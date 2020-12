Joe Biden a critiqué l’administration Trump pour le rythme de distribution des vaccins COVID-19, affirmant qu’elle «prenait beaucoup de retard».

Le président élu américain a déclaré qu’au rythme actuel, «il faudra des années, pas des mois, pour vacciner le peuple américain».

Biden a déclaré que son administration augmenterait la vitesse de vaccination de cinq à six fois à un million de coups par jour.

Il a déclaré qu’à ce rythme, il «faudra encore des mois pour faire vacciner la majorité des Américains». Quelque 2,1 millions d’Américains ont déjà reçu leur première dose de vaccin.

Biden, qui a été élu en novembre, prend ses fonctions le 10 janvier et a déclaré que son équipe préparerait un « effort beaucoup plus agressif pour remettre les choses sur les rails. »

« Je vais déplacer le ciel et la terre pour nous mettre dans la bonne direction », a déclaré Biden.

La pandémie COVID-19 a tué plus de 336000 Américains et des experts ont averti que les voyages et les rassemblements de vacances pourraient influencer un autre pic d’infections.

Pour le moment, il existe deux vaccins autorisés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis – les vaccins contre les coronavirus Pfizer et Moderna. On s’attend à ce que davantage de vaccins soient disponibles l’année prochaine avec la publication des résultats des essais de phase trois.

Biden s’est fixé comme objectif que le pays administre 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.