Biden craint une « surprise d’octobre » de la part de la Russie et de la Corée du Nord – médias — RT World News

Les responsables américains s’inquiéteraient du fait que Moscou et Pyongyang pourraient intensifier les tensions pour aider Donald Trump à reconquérir la présidence.

Les responsables de la Maison Blanche s’inquiéteraient d’une possible conspiration de la Russie et de la Corée du Nord pour intensifier les tensions géopolitiques juste avant l’élection présidentielle américaine de cette année afin d’aider le candidat républicain Donald Trump à vaincre le président sortant Joe Biden.

L’administration de Biden est «de plus en plus préoccupé» sur l’intensification des liens entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Actualités NBC rapporté vendredi. La Maison Blanche se prépare à la possibilité que Kim prenne des mesures militaires provocatrices – à la demande de Poutine – pour augmenter les chances de Trump aux élections de novembre, a ajouté le média, citant six hauts responsables non identifiés.

« Nous sommes convaincus que la Corée du Nord sera provocatrice cette année. » » a déclaré un responsable du renseignement américain. « C’est juste une question de degré d’escalade. » NBC a déclaré qu’une telle décision pourrait être considérée comme un « Surprise d’octobre » ce qui signifie une action choquante peu avant les élections pour manipuler les électeurs.















La théorie est apparemment qu’en déclenchant des troubles accrus dans une autre partie du monde – alors que les conflits Russie-Ukraine et Israël-Hamas continuent de faire rage – Kim et Poutine pourraient être en mesure d’inciter les Américains à voter pour un changement de gouvernement. direction. Trump, le candidat républicain présumé, est déjà en tête des sondages devant Biden dans plusieurs des « États swing » qui devraient décider de l’élection. Il a fait valoir que la faiblesse du leadership de Biden a conduit aux conflits qui ont commencé sous sa direction.

Les démocrates accusent la Russie d’ingérence dans les élections américaines de 2016, mais le conseiller spécial Robert Mueller Le « Porte de Russie » L’enquête a révélé qu’aucune collusion n’avait eu lieu entre Moscou et la campagne victorieuse de Trump. Les médias américains ont affirmé que la Russie s’immisçait déjà dans la course à 2024. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que Moscou n’était pas intervenu dans les élections américaines passées et ne le ferait pas non plus cette année.

La Corée du Nord a accéléré le rythme de ses tests de missiles depuis le début du conflit russo-ukrainien en février 2022, attisant les tensions avec la Corée du Sud et Washington. L’administration Biden s’attendrait à ce que Pyongyang procède à un essai d’ogive nucléaire, ce qui marquerait sa première détonation depuis 2017. Un responsable américain a déclaré à NBC que Washington « prêt et préparé » pour répondre à un tel test.

EN SAVOIR PLUS:

Des espions américains derrière le complot du « Russiagate » – rapport

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré le mois dernier que le renforcement de la coopération stratégique avec Poutine enhardissait Kim. Il a mis en garde contre un « lien croissant » entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran. « C’est quelque chose que nous surveillons de très près » a-t-il déclaré à un comité du Congrès américain.