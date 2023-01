Biden craint que les services secrets ne soient fidèles à Trump, selon un nouveau livre

Selon un nouveau livre offrant un regard intérieur sur la Maison Blanche du président Joe Biden, Biden se méfie activement des services secrets au point qu’il ne parle pas librement devant ses agents et il pense que l’agence a menti sur un incident où le berger allemand de Biden Major mordu un agent.

Dans Le combat de sa vie, sorti le 17 janvier, l’auteur Chris Whipple détaille comment Biden faisait visiter la Maison Blanche à un ami et a indiqué l’endroit où Major aurait mordu un membre de l’équipe de sécurité de Biden. “Regardez, les services secrets sont jamais ici. Cela ne s’est pas produit », a déclaré Biden.

Le livre obtenu par Vox avant sa publication offre un récit de l’intérieur de l’aile ouest des deux premières années au pouvoir de Joe Biden et donne une tournure plutôt positive aux efforts de Biden pour faire face à une multitude de crises, allant de la pandémie de Covid-19 à L’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine. Pourtant, cela reflète également les insécurités d’une administration qui s’inquiétait de savoir si Donald Trump essaierait de rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020. Et puis il y a les inquiétudes de Biden à propos des Trumpistes dans son détail des services secrets.

Dans un communiqué, Robyn Patterson, une porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré à Vox : « Nous respectons le fait qu’il n’y aura pas de pénurie de livres écrits sur l’administration contenant une grande variété de revendications. Nous ne prévoyons pas de nous engager dans des confirmations ou des démentis en ce qui concerne les détails de ces réclamations. L’auteur ne nous a pas donné l’occasion de vérifier les matériaux qui sont attribués ici.

Whipple passe une grande partie de la première partie du livre à se concentrer sur l’angoisse suscitée par la transition du pouvoir à l’automne et à l’hiver 2020. Dans le cadre du processus de transition, l’équipe de Biden a activement planifié la possibilité que Trump utilise l’armée américaine pour aider. renverser l’élection. Les préoccupations ont également été partagées par d’autres hauts responsables, et d’autres chroniqueurs de l’administration Trump ont amplement rapporté que Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, et l’ancienne présidente Nancy Pelosi se sont fait part de leurs préoccupations concernant Trump. Mais comme le rapporte Whipple, Pelosi n’a pas seulement parlé à Milley de leurs angoisses communes ; elle a également servi d’intermédiaire entre Milley et l’équipe Biden pendant la transition. Les inquiétudes de Biden concernant la transition pacifique du pouvoir étaient si omniprésentes avant son entrée en fonction que ses conseillers lui ont reproché, en partie, d’avoir contribué au retrait bâclé de l’armée d’Afghanistan.

La méfiance à l’égard de Trump était si profonde que Biden a tenté de supprimer les rappels de la présence de l’ancien président de la Maison Blanche dans la mesure du possible. Selon le récit de Whipple, cela comprenait un effort pour retirer le bureau Resolute, qui, selon Biden, était entaché par l’utilisation de celui-ci par Trump, du bureau ovale et le remplacer par le bureau utilisé par Franklin Delano Roosevelt. Cela a échoué et le bureau de Roosevelt est resté à Hyde Park, New York.

Biden n’a peut-être pas acquis le bureau de Roosevelt, mais il a essayé de faire adopter certaines des lois de premier mandat les plus ambitieuses depuis le New Deal. Bien que Whipple ne couvre pas les négociations de Capitol Hill dans les détails d’autres livres récents, il donne aux lecteurs une bonne idée du processus long et graduel de l’administration Biden pour persuader le sénateur Joe Manchin (D-WV) de soutenir les dépenses sociales. projet de loi surnommé la Loi sur la réduction de l’inflation. Il y a beaucoup de trébuchements en cours de route, allant de la guerre publique des mots menée entre Manchin et la Maison Blanche fin 2021 à des conflits plus privés comme Biden prononçant mal le prénom du sénateur Kyrsten Sinema lors de la cérémonie de signature de la loi sur la réduction de l’inflation. Il relate même le point bas de Biden au niveau national, lorsque tous les progrès de son programme sur Capitol Hill semblaient bloqués à l’automne 2021 et il a confié à un ami qu’il craignait de n’être «pas craint».

Whipple, qui a précédemment écrit un livre sur le poste de chef de cabinet de la Maison Blanche, détaille également le retrait par Biden des troupes américaines d’Afghanistan et les efforts de la Maison Blanche Biden pour dissuader l’invasion russe de l’Ukraine, puis aider les Ukrainiens à se défendre. Dans des extraits du livre précédemment rapportés par Politico, Whipple capture le jeu de blâme sur le retrait de l’Afghanistan, qui a conduit à la mort de 13 Américains après un attentat suicide à l’entrée de l’aéroport de Kaboul. Il décrit comment le secrétaire d’État Tony Blinken a blâmé les mauvaises évaluations de la communauté du renseignement, le directeur de la CIA Bill Burns a repoussé et l’actuel chef de cabinet Ron Klain a pointé du doigt les administrations passées après que Leon Panetta – son prédécesseur sous Barack Obama – soit passé à la télévision par câble. comparer le retrait à la débâcle de la Baie des Cochons sous l’administration Kennedy.

Le traitement de l’Ukraine par Whipple est beaucoup plus édifiant. Il documente les efforts de l’administration Biden pour convaincre les Russes de ne pas envahir et l’opposition farouche de Biden à Poutine par la suite, que Whipple compare même au défi de Winston Churchill à Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il relate le moment où les États-Unis savaient avec certitude que Poutine envahirait. À la veille de l’attaque, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a appelé le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, pour lui donner un avertissement supplémentaire sur ce que les Russes qualifiaient d’exercices militaires près de la frontière ukrainienne. La réponse glaçante de Shoigu a été simplement « Eh bien, ces troupes ne seront plus là très longtemps. Je peux vous assurer.” Moins d’une semaine plus tard, la Russie envahissait.