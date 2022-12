Biden courtise les dirigeants africains, mais certains sont sceptiques quant aux grandes promesses

Le président de l’Union africaine, le président Macky Sall du Sénégal, a énuméré les priorités de l’Afrique, notamment la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la démocratie et la négociation « d’une transition énergétique juste et équitable » avec l’Occident. Il a également appelé les États-Unis sur deux questions. Il a fait pression pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe et il a critiqué un projet de loi américain qui vise à limiter les activités russes illicites en Afrique, comme le soutien aux mercenaires.

Si le projet de loi était adopté, a-t-il averti, “pourrait gravement nuire aux relations entre l’Afrique et les États-Unis”.

En plus de planifier son propre voyage en Afrique, M. Biden a déclaré qu’il envoyait sa femme, Jill Biden, ainsi que le vice-président Kamala Harris, le secrétaire d’État Antony J. Blinken, le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III, la secrétaire au Trésor Janet. Yellen et d’autres hauts fonctionnaires sur le continent.

« Promettez-moi de les renvoyer », dit-il. “J’en ai besoin. Ils veulent tous y aller, mais j’ai peur qu’ils ne rentrent pas à la maison.

S’il poursuit une visite, M. Biden serait le sixième président depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à se rendre en Afrique subsaharienne pendant son mandat. George HW Bush s’est envolé pour la Somalie au cours de ses dernières semaines au pouvoir pour rendre visite aux troupes américaines et aux travailleurs humanitaires internationaux, tandis que Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama ont effectué des voyages plus longs à travers le continent, chacun d’eux accueilli par des foules exubérantes. M. Trump, qui a dénigré les pays africains en utilisant une épithète, ne s’y est jamais rendu en tant que président.

« L’Amérique ne dictera pas les choix de l’Afrique. Personne d’autre ne devrait le faire non plus », a déclaré le secrétaire d’État Antony J. Blinken lors d’une conférence de presse jeudi concluant le sommet. « Le droit de faire ces choix appartient aux Africains, et aux Africains seuls. Mais nous travaillerons sans relâche pour élargir leurs choix.

Les analystes ont déclaré que pour que le sommet réussisse dans son objectif déclaré de montrer que les États-Unis sont « à fond sur l’Afrique », il devrait avoir lieu tous les trois ans, comme cela se produit en Chine.