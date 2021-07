Biden contraint de lancer sa première frappe aérienne en Somalie ciblant les djihadistes d’Al-Shabaab au milieu d’une vague de terreur massive à travers l’Afrique

Le président Joe Biden a été contraint d’ordonner sa première frappe aérienne majeure sur des cibles djihadistes en Somalie depuis son arrivée au pouvoir.

Des avions de chasse américains ont bombardé mardi le groupe affilié à Al-Qaïda al-Shabaab dans les environs de Galkayo, marquant la première attaque de Biden contre des militants islamistes dans ce pays africain, a annoncé le Pentagone.

Le président Biden a ordonné sa première frappe aérienne sur des cibles djihadistes en Somalie Crédit : La Méga Agence

Al-Shabaab est un groupe affilié à Al-Qaïda qui tente de renverser le gouvernement somalien Crédit : Reuters

Des avions de chasse américains ont mené avec succès une attaque contre les avant-postes d’al-Shabaab à Galkayo mardi Crédit : document

Le commandement militaire américain pour l’Afrique (AFRICOM) s’est joint aux forces gouvernementales somaliennes pour mener « une frappe aérienne dans les environs de Galkayo, en Somalie aujourd’hui contre al-Shabaab », a déclaré à l’AFP la porte-parole du Pentagone, Cindi King.

« Une évaluation des dommages au combat est toujours en attente en raison de l’engagement en cours entre al-Shabaab et les forces somaliennes, mais l’évaluation initiale du commandement est qu’aucun civil n’a été blessé ou tué à la suite de cette frappe », a-t-elle ajouté.

Il s’agit de la première frappe américaine depuis le 19 janvier – un jour avant l’investiture de Biden à la présidence – lorsque l’AFRICOM a annoncé avoir tué trois militants Shabaab lors de deux frappes aériennes à Jamaame et Deb Scinnele.

La frappe aérienne marque un nouveau tournant dans la stratégie militaire de l’administration Biden, qui avait auparavant limité l’utilisation de drones contre les groupes djihadistes en dehors des théâtres de guerre américains.

PRÊT AU COMBAT

Il s’agit de la première frappe aérienne en Somalie depuis décembre, lorsque des avions de chasse américains ont tué avec succès huit terroristes présumés d’Al-Shabaab et en ont blessé deux autres dans le sud du pays.

Les personnes tuées dans l’attaque, qui a eu lieu près de la ville de Jilib le 10 décembre, seraient des experts en explosifs travaillant pour le groupe.

Des images aériennes publiées par l’US Africa Command (Africom) montrent une paire de réticules planant au-dessus d’un petit bâtiment avant qu’il ne soit heurté et explose.

Un incendie peut alors être vu brûler et de la fumée s’élever d’un côté de la structure, tandis que des personnes peuvent être vues en train de sortir d’un certain nombre de bâtiments plus grands à proximité.

L’armée américaine a déclaré qu’aucun civil n’aurait été tué ou blessé dans la frappe.

On craint que la région du Sahel ne sombre dans une nouvelle effusion de sang après la mort du chef de guerre de Boko haram Abubakar Shekau en juin.

Shekau se serait fait exploser alors qu’il était pourchassé par le groupe terroriste rival État islamique, Province d’Afrique de l’Ouest (Iswap), qui est maintenant sur le point de dominer la région.

La mort signalée du leader terroriste le plus ancien au monde – qui a déjà été rejeté par l’Etat islamique pour être trop radical – laisse un vide qui pourrait déclencher encore plus d’effusions de sang, selon les analystes.

« Il y a des divisions parmi les partisans de Shekau quant à savoir s’il faut rejoindre Iswap maintenant ou combattre Iswap », a déclaré à la BBC Jacob Zenn, rédacteur en chef du Jamestown Foundation Terrorism Monitor.

« Il n’y a jamais eu de plan pour que le dictateur du groupe rencontre sa disparition. Il semble qu’il y aura maintenant une période chaotique. »

Des rapports affirment que certains membres de Boko se sont dissous ou ont changé d’allégeance, mais au moins une faction reste fidèle au défunt chef.

Les experts disent qu’ils pourraient unir leurs forces avec d’autres groupes islamistes et mener une nouvelle guerre contre Iswap – avec des millions de civils pris au milieu.

Al-Shabaab est un groupe islamiste actif en Somalie et au Kenya ainsi qu’au Yémen et dont les militants ont été responsables d’un certain nombre d’attaques de grande ampleur ces dernières années.

QUI SONT AL-SHABAAB ? Al-Shabaab est un groupe islamiste fondé en 2006 et actif en Somalie et au Kenya ainsi qu’au Yémen. Le nom du groupe signifie « La Jeunesse » en arabe. Elle a été désignée organisation terroriste par plusieurs gouvernements, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Malaisie et les Émirats arabes unis. Le département d’État américain a également ouvert des primes à plusieurs commandants supérieurs, dont un de 6 millions de dollars (4,5 millions de livres sterling) pour le leader Ahmad Umar. Les dernières estimations suggèrent que le groupe compte entre 7 000 et 9 000 soldats. Les militants du groupe ont été responsables de plusieurs attaques meurtrières ces dernières années. En octobre 2017, deux attentats au camion piégé à Mogadiscio, dont l’un a provoqué l’effondrement d’un hôtel, ont fait au moins 587 morts et plus de 300 blessés. L’attaque a été la plus meurtrière de l’histoire de la Somalie. Le groupe était également responsable d’une attaque à l’arme à feu contre le centre commercial Westgate à Nairobi, au Kenya, au cours de laquelle 67 personnes sont mortes.

ATTAQUES IRAKIENNES

En février, Biden a été contraint d’ordonner sa première frappe aérienne en Syrie à la suite d’attaques à la roquette contre des cibles américaines en Irak voisin.

Les États-Unis ont largué sept munitions d’attaque directe conjointes (JDAM) de 500 livres qui auraient tué 22 personnes à un passage utilisé par des milices soutenues par l’Iran pour déplacer des armes à travers la frontière.

Les États-Unis semblaient riposter à une attaque à la roquette le 15 février contre la base militaire américaine de l’aéroport international d’Erbil – qui a ensuite été revendiquée par la Brigade des Gardiens du Sang.

Les États-Unis n’ont définitivement blâmé aucun groupe spécifique pour l’indignation ni l’ont attribué à des mandataires iraniens dans la région, mais l’administration avait clairement indiqué où elle plaçait le blâme.

« Sous la direction du président Biden, les forces militaires américaines (…) ont mené des frappes aériennes contre les infrastructures utilisées par des groupes militants soutenus par l’Iran dans l’est de la Syrie », a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby après la frappe de la nuit dernière.

Kirby a déclaré que Biden avait ordonné les frappes à Al Bukamal après avoir consulté les alliés américains, y compris les partenaires de la coalition.