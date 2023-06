Biden courtise Modi alors que les liens entre la Chine et la Russie mettent en jeu l’allégeance de l’Inde: « Une opportunité en or »

La visite d’État du Premier ministre indien Narendra Modi verra le président Biden courtiser l’allié américain, qui s’est refroidi avec l’administration actuelle, se rapprochant de la Russie et même de la Chine au milieu des tensions entre Washington et ces pays.

« La visite de Modi intervient à un moment crucial pour les deux pays », a déclaré Siddhartha Dubey, professeur adjoint à la Medill School of Journalism de la Northwestern University, à Fox News Digital. Les « États-Unis ont besoin de tout le soutien (qu’ils peuvent) obtenir pour contrer la belligérance de la Russie et de la Chine et Biden doit montrer un succès en politique étrangère ».

L’Inde et les États-Unis ont partagé une dynamique plus rose sous l’administration Trump, chaque dirigeant parlant avec enthousiasme de son homologue. Cette dynamique s’est d’abord refroidie lorsque Biden a pris ses fonctions et que l’Inde a semblé apporter un certain soutien à la Russie malgré l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine, qu’une grande partie du monde a condamnée.

Modi a débuté sa visite aux États-Unis par une escale à New York mardi pour s’entretenir avec des chefs d’entreprise et des leaders d’opinion avant d’arriver mercredi pour visiter la Maison Blanche et dîner avec le président. Biden prévoit de s’entretenir officiellement avec Modi jeudi, lorsque les deux discuteront d’un certain nombre de problèmes de sécurité et économiques, Biden visant à rapprocher l’Inde des États-Unis.

Mode dit au Wall Street Journal que « l’Inde mérite un profil et un rôle beaucoup plus élevés, plus profonds et plus larges », ajoutant qu’il ne considérait pas le rôle de l’Inde comme « supplantant un pays » mais que le pays « gagne simplement sa position légitime dans le monde ».

« Le monde d’aujourd’hui est plus interconnecté et interdépendant que jamais », a déclaré Modi au Journal. « Pour créer de la résilience, il devrait y avoir plus de diversification dans les chaînes d’approvisionnement. » Modi devrait conclure des accords pour fabriquer des moteurs de chasseurs à réaction en Inde pour propulser des avions de combat légers avancés et acheter des drones prédateurs à haute altitude aux États-Unis.

Il a également rejeté les critiques de certaines parties des États-Unis concernant la réponse douce de l’Inde à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, affirmant que « ce type de perception » n’est pas répandu aux États-Unis et que la position de l’Inde est « bien connue et bien comprise dans le monde ». »

L’année dernière, l’Inde a dépassé le Royaume-Uni pour devenir la cinquième plus grande économie du monde – soulignant la nécessité de s’assurer que le pays reste un allié solide des États-Unis, selon Elaine Dezenski, directrice principale du Center on Economic and Financial Power au Fondation pour la défense des démocraties.

« Contrairement à Xi Jinping en Chine, l’Inde Modi est restée engagée de manière constructive avec les États-Unis, offrant à l’administration Biden une occasion en or de forger une alliance plus productive entre deux des démocraties les plus grandes et économiquement dynamiques du monde », a déclaré Dezenski à Fox News Digital.

« Alors que les relations personnelles entre les dirigeants sont essentielles, l’offre économique d’échange est beaucoup plus critique, surtout maintenant », a-t-elle souligné. « Les États-Unis, le Japon et l’Australie, ainsi que d’autres démocraties, peuvent et doivent faire une offre plus convaincante pour approfondir l’engagement économique, politique et militaire avec l’Inde. »

L’Inde fait partie d’organisations clés, mais concurrentes : le QUAD, composé des partenaires américains et indo-pacifiques que sont l’Inde, le Japon et l’Australie, qui est un dialogue entre ces nations sur les questions de sécurité ; et deux groupes dirigés par la Chine et la Russie appelés BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai.

Les groupes dirigés par les Chinois ont un fort élément économique, encourageant les échanges entre les membres de chaque groupe. Le bloc économique BRICS a même discuté d’une monnaie commune que les membres pourraient utiliser alors que le groupe actuel cherche à élargir sa composition.

« Modi se taille un rôle géopolitique plus large pour l’Inde en tant que « voix » du Sud global, ce qui peut servir de contre-pouvoir efficace à l’influence corrompue de la Chine », a déclaré Dezenki. « Cependant, nous devrions nous attendre à ce que Modi reste engagé et ouvert aux BRICS en tant que forum de leadership et outil multilatéral là où cela leur convient. »

Le commerce entre les États-Unis et l’Inde en 2022 a atteint un record de 191 milliards de dollars, dont 20 milliards de dollars en 2020 pour les seules ventes de défense. La diaspora indienne aux États-Unis compte près de 5 millions de personnes et est devenue une puissance économique, culturelle et politique.

« Il y a une énorme importance en dollars pour cette visite et le partenariat commercial croissant entre Delhi et Washington », a expliqué Dubey. « Des armes à la technologie en passant par les accords sur l’énergie nucléaire civile. »

« Les abstentions des Nations Unies sur la condamnation de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’absorption par l’Inde du pétrole russe bon marché mis à part, le gouvernement de Modi est solidement dans le camp de Washington », a expliqué Dubey. « La relation semble différente de celle d’autres alliés clés tels que le Royaume-Uni et la Corée du Sud, et est toujours en cours d’élaboration, mais c’est une réalité qui perdurera après Biden et Modi. »

