Biden convoque une réunion “d’urgence” du G7 et de l’OTAN après que des roquettes de fabrication russe ont frappé la Pologne

Les dirigeants des pays de l’Otan et du G7 se sont réunis en Indonésie pour une réunion d’urgence convoquée par le président américain Joe Biden après que le gouvernement polonais a annoncé que des roquettes de fabrication russe avaient touché son territoire.

La frappe contre l’État membre de l’OTAN, qui aurait tué au moins deux personnes, est intervenue alors qu’une vague de missiles russes a touché des cibles civiles à travers l’Ukraine, y compris la capitale Kyiv.

Le moment de l’assaut semblait conçu pour perturber le sommet du G20 dans la station balnéaire indonésienne de Bali, qui a vu mardi une série de dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre Rishi Sunak, exprimer leur condamnation de l’invasion russe d’Ukraime.

Biden et Sunak ont ​​tous deux appelé le président polonais Andrzej Duda à la suite des frappes de missiles pour présenter ses condoléances et promettre de l’aide pour établir la responsabilité de l’attaque, près de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron et les dirigeants de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie, du Japon et des Pays-Bas, ainsi que les présidents de l’Union européenne et de la Commission européenne, ont rejoint Biden et Sunak lors de la réunion d’urgence.

Pressé de savoir s’il pouvait dire aux journalistes quoi que ce soit sur l’explosion en Pologne, M. Biden a répondu: “Non”.

Réunion d’urgence des dirigeants mondiaux après l’explosion présumée d’un missile russe en Pologne, à Bali, en Indonésie (Reuters)

Le président a été réveillé par le personnel et informé de l’attaque mercredi matin. Il s’est ensuite entretenu par téléphone avec M. Duda pour exprimer ses « profondes condoléances » aux citoyens polonais tués par les munitions russes.

M. Duda a déclaré que les armes en question étaient “très probablement” de fabrication russe et a souligné que leur origine faisait toujours l’objet d’une enquête, mais le ministère polonais des Affaires étrangères a identifié les roquettes comme étant de fabrication russe.