Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, a qualifié Joe Biden d ‘«hypocrite» après que le président a déclaré que la levée de son mandat de masque équivalait à une «pensée néandertalienne».

Biden avait déclaré lors d’un briefing sur le COVID-19 mercredi que la levée des restrictions de masque au Mississippi et au Texas était « une grosse erreur », a rapporté The Hill.

« J’espère que tout le monde a maintenant réalisé que ces masques font une différence », a déclaré Biden.

« Nous sommes sur le point de pouvoir changer fondamentalement la nature de cette maladie en raison de la façon dont nous pouvons obtenir des vaccins dans les bras des gens. »

Il a poursuivi: « La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que Néandertal pense qu’entre-temps tout va bien, enlevez votre masque, oubliez-le. »

Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, à droite, a critiqué Joe Biden, à gauche, comme un hypocrite après que le président l’ait qualifié de « pensée néandertalienne » de supprimer les mandats de masque

Des migrants traversent le fleuve Rio Bravo pour se rendre aux agents de la patrouille frontalière américaine pour demander l’asile à El Paso, au Texas, jeudi

Des responsables de l’administration se rendent à la frontière pour informer le président de l’afflux de migrants essayant de traverser

Ses commentaires interviennent alors que l’administration Biden a déclaré qu’elle réduirait la durée de détention des familles de migrants et que les responsables doivent se rendre à la frontière sud et évaluer une récente flambée de migrants.

Patrick a critiqué Biden jeudi dans une interview avec l’émission The Faulkner Focus de Fox News.

« Bien sûr, ce mot « Néandertalien » viendrait très rapidement au président parce que si vous en cherchez la définition, il dit que les Néandertaliens étaient des chasseurs-cueilleurs, et bien sûr, ce serait le nom de son fils, qui rassemble des millions pour sa famille de pays du monde entier », a déclaré Patrick.

Il a poursuivi: « Comment a-t-il osé attaquer le Texas pour nos politiques alors qu’il permet à la frontière d’être dépassée par des personnes venant ici par centaines, par milliers, et testées positives, et venant dans un bus vers votre état où que vous viviez? aux États-Unis d’Amérique? Quel hypocrite!

Le porte-parole de la Maison Blanche, Vedant Patel, a déclaré dans un communiqué obtenu par The Hill que Biden avait demandé aux responsables se rendant à la frontière de lui fournir un exposé sur la réponse du gouvernement à un récent afflux de migrants.

« Biden a demandé aux hauts dirigeants de son équipe de se rendre dans la région frontalière afin de lui fournir un briefing complet sur la réponse du gouvernement à l’afflux de mineurs non accompagnés et une évaluation des mesures supplémentaires qui peuvent être prises pour assurer la sécurité et les soins. de ces enfants », a déclaré Patel.

La Maison Blanche n’a pas précisé quels fonctionnaires effectueraient le voyage ou quand il aurait lieu, a rapporté le média.

Des milliers de migrants ont été arrêtés par des agents aux frontières au cours des six premières semaines de mandat du président et nombre d’entre eux sont des mineurs non accompagnés.

L’administration Biden a rouvert un établissement au Texas pour les jeunes migrants qui avait été construit par l’administration Obama et utilisé par l’administration Trump.

Des responsables chercheraient également l’aide de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour fournir des ressources.

Le président s’est abstenu de qualifier l’afflux de crise, en disant: «Nous pourrons y faire face, si Dieu le veut».

Mercredi, un trou a été creusé dans la clôture frontalière du sud de la Californie avec le Mexique

Un membre de la Garde nationale mexicaine patrouille la frontière, à Ciudad Juarez, tandis que des migrants sont vus le long des rives du Rio Bravo aux États-Unis.

Des migrants sont vus après avoir traversé le fleuve Rio Bravo pour se rendre à un agent de la patrouille frontalière américaine

Un membre de la Garde nationale mexicaine patrouille sur les rives du Rio Bravo alors qu’il tente de contrôler l’afflux de migrants qui traversent vers les États-Unis, à Ciudad Juarez jeudi.