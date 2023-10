Biden construit un nouveau mur frontalier au milieu de l’augmentation des passages de migrants

L’administration Biden a autorisé la construction d’une nouvelle section de mur frontalier dans la vallée du Rio Grande au Texas. Il s’agit d’un renversement de la promesse électorale du président Joe Biden selon laquelle « pas un pied de plus » de mur frontalier ne serait construit sous sa responsabilité, alors que le président fait face à une pression croissante de la part des républicains – et des membres de son propre parti – pour réduire l’augmentation du passage des frontières.

Le secrétaire du Département de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans un avis publié dans le Federal Register qu’il existe « actuellement un besoin aigu et immédiat » de construire le nouveau mur frontalier pour empêcher les passages non autorisés de la frontière. Il a renoncé à des dizaines de lois fédérales en approuvant les projets de construction du mur, notamment la loi sur la politique nationale de l’environnement, la loi sur les espèces menacées, la loi sur la qualité de l’eau et la loi sur la qualité de l’air.

Le secteur frontalier de la vallée du Rio Grande a vu à lui seul près de 300 000 rencontres de migrants entre octobre 2022 et août de cette année, selon les données des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Les arrestations de migrants sont également nombreuses de l’autre côté de la frontière, leur nombre atteignant un pic pour cette année à plus de 200 000 en septembre.

Biden affirme qu’il n’avait pas le choix quant à la poursuite ou non du projet de mur frontalier. Jeudi, dans le Bureau Ovale, il a souligné que l’argent qui sera utilisé pour construire le mur avait été affecté en 2019 sous l’administration Trump et a affirmé qu’il devait être utilisé à cette fin.

« J’ai essayé de les amener à se le réapproprier, à rediriger cet argent », a-t-il déclaré. « Ils ne l’ont pas fait. Ils ne le feraient pas.

Pourtant, il est difficile de voir en quoi le projet ne serait pas politiquement opportun pour lui alors qu’il fait face à des pressions des deux partis pour réduire le nombre de postes frontaliers.

Les républicains réitèrent leurs appels à la destitution de Mayorkas, affirmant qu’il a été inefficace. L’ancien président Donald Trump – le favori républicain de 2024 dont les appels à « construire le mur » sur toute la frontière sud étaient un élément déterminant de sa campagne de 2016 – a déclaré qu’il attendait des « excuses » de Biden pour ses critiques passées du mur frontalier : « Comme je l’ai souvent dit, au cours de milliers d’années, il n’y a que deux choses qui ont toujours fonctionné : les roues et les murs ! » il a écrit jeudi dans un article sur TruthSocial.

Les dirigeants démocrates des États-Unis ont également fait pression sur l’administration Biden pour qu’elle trouve des solutions.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, et le maire de Chicago, Brandon Johnson, ont récemment demandé à la Maison Blanche de prendre des mesures immédiates pour répondre aux arrivées de migrants qu’ils affirment que leurs villes ont du mal à soutenir. Le maire de la ville de New York, Eric Adams, s’est même rendu au Mexique pour une campagne d’information publique avertissant les migrants que sa ville n’a pas les ressources nécessaires pour accueillir des arrivées supplémentaires.

Cela ne veut pas dire que la décision du gouvernement manque de critiques. Plusieurs législateurs démocrates ont critiqué le projet, notamment le représentant du Texas Henry Cuellar, qui l’a qualifié de « gaspillage » et a déclaré : « Un mur frontalier est une solution du 14e siècle à un problème du 21e siècle. Cela ne renforcera pas la sécurité aux frontières.

Et pour les défenseurs des immigrés, faire avancer le projet de mur frontalier marque un échec de la politique de l’administration Biden.

« L’administration Biden redouble d’efforts sur les politiques ratées du passé qui se sont révélées inutiles et inefficaces », a déclaré Jonathan Blazer, directeur des stratégies frontalières à l’American Civil Liberties Union, dans un communiqué. « Cette action politiquement motivée ne fera que nuire aux communautés frontalières. »

Le mur de Biden est un retour à la politique d’immigration d’avant Trump

Trump avait entrepris de construire un mur sur toute la frontière sud – une entreprise que de nombreux experts en immigration avaient dénoncée à l’époque comme une ponction sur les ressources qui ne serait pas efficace pour atteindre l’objectif déclaré de l’ancien président, à savoir empêcher les migrants d’entrer. Au moment où il a quitté ses fonctions, seuls 52 miles de murs avaient été construits là où il n’y avait pas de barrière auparavant. Les arrestations de migrants ont néanmoins augmenté sous Trump, diminuant pendant la pandémie pour rebondir à nouveau au printemps 2021.

L’administration Biden n’a pas vraiment l’intention de terminer le travail commencé par Trump. Lorsqu’on lui a demandé jeudi dans le Bureau ovale s’il pensait que le mur frontalier existant était efficace, Biden lui-même a répondu « non ». Mais ce projet de mur frontalier est beaucoup plus limité et conforme à ce que font les autorités américaines de l’immigration depuis des décennies en étant « prudentes dans le choix des endroits où les barrières auraient du sens », a déclaré Doris Meissner, ancienne commissaire du Service de l’immigration et de la naturalisation de l’époque. Mais elle a également déclaré que de telles barrières ne peuvent que « compléter ou compléter d’autres mesures coercitives ».

« Il ne s’agit pas d’une solution unique », a-t-elle ajouté.

Tout effort sérieux visant à réduire le nombre de migrants arrivant à la frontière sud devrait également inclure une coopération avec les pays d’origine des migrants, ainsi qu’une augmentation des ressources pour le traitement des migrants qui se déroulent au-delà de la frontière, a déclaré Meissner.

Le Venezuela, avec lequel les États-Unis n’entretiennent aucune relation diplomatique et qui est essentiellement un État en faillite, constitue actuellement un problème pour l’administration Biden. Selon les chiffres obtenus par CBS News, environ 50 000 Vénézuéliens ont traversé la frontière en septembre – un nombre record qui reflète le lent rebond économique de la pandémie dans les pays d’Amérique latine voisins du Venezuela où de nombreux migrants ont tenté de s’installer.

L’administration Biden a rendu les Vénézuéliens éligibles au statut de protection temporaire, qui leur permettra de vivre et de travailler temporairement aux États-Unis. Mais cela n’atténuera pas les facteurs qui ont motivé leur décision de quitter leur pays d’origine ou d’autres pays d’Amérique latine où ils ont peut-être tenté de se construire une vie.

Même si la diplomatie et l’action exécutive peuvent modifier le nombre de migrants arrivant, le pouvoir exécutif ne peut pas faire grand-chose sans une nouvelle législation, ni même un financement supplémentaire, du Congrès. Ni l’un ni l’autre ne semble être disponible.

Il y avait peu de chances qu’une quelconque législation soit adoptée au sein d’un Congrès divisé, même avant la récente implosion de la Chambre à cause des projets de loi de dépenses. De plus, les Républicains de la Chambre ont bloqué la demande de financement supplémentaire de 4 milliards de dollars de la Maison Blanche qui inclurait un soutien au contrôle des frontières, aux services aux migrants et à l’embauche de nouveaux juges de l’immigration chargés de statuer sur les demandes d’asile. Ces juges sont actuellement confrontés à un arriéré de plus de 2 millions de dossiers aux États-Unis.