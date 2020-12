Par Matt Spetalnick, Daphne Psaledakis, Humeyra Pamuk et Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) – Joe Biden n’hésitera pas à utiliser l’arme de choix du président Donald Trump – les sanctions – alors qu’il cherche à remodeler la politique étrangère américaine, selon des personnes proches de sa pensée.

Mais lorsque Biden prendra ses fonctions le 20 janvier, il devrait rapidement commencer à recalibrer l’approche de la force contondante de Trump tout en prenant le temps de délibérer avant d’apporter des changements majeurs avec les principales cibles de sanctions comme l’Iran et la Chine, ont déclaré les sources.

Son défi sera de déterminer quelles sanctions conserver, lesquelles annuler et lesquelles étendre. Cela viendra après quatre ans au cours desquels Trump a imposé des mesures économiques punitives à un rythme record – souvent unilatéralement – mais n’a pas réussi à plier ses rivaux américains à sa volonté.

La stratégie révisée sera élaborée avec l’aide d’un vaste examen des programmes de sanctions qui débutera peu après l’inauguration de Biden, ont déclaré les sources sous couvert d’anonymat.

Mais avant même que cette évaluation ne soit terminée, Biden devrait indiquer clairement que les sanctions resteront un instrument central de la puissance américaine – même si elles ne seront plus déployées avec la bravade «America First» qui a guidé la politique étrangère de Trump.

« Ce ne sera pas un recul ou une poussée en avant », a déclaré une personne proche de l’équipe de transition de Biden. « Ce sera un réajustement dans l’utilisation de l’outil de sanctions. »

Parmi les premières possibilités, selon deux sources, pourrait être la levée des sanctions que Trump a imposées en septembre aux responsables de la Cour pénale internationale pour son enquête sur la question de savoir si l’armée américaine a commis des crimes de guerre en Afghanistan, une décision dénoncée par les alliés européens.

Biden pourrait également égaler les sanctions britanniques et européennes contre les Russes pour l’empoisonnement du critique du Kremlin Alexei Navalny, a déclaré une personne proche du dossier. Moscou a nié toute implication.

L’équipe de Biden n’a fait aucun commentaire officiel.

EMPILIER DE NOUVELLES SANCTIONS

En plus des défis de Biden, Trump a maintenu un rythme de sanctions au cours des jours chaotiques et décroissants de son administration. Il a imposé des mesures qui pourraient rendre plus difficile pour son successeur de revenir à un accord nucléaire historique avec l’Iran et d’établir rapidement une relation de travail avec la Chine après que des responsables du Parti communiste aient été pris pour cible.

Depuis sa prise de fonction, Trump a utilisé les sanctions comme réponse de choix aux problèmes internationaux allant des activités militaires de l’Iran à l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord en passant par la crise politique au Venezuela.

L’administration Trump a émis environ 3800 nouvelles «désignations» de sanctions contre 2350 lors du deuxième mandat du président Barack Obama, tout en approuvant beaucoup moins de radiations, le moyen par lequel Washington récompense ceux qui changent de comportement, selon les chiffres compilés par le Center for a New American Groupe de réflexion sur la sécurité.

Dans le même temps, son administration a été le pionnier de l’imposition des interdictions de visa américaines, frappant plus de 200 responsables étrangers avec des sanctions de voyage rarement utilisées avant Trump, et a fortement intensifié l’utilisation de sanctions dites secondaires qui ont puni des amis ainsi que des ennemis. .

Alors que Biden devrait continuer à utiliser vigoureusement ces mesures coercitives, il y aura des changements, notamment une prise de décision plus délibérative et une coordination plus étroite avec les alliés, ont indiqué les sources.

«Les sanctions ne sont pas une solution miracle», a déclaré Hagar Hajjar Chemali, qui a été responsable des sanctions sous Obama. «Ils doivent être déployés dans le cadre d’une stratégie plus large, et c’est ce qui a souvent fait défaut à l’administration Trump.»

Les responsables de Trump insistent sur le fait que cette flexion de la puissance économique américaine a infligé de graves dommages à certains des ennemis américains qui pourraient fournir un levier à Biden.

Mais ces gouvernements ne montrent aucun signe de céder aux demandes de Trump.

L’Iran, malgré le rétablissement des sanctions américaines par Trump, refuse de renégocier l’accord nucléaire qu’il a abandonné. Le président socialiste du Venezuela, Nicolas Maduro, a défié les efforts pour l’évincer. La Corée du Nord continue de développer son arsenal nucléaire.

Et la Chine a également semblé insensible à un barrage de sanctions sur la technologie, Hong Kong, la mer de Chine méridionale et la répression de sa minorité musulmane.

Certains critiques ont remis en question l’extension par Trump des sanctions individuelles, la liste noire des responsables étrangers avec des gels d’avoirs et des interdictions aux Américains de faire des affaires avec eux. De telles mesures peuvent être efficaces lorsque les cibles sont riches ou investies aux États-Unis, mais surtout symboliques lorsqu’elles ne le sont pas.

Les collaborateurs de Biden craignent que la surutilisation perçue des sanctions ne se retourne contre eux, en particulier si cela incite d’autres pays à développer des mécanismes pour contourner les réseaux financiers dominés par les États-Unis.

« FOCUS LASER »

Pourtant, le choix par Biden d’Antony Blinken en tant que secrétaire d’État et de Jake Sullivan en tant que conseiller à la sécurité nationale suggère que s’il sera multilatéral dans l’utilisation des sanctions, il n’y aura pas beaucoup de ralentissement.

Adewale Adeyemo, le nouveau responsable numéro deux du Trésor, a promis ce mois-ci de se concentrer sur la sécurité nationale, notamment en « utilisant notre régime de sanctions pour tenir les mauvais acteurs responsables ». Il dirigera l’évaluation des sanctions de Biden, ont déclaré plusieurs sources.

L’Iran est susceptible d’être le plus grand dilemme de sanctions de Biden.

Il a déclaré qu’il reviendrait à l’accord sur le nucléaire – que Trump a quitté en 2018 malgré l’opposition des alliés européens – si l’Iran reprenait le respect. L’Iran a confié à la nouvelle administration la responsabilité d’agir en premier et pourrait chercher des concessions.

Bien qu’il soit difficile pour Biden d’offrir de si tôt un allégement significatif des sanctions à l’Iran, il pourrait créer une ouverture au réengagement en assouplissant les restrictions qui ont entravé l’accès de l’Iran aux biens humanitaires au milieu de la pandémie de coronavirus, selon la personne proche de son équipe.

Les sanctions dans le cadre de la campagne de «pression maximale» de Trump ont fait baisser les revenus pétroliers de la nation de l’OPEP et paralysé le commerce extérieur. L’Iran a été blessé en étant exclu du système financier américain. La plupart des pays et des entreprises ont hésité parce qu’ils craignaient d’être eux-mêmes sanctionnés pour avoir fait des affaires avec Téhéran.

Malgré cela, Trump a continué à accumuler de nouvelles mesures concernant les droits de l’homme de Téhéran, le développement de missiles et le soutien aux militants qui seront politiquement difficiles à relâcher pour Biden.

« Il y a une vague d’actions alors que cette administration se dirige vers les sorties … pour causer plus de douleur économique, retarder le programme nucléaire iranien et compliquer la voie de Biden », a déclaré Robert Malley, qui a été le conseiller d’Obama pour l’Iran et a officieusement conseillé l’équipe de Biden.

Mais les responsables de Trump rétorquent qu’ils font en fait une faveur à Biden en soumettant l’Iran à tant de contraintes économiques qu’il n’aura d’autre choix que de revenir aux négociations.

« Non, non, non, non », a déclaré à Reuters Elliott Abrams, l’envoyé de Trump pour l’Iran et le Venezuela, lorsqu’on lui a demandé si le but de l’intensification des sanctions contre l’Iran était d’encadrer Biden.

De plus, il a insisté sur le fait que sanctionner l’Iran et les autres adversaires représentait une meilleure option que les alternatives: «L’une est le recours à la force militaire. Un autre est d’abandonner, de partir.

PLUS SOLIDE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Biden sera également confronté à la question de savoir quoi faire des sanctions contre la Chine, deuxième économie mondiale.

Alors que Trump a accusé pendant la campagne électorale que Biden se vendrait à Pékin, le président élu a déclaré qu’il adopterait une position plus ferme, en particulier sur les droits de l’homme.

Cela signifiera probablement de nouvelles sanctions contre Hong Kong, la région chinoise du Xinjiang et peut-être le Tibet, a déclaré la personne proche de l’équipe de transition de Biden.

Mais un conseiller de Biden, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a suggéré que la menace de sanctions pourrait également être utilisée pour aider la Chine à résoudre les différends commerciaux.

L’un des défis de Biden avec la Corée du Nord consistera à dissiper la confusion sur la politique de Trump et à renforcer l’application des sanctions visant à l’obliger à abandonner les armes nucléaires.

La «bromance» de Trump avec le leader nord-coréen Kim Jong Un a sapé la pression des sanctions internationales, disent les experts, bien que Pyongyang reste économiquement affaiblie par les restrictions d’accès au système financier et commercial mondial.

Biden a qualifié Kim de «voyou» et les conseillers prédisent une approche plus sévère.

Biden a également signalé d’éventuelles sanctions contre la Russie pour ingérence électorale, et la nouvelle violation des ordinateurs des agences fédérales pourrait donner un nouvel élan. Il pourrait également agir sur un problème que Trump hésite à aborder: les évaluations du renseignement selon lesquelles la Russie a offert des primes à des militants pour tuer des soldats américains et alliés en Afghanistan, ont déclaré deux sources.

Chez lui, Biden devra relever le défi de réparer l’appareil de sanctions du gouvernement. La collaboration interinstitutions a souvent été négligée dans le contexte de l’élaboration des politiques par tweet de Trump, selon des personnes à l’intérieur et à l’extérieur de son administration.

Cela a semé la frustration au sein des départements de l’Etat et du Trésor, provoquant des départs de personnel expérimenté.

«Les gens sont surchargés de travail et épuisés», a déclaré un ancien fonctionnaire du Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor. «Nous espérons donc que le processus changera pour le mieux.»

(Reportage de Matt Spetalnick, Daphne Psaledakis et Humeyra Pamuk à Washington et Trevor Hunnicutt à Wilmington, Delaware; Écrit par Matt Spetalnick; Édité par Mary Milliken et Alistair Bell)