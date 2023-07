Biden construit sa candidature à la réélection autour d’une organisation qu’Obama a évitée

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden mise sa candidature à la réélection sur le muscle politique et financier du Comité national démocrate.

Alors qu’il se prépare pour un concours meurtrier en 2024, sa campagne prévoit de collecter et de dépenser environ 2 milliards de dollars. Mais il le fera en coordination avec les partis démocrates nationaux et étatiques, dans le but d’établir une campagne coordonnée dans tout le pays. L’idée est de renforcer les organisations de terrain, de bénévoles et de données, et de s’assurer qu’elles travaillent conjointement pour promouvoir Biden et voter contre les candidats démocrates.

« Le président est vraiment en train de réécrire le livre de jeu en ce qui concerne à quoi ressemble une campagne de réélection et comment nous sommes en partenariat étroit avec le DNC », a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Biden, « et continuera de montrer, par tous les paramètres, que nous menons une campagne réussie.

La stratégie est différente de la façon dont le dernier président démocrate a traité le DNC. Barack Obama a largement évité l’appareil de collecte de fonds traditionnel du parti et a plutôt collecté des fonds avec ses propres groupes, en s’appuyant sur le pouvoir personnel des stars. Cela a aidé à laisser la DNC épuisée et endettée.

Ce que Rodriguez a appelé une «mentalité d’équipe, d’un combat» permet aux démocrates de collecter des fonds plus rapidement que la campagne de Biden elle-même, tout en laissant l’effort de réélection maintenir ses dépenses de personnel et de logistique à un faible niveau car il s’appuie sur les partis étatiques et nationaux pour couvrir les coûts. Le parti affirme que le plan lui permet de rester unifié politiquement et financièrement derrière Biden, tandis que les candidats républicains à la présidentielle sont enfermés dans une primaire controversée.

Mais le président Donald Trump a évité les principaux challengers sérieux et s’est associé au Comité national républicain pour récolter plus d’un milliard de dollars en 2020, sans être réélu. Le modèle des démocrates exige également que la campagne 2024 de Biden s’appuie davantage sur les partis des principaux États où les républicains ont dominé les récentes élections.

Rodriguez, cependant, a souligné le succès des démocrates lors des courses de mi-mandat de l’année dernière, lorsque le DNC a dépensé 95 millions de dollars pour des campagnes à travers le pays et a aidé les candidats du parti à défier le précédent historique en gardant le contrôle du Sénat et en ne perdant que de justesse la Chambre. Le montant dépensé était plus du double du précédent record du cycle à mi-parcours du comité de 42 millions de dollars avant la course de 2010.

La campagne 2020 de Biden a donné au parti national ses données sur les partisans et la collecte de fonds après le jour de l’inauguration en 2021. Et le DNC dit qu’il a depuis élargi la liste des bénévoles à 250 000 dans les 50 États. Rodriguez a déclaré que le comité construisait et testait actuellement de nouveaux outils de ciblage en ligne de précision pour mieux atteindre les électeurs sur les réseaux sociaux, en particulier les jeunes et ceux de couleur.

Le DNC a également développé des systèmes permettant à ses volontaires de partager du contenu localisé pour renforcer les services bancaires par téléphone et les SMS aux électeurs, et a créé une « organisation relationnelle » pour aider les volontaires existants à organiser potentiellement les personnes les plus proches d’eux. Sam Cornale, directeur exécutif du DNC, a déclaré que les partis nationaux et étatiques pourront embaucher des organisateurs, recruter des volontaires et parler aux électeurs « aussi près de l’année et tous les jours que les ressources le permettront ».

« Alors que nous intensifions cet effort, vous verrez la masse salariale des États parties augmenter considérablement », a déclaré Cornale.

La collecte de fonds est également plus facile puisque le DNC et la branche de collecte de fonds affiliée au président, le Biden Victory Fund, peuvent collecter environ 1 million de dollars par an auprès de donateurs individuels. La campagne de réélection de Biden elle-même ne peut collecter que 6 600 dollars par donateur et par an.

« Le travail dont nous savons qu’il doit se produire, la grande partie de celui-ci, le DNC et nos partenaires de l’État partie peuvent le faire et le payer », a déclaré Cornale.

Cornale a voyagé avec Rodriguez pour faire des appels de fonds, et les membres du personnel de la campagne de réélection travaillent depuis le siège du DNC à Washington jusqu’à ce que la campagne Biden 2024 ouvre sa base officielle à Wilmington, Delaware, plus tard cette année. Pour l’instant, la campagne de réélection compte moins de 10 personnes sur sa liste de paie.

« Il est important qu’à ce stade, nous sachions où nous investissons et comment nous construisons et grandissons », a déclaré Rodriguez.

Le personnel du DNC, en revanche, est passé à plus de 300, soit le double de sa taille avant les élections présidentielles de 2016 et 2012.

Les démocrates nationaux ont présenté en avant-première leur approche de 2024 dans les principales courses des États du Wisconsin ce printemps. Le DNC a envoyé des e-mails de collecte de fonds signés par Biden pour le Parti démocrate du Wisconsin et a organisé des appels automatisés dans l’État avec le représentant de Caroline du Sud Jim Clyburn, un proche allié du président au Congrès.

Pour sa part, Obama a créé sa propre opération politique, Organizing for America, qui était censée capitaliser sur une campagne de 2008 qui a fait appel à des électeurs swing qui auraient pu être aliénés par les entités traditionnelles du parti. Cette décision est également intervenue alors que le DNC craignait d’être trop étroitement aligné sur l’adversaire principal d’Obama, Hillary Clinton.

Mais les présidents du DNC et des États parties se sont plaints d’être en concurrence avec Organizing for America pour les donateurs. Le groupe a traversé diverses itérations, finissant par faire partie de la DNC. Pourtant, le comité avait des millions de dollars de dettes jusqu’en 2019.

Jim Messina, qui a géré la campagne de réélection d’Obama en 2012, a déclaré qu’il avait conclu des accords de collecte de fonds conjoints, qui assouplissent les limites des donateurs, avec les partis démocrates dans 10 États du champ de bataille, ainsi qu’à New York et en Californie – tandis que Biden 2024 a conclu des accords avec les 50 États. Il a également noté que Biden était « depuis longtemps un démocrate traditionnel » plus qu’Obama.

« Il venait du monde démocrate », a déclaré Messina. « Il comprend le DNC alors que, parce qu’Obama se présentait contre Hillary, qui contrôlait en quelque sorte le DNC, il a construit un mouvement de base en dehors de celui-ci. »

La campagne Biden et DNC ​​ont levé plus de 72 millions de dollars au cours des 10 semaines qui ont suivi l’annonce de la réélection du président. Cela a suivi les 85,6 millions de dollars qu’Obama a encaissés au cours du trimestre d’avril à juin en 2011, bien qu’il ait lancé trois semaines plus tôt que Biden.

Messine a déclaré, cependant, qu’il était le plus enthousiasmé par les 77 millions de dollars en caisse des affiliés du DNC et de Biden le 30 juin. Il a déclaré que cela montrait la discipline de la campagne en permettant au parti de couvrir les coûts.

« J’admire le peu d’argent qu’ils ont dépensé », a déclaré Messina.

La DNC a payé les premiers spots télévisés de Biden 2024, ainsi que la publicité sur des questions telles que la défense du droit à l’avortement, tout en finançant les événements de collecte de fonds du président. Le premier rassemblement de campagne de Biden en 2024 en juin était avec de puissants syndicats qui ont payé eux-mêmes l’événement.

Keith Ellison, procureur général du Minnesota et ancien vice-président du DNC, a déclaré que tout cela signifie que « le DNC est une meilleure organisation qu’elle ne l’était il y a cinq ou dix ans ».

« Maintenant, nous sommes de retour sur nos pieds », a-t-il déclaré. « Il reste encore beaucoup de renforcement à faire. »

Ellison a déclaré qu’à l’avenir, le comité doit s’assurer qu’il ne « se transforme pas en un petit appendice de Biden », et a qualifié de « préoccupation légitime » le fait d’être « trop ​​enroulé autour du président actuel ». Il a également déclaré que les États parties devaient faire plus de progrès dans des endroits comme New York, où les victoires républicaines à mi-mandat à la Chambre ont aidé le GOP à récupérer la chambre l’année dernière.

En effet, s’appuyer davantage sur les États parties nécessitera une coordination avec des responsables dans des endroits solidement républicains, comme le Texas, ou des champs de bataille autrefois devenus de plus en plus rouges, comme l’Ohio et la Floride.

Kevin Cate, stratège politique de longue date en Floride et vétéran de la campagne d’Obama en 2008, a déclaré que la victoire en mai de la démocrate Donna Deegan dans la course à la mairie de Jacksonville était une raison d’être optimiste, et a ignoré les suggestions que les républicains gagnent lors des récentes courses à l’échelle de l’État ont laissé les démocrates de Floride trop faibles pour faire ce dont le DNC a besoin.

« Je pense que la plus grande préoccupation ici est que le DNC abandonne et laisse le parti s’effondrer », a-t-il répliqué.

Une récente note de stratégie a déclaré que la campagne de réélection resterait offensive en Floride et en Caroline du Nord. Était absent le Texas, où les démocrates n’ont pas remporté de mandat à l’échelle de l’État depuis près de 30 ans.

Pourtant, le président démocrate du Texas, Gilberto Hinojosa, a déclaré que le DNC lui avait depuis dit que la liste de stratégie originale « n’était pas exhaustive ».

« Ce qu’ils m’ont dit, c’est que le Texas sera un État du champ de bataille », a déclaré Hinojosa, notant que, financièrement, le parti « ne nous a pas donné l’amour jusqu’à présent ».

« Maintenant, ce que cela signifie », a-t-il ajouté, « dépend de l’avenir. »

Will Weissert, Associated Press