Biden consulte le Japonais Kishida avant le sommet du Groupe des Sept à Hiroshima – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

HIROSHIMA, Japon (AP) – Le président Joe Biden est arrivé au Japon jeudi et a salué le Premier ministre japonais Fumio Kishida en disant: «Lorsque nos pays sont unis, nous sommes plus forts» – un signe de la façon dont l’alliance économique et de sécurité nationale entre les deux pays a grandi.

Le président américain a commencé ses remarques en notant que Kishida avait déclaré lors d’une visite à Washington en janvier que le monde était confronté à l’un des environnements de sécurité « les plus complexes » de l’histoire récente. « Je ne pourrais pas être plus d’accord avec vous », a déclaré Biden.

« Nous nous félicitons vivement que la coopération ait évolué à pas de géant », a déclaré Kishida à Biden à propos des relations du Japon avec les États-Unis lors de leur réunion avant le sommet du Groupe des Sept qui commence vendredi.

La ville natale de la famille Kishida, Hiroshima, accueillera le rassemblement des principales nations industrialisées connu lors du G-7. Le décor d’Hiroshima, où les États-Unis ont largué la première bombe nucléaire en 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale, a une nouvelle résonance. Les États-Unis, le Japon et leurs alliés élaborent des stratégies sur la manière de gérer la guerre en cours de la Russie en Ukraine ainsi que les inquiétudes concernant la cadence accrue des essais de missiles balistiques de la Corée du Nord et le programme nucléaire de l’Iran.

Biden apparaît sur la scène mondiale tout en essayant de gérer un fossé aux États-Unis sur la manière d’augmenter le plafond de la dette. Il a choisi d’écourter ce qui était censé être un voyage de huit jours en Asie, afin de pouvoir retourner à Washington pour tenter d’éviter un défaut potentiellement catastrophique en juin qui pourrait se répercuter sur l’économie mondiale. C’est un drame qui révèle comment la politique intérieure américaine peut déborder sur les forums mondiaux.

Alors qu’il était à bord d’Air Force One, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré aux journalistes que l’invasion russe constituait un sujet important pour le G-7. Il a ajouté que les dirigeants discuteraient de l’état des lieux sur le champ de bataille et combleraient les lacunes pour renforcer les sanctions qui ont été imposées contre Moscou.

Sullivan a déclaré que Biden et Kishida visent à faire progresser une relation qui a progressé au cours des deux dernières années, les deux parties resserrant la coordination sur les questions militaires, économiques et climatiques.

L’année dernière, Biden est venu à Tokyo pour discuter de la stratégie indo-pacifique et lancer un nouveau cadre commercial pour la région, le président américain et Kishida se livrant à une cérémonie du thé de 85 minutes et à un dîner de fruits de mer. La première étape du président au Japon jeudi a été de saluer les troupes américaines à la Marine Corps Air Station Iwakuni, avant de se rendre à Hiroshima pour des entretiens avec le Premier ministre japonais.

Kishida n’a pas tardé à dénoncer les risques d’invasion de l’Ukraine par la Russie nucléaire en 2022, déclarant alors : « L’Ukraine d’aujourd’hui pourrait être l’Asie de l’Est demain ».

La Chine a déclaré une amitié illimitée avec la Russie, augmentant le commerce d’une manière qui a émoussé la capacité des sanctions financières à contraindre la guerre. Mais les États-Unis et leurs alliés affirment que la Chine n’a pas encore expédié de matériel militaire à la Russie, signe que l’amitié pourrait avoir des limites.

Biden et Kishida ont également discuté de questions économiques. Ils ont abordé les efforts visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, les nouveaux partenariats entre les entreprises et les universités américaines et japonaises et la manière de promouvoir les énergies renouvelables, selon une lecture de la réunion de la Maison Blanche.

Kishida avait prévu de discuter du renforcement de la capacité de dissuasion et de réponse avec Biden face à l’affirmation de la Chine dans la région indo-pacifique, ainsi que de confirmer l’importance du détroit de Taiwan pour la paix et la stabilité mondiales. La Chine a affirmé que Taiwan autonome devrait être sous son contrôle. Les responsables américains ont été informés des éventuels dommages économiques causés par une guerre à Taiwan, qui perturberait l’approvisionnement en puces informatiques avancées.

Les dirigeants américains et japonais ont également évoqué les moyens de renforcer leur partenariat tripartite avec la Corée du Sud, qui a signé en avril un accord avec les États-Unis pour renforcer leurs outils de dissuasion contre une attaque nucléaire de la Corée du Nord.

Kishida et Biden tiendront un sommet trilatéral avec le Sud-Coréen Yoon Suk Yeol en marge du sommet du G-7. Mais Kishida est dans une position compliquée en discutant des efforts pour répondre aux menaces nucléaires de la Corée du Nord avec l’histoire du Japon d’appeler également à un monde sans armes nucléaires, a déclaré Kan Kimura, professeur à l’Université de Kobe et expert de la Corée du Sud.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a embrassé le pacifisme. La bombe atomique a brûlé Hiroshima, tuant 140 000 personnes et détruisant la plupart des bâtiments de la ville du delta du fleuve. Mais les conditions actuelles mettent à l’épreuve le pacifisme et la tradition antinucléaire du Japon.

« Bien sûr, Kishida marche sur une ligne fine », a déclaré Christopher Johnstone, conseiller principal au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington. « Il reconnaît la nécessité du parapluie nucléaire, la dépendance du Japon vis-à-vis de la dissuasion étendue des États-Unis – que c’est plus vital que jamais, franchement, dans l’environnement de sécurité actuel. »

Il y a des problèmes en suspens entre les États-Unis et le Japon. Lors de sa rencontre de janvier avec Kishida, Biden a évoqué le cas du lieutenant Ridge Alkonis, un officier de la marine américaine déployé au Japon qui a été condamné l’année dernière à trois ans de prison après avoir plaidé coupable de la mort par négligence de deux citoyens japonais en mai 2021. , selon un haut responsable de l’administration. Alkonis a également accepté de verser aux victimes 1,65 million de dollars en dédommagement. Sa famille demande sa libération, affirmant qu’il a été détenu jusqu’à ce qu’il avoue.

Le retour anticipé à Washington pour faire face à la limite de la dette signifie que Biden sautera les arrêts prévus en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, où il devait participer à une réunion du soi-disant partenariat Quad avec les dirigeants de l’Australie, de l’Inde et du Japon. La visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée aurait été la première dans ce pays insulaire du Pacifique d’un président américain en exercice.

La Maison Blanche a déclaré que Biden avait téléphoné au Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, alors qu’il voyageait sur Air Force One pour lui faire part « personnellement » de la nécessité de retourner à Washington. Biden a invité Marape et d’autres dirigeants du Pacifique à Washington plus tard cette année.

