n’est pas ce que le peuple américain attend de ses dirigeants. »

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.) a soutenu que les Républicains à la Chambre ont déjà fait leur part, en adoptant en mai dernier une loi sur la sécurité des frontières qui n’a pas été reprise par le Sénat contrôlé par les Démocrates.

Lui et d’autres républicains de premier plan au Capitole ont rejeté la semaine dernière un projet de loi bipartite du Sénat liant la sécurité des frontières à l’aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan, craignant qu’il n’aille pas assez loin pour résoudre la crise frontalière.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, a accusé Mayorkas de refuser d’appliquer la loi fédérale sur l’immigration et de mentir au Congrès sur l’état de la frontière américaine avec le Mexique. PA

Dans sa propre déclaration, Johnson a accusé Mayorkas de refuser « délibérément et systématiquement » de se conformer aux lois américaines sur l’immigration en faisant « de multiples fausses déclarations au Congrès ».

« Depuis près d’un an, le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants a adopté une approche prudente et méthodique de cette enquête et les résultats sont clairs : dès son premier jour de mandat, le secrétaire Mayorkas a délibérément et systématiquement refusé de se conformer aux lois fédérales sur l’immigration, alimentant ainsi la pire catastrophe frontalière de l’histoire américaine », le président de la Chambre a dit. « Il a miné la confiance du public en faisant de multiples fausses déclarations au Congrès, en faisant obstacle à la surveillance légale du ministère de la Sécurité intérieure et en violant son serment d’office. »

“Alejandro Mayorkas mérite d’être destitué, et le Congrès a l’obligation constitutionnelle de le faire”, a ajouté Johnson. « Après une déclaration de guerre, la destitution est sans doute l’autorité la plus sérieuse conférée à la Chambre et nous avons traité cette question en conséquence. Puisque ce secrétaire refuse de faire le travail que le Sénat lui a confirmé, la Chambre doit agir.

Faisant écho à Biden, la porte-parole du DHS, Mia Ehrenberg, a déclaré dans un communiqué que « l’histoire se souviendra des républicains de la Chambre des représentants pour avoir piétiné la Constitution à des fins politiques plutôt que de travailler à résoudre les graves défis à notre frontière ».

“Alors que le secrétaire Mayorkas aidait un groupe de sénateurs républicains et démocrates à développer des solutions bipartites pour renforcer la sécurité des frontières et obtenir les ressources nécessaires à leur application, les républicains de la Chambre ont perdu des mois avec cette destitution inconstitutionnelle et sans fondement”, a déclaré Ehrenberg, arguant qu’il n’y a pas de ” un lambeau de preuve ou de motifs constitutionnels légitimes » pour destituer Mayorkas.

“Le secrétaire Mayorkas et le ministère de la Sécurité intérieure continueront de travailler chaque jour pour assurer la sécurité des Américains.”