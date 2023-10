Biden continue sur une tangente sinueuse, attribuant apparemment les mauvais chiffres des sondages aux médias lorsqu’on l’interroge sur l’économie

Le président Joe Biden a pris une tangente sinueuse vendredi et a semblé blâmer les médias pour les sondages qui montrent que les Américains pensent que l’économie est dans un état « passable » ou « mauvais ».

« M. Monsieur le Président, vous avez commencé votre intervention aujourd’hui en disant que c’était une « bonne nouvelle aujourd’hui » avec le rapport économique. Pourquoi pensez-vous que la plupart des gens ne se sentent toujours pas positifs ou ne ressentent pas de bonnes nouvelles concernant l’économie ? » » a demandé un journaliste à Biden après le discours du président sur le rapport sur l’emploi de septembre.

«Je pense que les plus de 300 000 personnes qui viennent de trouver un emploi se sentent mieux dans l’économie», a déclaré Biden. « Et écoutez, je dois choisir mes mots ici. Vous n’êtes pas tous les gens les plus heureux du monde, comme vous le signalez. Et je le pense sincèrement. Vous obtenez plus de jambes lorsque vous signalez que quelque chose est négatif. Je ne veux pas dire que tu t’en prends à moi, c’est juste la nature des choses. Vous allumez la télévision et il n’y a pas grand-chose sur « un garçon sauve un chien parce qu’il nage dans le lac ». Il s’agit de « quelqu’un a poussé le chien dans le lac ».

Au cours du mois de septembre, les États-Unis ont ajouté 336 000 emplois salariés non agricoles alors que le taux de chômage est resté à 3,8%, selon aux données du Bureau of Labor Statistics (BLS).

Alors que Biden continue de se vanter de l’économie sous sa direction, 61 % des Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre, selon un rapport de juillet. recherche depuis Club de prêt, une société de services financiers. Soixante-quinze pour cent des adultes américains pense l’économie est dans un état « passable » ou « mauvais ». (EN RELATION : La Maison Blanche et les élites des médias pensent que les Américains sont trop stupides pour voir à quel point l’économie de Biden est bonne)

Environ 16 % des Américains pensent que l’économie s’améliore, tandis que 56 % des adultes américains estiment que l’économie se détériore, selon le sondage YouGov.

N’oubliez pas qu’une bonne nouvelle pour l’économie dans son ensemble peut être une mauvaise nouvelle pour l’économie des médias. « Les mots négatifs dans les titres d’actualité génèrent plus de clics » https://t.co/vWAomslai2 « La négativité stimule la consommation d’informations en ligne. » https://t.co/8ZlqMDtbMr https://t.co/y5DxaVnVCD -Andrew Bates (@AndrewJBates46) 6 octobre 2023

« Si vous écoutez simplement ce qui se passe dans le monde, il y a des raisons de s’inquiéter », a déclaré Biden aux journalistes vendredi. « Il y a des raisons pour que les gens s’inquiètent [with] ce qui se passe avec la Russie. Il y a lieu de s’inquiéter de ce qui se passe dans d’autres régions du monde. Je pense que le peuple américain est extrêmement intelligent et connaît ses intérêts.

« Je pense qu’ils savent qu’ils sont dans une meilleure situation financière qu’avant », a poursuivi Biden. « C’est un fait. Et toutes ces données, tous ces sondages montrent qu’ils sont plus positifs à l’égard de l’économie qu’ils ne l’ont été, plus positifs à l’égard de l’emploi, et cetera.