Biden crie K-pop dans le cadre des connexions culturelles mondiales

Éclairer le monde comme de la dynamite?

La K-pop, ou la musique pop coréenne, a une telle portée mondiale que même le président Joe Biden a crié vendredi aux fans de la musique.

« Les fans de K-pop sont universels », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi avec le président sud-coréen Moon Jae-in. « Je peux dire à ceux qui ont ri savoir de quoi je parle. »

Le commentaire de K-pop est venu le même jour que les mégastars de la K-pop BTS ont sorti leur deuxième single en anglais, « Butter ». Les fans du groupe, connus sous le nom de « ARMY », sont parmi les plus dévoués du genre.

La première chanson entièrement anglaise du groupe, « Dynamite », leur a donné leur premier numéro un sur le classement Hot 100 de Billboard l’année dernière.

La conférence de presse a marqué la deuxième réunion bilatérale en personne du président au cours de sa présidence. Les dirigeants se sont réunis pour discuter de l’arrêt du programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord. Biden a qualifié les capacités nucléaires de la Corée du Nord et de l’Iran de « menaces sérieuses » lors de sa première allocution à une session conjointe du Congrès le mois dernier.

Au cours de la conférence de presse, Biden a également mentionné d’autres façons dont la Corée du Sud et les États-Unis ont comblé les fractures culturelles.

«Notre peuple partage une longue histoire. Nos soldats se sont battus les uns aux autres. Nos scientifiques travaillent côte à côte dans nos deux pays. Nos étudiants étudient ensemble, partagent des idées et créent de nouvelles opportunités de collaboration future. les gens et les liens culturels ne font que croître », a-t-il déclaré.

Le président a également fait remarquer les victoires des acteurs et cinéastes sud-coréens lors des Oscars ces deux dernières années. Le mois dernier, l’actrice sud-coréenne Yuh-Jung Youn a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans «Minari». En 2020, le film sud-coréen « Parasite » a remporté le prix du meilleur film.

« Et donc nos deux pays, nos deux nations ont les outils et les liens profonds dont nous avons besoin pour nouer des alliances encore plus fortes et une coopération plus forte », a déclaré Biden.