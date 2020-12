Le président élu Biden annonce les membres de son équipe de santé le 8 décembre 2020. | Jim Watson / AFP / Getty Images

De nombreux législateurs démocrates veulent plus de minorités aux postes de responsabilité et craignent que les choix de Biden se voient proposer des emplois en dehors de leurs domaines d’expertise.

Le président élu Joe Biden a promis de nommer «le cabinet le plus diversifié de l’histoire» avant son élection. Il est sur la bonne voie pour le faire, mais alors que le président élu a annoncé ses choix, il a de plus en plus pris la critique des principaux membres de son parti qui affirment qu’il n’est pas allé assez loin.

Comme Matthew Yglesias l’a noté pour Vox, installer le cabinet le plus diversifié de tous les temps n’est pas vraiment une tâche difficile – «chaque secrétaire au Trésor et chaque secrétaire à la défense (ou« secrétaire à la guerre », selon le poste utilisé) être appelé) a été un homme hétéro blanc. Mais ce qui s’est avéré beaucoup plus difficile, c’est de créer une équipe de direction qui résout les versions concurrentes de la diversité détenues par les alliés de Biden.

Le président élu devrait compter environ 20 fonctionnaires au niveau du Cabinet dans des rôles allant de l’ambassadeur des Nations Unies au secrétaire à l’éducation. Mais il y a quatre postes qui sont considérés comme constituant le noyau du Cabinet que les défenseurs ont poussé à être pourvus par diverses personnes nommées: secrétaire d’État, secrétaire au Trésor, secrétaire à la Défense et procureur général.

Biden a annoncé ses choix pour les deux premiers de ces «quatre grands» rôles avant Thanksgiving, demandant à son assistant de longue date en politique étrangère, Antony Blinken, d’être secrétaire d’État et ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen d’être sa secrétaire au Trésor.

Les deux sont considérés comme des choix pragmatiques et qualifiés. Mais les deux sont également blancs. De nombreux défenseurs de la diversité avaient espéré que quelqu’un comme l’ancien conseiller à la sécurité nationale Susan Rice, une femme noire, serait choisi pour le poste de secrétaire d’État. Et beaucoup espéraient également voir Roger Ferguson, le PDG de TIAA, un groupe de retraite des enseignants, ou le président de la Réserve fédérale d’Atlanta Raphael Bostic – tous deux noirs – nommés secrétaire au Trésor.

Lors de sa première série de nominations, Biden a élevé certains talents minoritaires, par exemple en plaçant la diplomate de carrière Linda Thomas Greenfield, une femme noire, dans le rôle d’ambassadrice de l’ONU, et en nommant une équipe économique qui comprenait des femmes noires et asiatiques américaines ainsi qu’une noire. homme.

Mais les défenseurs – parmi eux les dirigeants démocrates de couleur – ont déclaré qu’ils voulaient voir les minorités en tête des agences et qu’ils s’attendaient à ce que Biden choisisse un procureur général et un secrétaire à la défense qui ne seraient pas blancs.

«J’étais très heureux de voir la nomination de l’ambassadrice Linda Thomas Greenfield et de Cecelia Rouse», a déclaré la présidente du Congressional Black Caucus Karen Bass (D-CA) sur CNN. État de l’Union Dimanche. «Mais je pense qu’il y a beaucoup plus de postes, et j’espère certainement voir des Afro-Américains occuper ces postes au plus haut niveau.

Bass a fait remarquer que les dirigeants de la présidence du Congressional Black Caucus (CBC) sont en contact régulier avec l’équipe de transition et ont fait du lobbying pour l’avancement de leurs candidats préférés. «Pour le secrétaire à la Défense, il y a deux personnes que le Congressional Black Caucus aimerait mettre en avant: Lloyd Austin et Jeh Johnson», a déclaré Bass à CNN. «Nous verrons aussi ce qui se passe dans d’autres positions.»

La SRC a réalisé son souhait sur le choix du secrétaire à la Défense: Austin, un général de l’armée à la retraite, aurait été le candidat de Biden lundi. S’il est confirmé, il sera le premier Noir Américain et le premier Américain non blanc à diriger le département.

Mais la victoire du secrétaire à la Défense de la CBC signifie que d’autres groupes du Congrès faisant avancer leurs secrétaires idéaux, comme le Congressional Hispanic Caucus (CHC) et le Congressional Asian Pacific American Caucus (CAPAC) n’ont pas été en mesure de faire avancer leurs candidats avec succès.

Il ne reste plus qu’un seul big-four. Chaque circonscription veut sa personne en son sein, ainsi qu’une représentation plus large dans les principaux rôles gouvernementaux. Comme le membre du CHC, le représentant Jimmy Gomez (D-CA) a déclaré à l’Associated Press au sujet de la représentation hispanique, «il faut faire plus.

Le cabinet de Biden s’annonce pour être historiquement diversifié. Mais ses alliés de couleur disent qu’une plus grande diversité est nécessaire.

Ceux qui font pression sur Biden pour élargir la portée de son cabinet ont reconnu ses succès en matière de diversité jusqu’à présent.

Il a, comme le président du CAPAC Rep. Judy Chu (D-CA) l’a noté dans une déclaration lundi, s’est assuré que «l’un de nos propres membres du CAPAC, Kamala Harris, sera la première femme, la première Américaine d’origine asiatique et la première vice-présidente noire. dans l’histoire de notre nation.

Son équipe économique, comme l’a expliqué Emily Stewart de Vox, comprendra «Neera Tanden, présidente-directrice générale du Center for American Progress, pour la directrice du Bureau de la gestion et du budget, économiste du travail et doyenne de la Princeton School of Public and International Affairs, Cecilia Rouse pour la présidence de la Conseil des conseillers économiques et le président de la Fondation Obama, Wally Adeyemo, pour le secrétaire adjoint au Trésor. »

Adeyemo et Rouse sont tous deux noirs, tandis que Taden est d’origine asiatique. Le bureau du directeur de l’engagement public de Biden, le représentant Cedric Richmond (D-LA), est également noir, en tant que principal attaché de presse adjoint de Biden, le chef de cabinet de la campagne électorale de Harris, Karine Jean-Pierre. Le Dr Vivek Murthy, candidat au poste de chirurgien général, est d’origine asiatique et le procureur général de Californie Xavier Becerra – un Latino – est le choix de Biden pour le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux.

Biden a également travaillé pour promouvoir la diversité idéologique, selon ses alliés, et a essayé d’inclure plus de diversité d’identité de genre que ce qui a été vu dans le passé – Yellen, par exemple, sera la première femme à diriger le département du Trésor.

Cette première est emblématique des types de compromis que Biden a été obligé de considérer. En choisissant Yellen, il a dépassé un candidat noir; Cependant, en choisissant une candidate noire au poste de secrétaire à la Défense, le président élu a été contraint de mettre de côté une personne qui aurait été la première femme à occuper ce poste, Michèle Flournoy, que beaucoup jugeaient idéale pour le poste.

Dans les deux cas, il a déçu les autres groupes. Et beaucoup ont noté qu’une grande partie de la diversité décrite ci-dessus vient dans des rôles plus subalternes – un fait qui a conduit certains, comme Chu et la représentante Pramila Jayapal (D-WA), à appeler Biden à faire du chirurgien général un niveau du Cabinet. position.

«Un poste au niveau du Cabinet pour le Dr Murthy aiderait également à remplir l’engagement du président élu Biden à créer un gouvernement dans lequel tous les Américains peuvent se voir», ont écrit les représentants dans un communiqué conjoint. «Et pourtant, cette administration risque d’être la première en 20 ans à ne pas inclure une AAPI dans le Cabinet.»

Becerra, bien que fonctionnaire au niveau du Cabinet, n’était considérée par le CCH que comme une première étape. Après l’annonce de sa nomination dimanche, le président du CHC, le représentant Joaquin Castro (D-TX), a déclaré dans un communiqué: «Nous nous félicitons de la nouvelle de la nomination de Becerra, et le CHC encourage le président élu Biden à nommer cinq Latinos au Cabinet, y compris des Latinas à des postes importants. »

Afin de sécuriser les positions des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique, des Latinx et d’autres spots de Noirs américains, tous les caucus représentant ces groupes ont été impliqués dans des discussions en cours avec l’équipe de transition. Dans le cas d’Austin, ces conversations semblaient porter leurs fruits; d’autres fois, cependant, ils ont conduit à la frustration.

«J’ai été très déçu», a déclaré Chu à la suite d’une récente réunion du CAPAC avec l’équipe de transition. «Nous avons senti que nos voix n’étaient pas entendues.»

L’exaspération des dirigeants de CBC et de CBC s’est également répandue dans la vue du public. Peu de temps après Thanksgiving, l’éminent législateur noir et allié de Biden, le représentant James Clyburn (D-SC), a qualifié les progrès de Biden en matière de diversité de «pas bons».

Les efforts pour corriger cela ont soulevé des questions – notamment si Austin est qualifié pour diriger le département de la Défense, et si Biden est aussi réfléchi que possible en plaçant divers candidats là où ils pourraient être les plus efficaces.

Par exemple, il y a eu une campagne menée par Clyburn pour élever la représentante Marcia Fudge (D-OH) au poste de secrétaire à l’agriculture, citant son travail au comité de l’agriculture de la Chambre et son expérience en tant que présidente du sous-comité de la nutrition.

Fudge elle-même a fait pression pour ce rôle, affirmant que non seulement elle avait une expertise dans les domaines de l’alimentation, de la santé et de la nutrition, mais que sa nomination enverrait un message puissant: «À mesure que ce pays se diversifie de plus en plus, nous allons devoir arrêtez de ne considérer que certaines agences comme celles dans lesquelles des gens comme moi s’intègrent. Vous savez, c’est toujours «nous voulons mettre la personne noire en travail ou HUD» », a-t-elle déclaré à Politico.

Au lieu de cela, on lui a demandé de diriger le ministère du Logement et du Développement urbain (HUD), et l’ancien secrétaire à l’agriculture de l’administration Obama, Tom Vilsack, un homme blanc, sera nommé pour reprendre ses fonctions au sommet de cette agence.

Et les membres du CHC auraient critiqué l’équipe de transition suite à une offre faite à son ancienne présidente, la gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, pour le poste de secrétaire de l’Intérieur – un travail que de nombreux législateurs espèrent voir le représentant de Grisham, la représentante Deb Haaland (D-NM) , dans, et un Haaland semblait se positionner pour.

« La plupart d’entre nous l’ont interprété comme une gifle dans les deux visages », a déclaré le représentant du CHC Ben Ray Lujan (D-AZ) à CNN. «Vous ne pouvez pas être cavalier avec ce truc. Leur réputation est en jeu et quand quelque chose se présente comme: «Nous lui avons offert quelque chose et elle ne l’a pas accepté», cela la met mal à l’aise et aux autres candidats. »

De nombreux membres du CCH avaient espéré que Lujan Grisham serait nommé secrétaire du HHS, tandis que Becerra serait invitée à être procureur général. Au lieu de cela, Lujan Grisham s’est retrouvé dans une situation délicate alors que Becerra a été invitée à diriger un département considéré comme moins important – et seulement après que la gouvernante du Rhode Island, Gina Raimondo, une femme blanche, a annoncé qu’elle ne voulait pas du poste.

Les minorités ont contribué à la victoire de Biden – et veulent que son équipe le reflète

Le fait que les candidats appartenant à une minorité ne soient pas traités avec le respect et la considération qu’ils méritent est un problème pour beaucoup non seulement à cause de la promesse de Biden, mais à cause de la façon dont il est arrivé à la Maison Blanche en premier lieu.

Clyburn et sa base d’électeurs noirs en Caroline du Sud sont largement considérés comme sauvant un Biden en difficulté à la primaire démocrate, et sa candidature aux élections générales a été dynamisée par des militants de couleur de toutes les ethnies – ainsi que par le ferme soutien des électeurs minoritaires.

Les caucus ont souligné ce soutien dans leurs appels à Biden; dans une lettre au président élu, le CAPAC a noté que «plus des deux tiers du vote de l’AAPI soutiennent[ed] votre élection », et la SRC a également été honnête dans une déclaration au Cabinet, écrivant:« Ce n’est un secret pour personne que des membres de la CBC et des Noirs américains de tout le pays ont contribué à la victoire du président élu Joe Biden.

Et cela semblerait faire pression sur Biden non seulement pour que son Cabinet «ressemble à l’Amérique», mais pour qu’il ressemble à sa base.

Par exemple, alors que la population noire des États-Unis est d’environ 13%, presque tous les électeurs noirs – environ 87%, selon une analyse préliminaire d’Edison Research – ont soutenu Biden. Cela ne veut pas dire que les défenseurs de la diversité soutiennent que son cabinet doit être en grande partie noir, mais beaucoup disent que c’est pourquoi Biden doit faire plus.

« Quand vous regardez ce que les femmes afro-américaines ont fait en particulier lors de cette élection, vous verrez qu’une grande partie de la raison pour laquelle cette équipe de Biden-Harris a gagné était à cause des femmes afro-américaines », a déclaré Fudge à Politico. «Nous devons commencer à regarder en dehors des sentiers battus et, comme ils l’ont promis, à un cabinet qui soit représentatif de ce pays et représentatif des personnes qui les ont soutenus.»

En fin de compte, Biden ne pourra pas satisfaire toutes les parties. Certains, comme le CAPAC, demandent toujours une représentation qui reflète la part des groupes ethniques qu’ils défendent dans la population américaine. Et les Américains jeunes et d’âge moyen se sont, jusqu’à présent, trouvés largement non représentés par l’équipe de direction de Biden.

Il fait face à certaines limitations externes alors qu’il prend les appels des alliés et des avocats: par exemple, Biden doit s’assurer que les personnes nommées qui ont besoin d’une confirmation du Sénat peuvent réussir à traverser le processus – en particulier si les démocrates perdent l’un ou les deux du second tour du Sénat en Géorgie, ce qui laisser le contrôle de la chambre aux mains des républicains. Et comme on l’a vu avec Lujan Grisham et Raimondo, tous ceux qui se voient proposer des postes ne seront pas prêts à les accepter.

Mais même s’il devient clair qu’il y aura de la vexation tout autour, il semble que Biden prend au sérieux les commentaires des alliés. Le Cabinet ne sera pas aussi diversifié qu’il aurait pu l’être, mais il sera aussi diversifié que promis.