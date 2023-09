Biden crée un nouveau bureau à la Maison Blanche axé sur la prévention de la violence armée : NPR

basculer la légende John Moore/Getty Images

Le président Biden crée un nouveau bureau pour la prévention de la violence armée afin de coordonner les efforts de son administration pour réduire la violence armée et élever une question qui – bien que bloquée au Congrès – reste importante pour les militants démocrates et les jeunes électeurs.

Le plan a été confirmé par trois personnes connaissant les détails qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat avant l’annonce, attendue vendredi. La nouvelle était rapporté pour la première fois dans le Washington Post. La Maison Blanche a refusé de commenter.

Il s’agit d’une décision recherchée depuis longtemps par les militants du contrôle des armes à feu, qui militent en privé pour un tel bureau depuis des années, et elle intervient alors que les espoirs d’une nouvelle législation sur la réforme des armes à feu semblent peu probables.

Biden devrait annoncer vendredi son nouveau bureau à la Maison Blanche, où il sera présenté par le représentant Maxwell Frost, D-Fla., le premier membre de la génération Z de la Chambre des représentants.

Frost, avec le sénateur Chris Murphy, D-Conn, a présenté un projet de loi visant à créer un bureau de prévention de la violence armée au sein du ministère de la Justice.

La question est personnelle pour les deux législateurs. Murphy est l’un des principaux partisans d’une législation sur le contrôle des armes à feu depuis la fusillade de masse de 2012 dans une école primaire de Sandy Hook, dans le Connecticut, qui a tué 20 enfants et six adultes.

Frost, qui était au lycée au moment de la fusillade, considère que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles il s’est impliqué pour la première fois en politique. Avant de se présenter au Congrès, il a également travaillé pour l’organisation de contrôle des armes à feu dirigée par des jeunes, March For Our Lives.

Le nouveau bureau devrait être dirigé par Stefanie Feldman, actuellement secrétaire du personnel de la Maison Blanche, qui travaille sur des questions politiques avec Biden depuis plus d’une décennie. Les militants espèrent que le bureau permettra à Biden d’utiliser davantage sa chaire d’intimidateur présidentiel pour faire pression en faveur de davantage de mesures de sécurité concernant les armes à feu.

basculer la légende Joe Raedle/Getty Images

La violence armée est une question prioritaire pour les jeunes électeurs

Les informations sur cette annonce ont été saluées par des défenseurs comme David Hogg, co-fondateur de March For Our Lives après une fusillade de masse dans son lycée de Parkland, en Floride, il y a cinq ans.

« Il y a eu un changement de paradigme, je pense, dans la politique américaine autour des armes », a déclaré Hogg à NPR. « [Democrats are] ne fuit plus ce problème. Ils courent dessus et avec fierté », a-t-il ajouté.

Lors des élections de mi-mandat de 2018, la lutte contre la violence armée est devenue un élément majeur du programme de campagne démocrate national. C’était la première fois que les groupes de contrôle des armes à feu dépensaient plus d’argent que les groupes de défense des droits des armes à feu comme la National Rifle Association.

Le président a appelé à des réglementations de « bon sens » et à l’interdiction des armes d’assaut. Les républicains et un petit nombre de démocrates s’opposent à ces mesures.

Les défenseurs affirment que la nouvelle annonce de Biden contribue à montrer qu’il est prêt à agir unilatéralement sur une question importante pour les jeunes électeurs – à un moment où il a besoin de dynamiser ce bloc électoral crucial avant l’élection présidentielle de 2024.

Cette annonce interviendra quelques jours après que la Maison Blanche a annoncé un nouveau programme de formation professionnelle du Climate Corps, visant également à attirer les jeunes Américains.

Hogg a déclaré que Biden avait besoin de jeunes électeurs pour être réélu. « Ce n’est même pas mon opinion. C’est juste objectivement vrai. Il a besoin de jeunes électeurs pour gagner à nouveau, il a surtout besoin de jeunes électeurs de couleur qui ont été essentiels à son élection en 2020 », a-t-il déclaré.

basculer la légende Brandon Bell/Getty Images

L’opinion publique a changé sur les armes à feu

Po Murray a également applaudi les informations concernant le nouveau bureau. Murray, une habitante de Sandy Hook, était une voisine du tireur qui a perpétré l’attaque meurtrière dans sa ville en 2012.

« Nous avons besoin d’une équipe de la Maison Blanche qui se concentre quotidiennement sur cette question », a déclaré Murray, président de la Newtown Action Alliance, une organisation populaire créée après la fusillade. « C’est une crise nationale », a-t-elle déclaré.

Murray a fait valoir que l’opinion publique était du côté de Biden. Dans un récent sondage NPR/PBS NewsHour/Marist, une majorité d’Américains ont déclaré qu’il était plus important de lutter contre la violence armée que de protéger les droits liés aux armes à feu.

« Je crois que le président est conscient qu’il s’agit d’une question gagnante pour lui, et que c’est une question politique élevée. Et évidemment, c’est une question morale élevée », a-t-elle déclaré.