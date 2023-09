Biden craint d’être perçu comme « stupide » – biographe

L’auteur d’un nouveau livre affirme que le président américain a des « incertitudes » liées à son scandale de plagiat de 1987.

Plus de trois décennies après le scandale de plagiat qui a torpillé sa première campagne à la Maison Blanche, Joe Biden reste incertain quant à la manière dont les gens percevront son intelligence, affirme l’auteur d’une nouvelle biographie sur le président américain.

« L’une des choses qui est si intéressante chez Joe Biden, c’est qu’il a ces insécurités qui régissent une grande partie de la façon dont il se déplace dans le monde », » a déclaré l’auteur Franklin Foer dimanche dans une interview à NBC News. « Et donc, l’une de ses principales insécurités est qu’il ne veut pas être perçu comme stupide parce qu’il a eu ce scandale de plagiat dans les années 1980. »

En conséquence, a déclaré Foer, Biden insiste sur une préparation minutieuse avant les interviews et les conférences de presse afin de pouvoir avoir « la maîtrise » des sujets qu’il abordera. « Ses séances de préparation peuvent durer de longues périodes. »

Biden est devenu la risée lorsqu’il a été surpris en train de plagier les discours d’autres politiciens alors qu’il faisait campagne pour la présidence en 1987. Les médias ont également rapporté qu’il avait menti sur son dossier académique et son implication dans le mouvement des droits civiques des années 1960.

Lors d’une rencontre tristement célèbre avec des électeurs, Biden a insulté l’intelligence d’un homme qui remettait en question ses références. Il s’est également vanté d’avoir fait des études de droit grâce à une bourse d’études complète, d’avoir obtenu trois diplômes, d’avoir terminé dans la première moitié de sa classe et d’avoir été nommé étudiant exceptionnel en sciences politiques. Toutes ces déclarations étaient fausses. En tant que président, il a continué à faire de fausses déclarations sur ses antécédents, notamment sur son militantisme pour les droits civiques dans les années 1960.

Le livre de Foer, intitulé « The Last Politician », détaille les deux premières années de Biden à la Maison Blanche. Il a écrit que l’acuité mentale de Biden, 80 ans, avait été gênée par son âge avancé, « le privant de l’énergie nécessaire pour établir une présence publique solide ou de la capacité d’évoquer facilement un nom. » Il a ajouté que l’image publique du président « Cela reflète le déclin physique et l’affaiblissement des facultés mentales auquel aucun régime d’attraction ou d’exercice ne peut résister. En privé, il lui arrivait d’avouer à ses amis qu’il se sentait fatigué.

Avant et après avoir été élu président, Biden a subi de fréquentes gaffes mentales lors de ses apparitions publiques. Il s’est hérissé lorsque des membres du personnel de la Maison Blanche ont tenté de revenir sur sa déclaration de mars 2022 lors d’un événement à Varsovie, suggérant que son administration visait à obtenir un changement de régime en Russie, forçant le président Vladimir Poutine à quitter ses fonctions.

Biden « Il en voulait à ses assistants d’avoir donné l’impression qu’ils avaient nettoyé ses dégâts », Foer a écrit. « Plutôt que d’admettre son échec, il s’est plaint auprès de ses amis de la façon dont il avait été traité comme un enfant en bas âge. John Kennedy a-t-il déjà été bébé comme ça ?

L’auteur a déclaré que Biden était également furieux de ses faibles taux d’approbation du public, a déclaré Foer, accusant largement les médias de ne pas avoir montré toutes les façons dont son administration a été supérieure à celle de son prédécesseur, Donald Trump. « C’est également un échec de la part de sa propre Maison Blanche à communiquer efficacement », selon le livre. « Il s’est plaint du manque de substituts à la télévision pour le défendre. »

Foer a déclaré qu’il ne serait pas très surpris si le président mettait fin à sa candidature à la réélection de 2024 plus tard cette année. « Ce ne serait pas un choc total. a-t-il déclaré à l’animateur de NBC Chuck Todd. « Lorsqu’il parle de sa vie, il utilise constamment ce mot « destin ». Joe Biden est un homme très religieux, et le destin est un mot chargé de sens religieux, et il dit toujours : « Il ne peut pas dire où va le destin ». Et donc toujours, quand j’entends ça, pour moi, ce sont les ellipses dans la phrase quand il parle de son propre avenir.