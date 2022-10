Biden considère que le plan économique britannique est “une erreur”

Il n’était pas le seul à le penser, a déclaré le président américain

Le président américain Joe Biden a déclaré que la Première ministre britannique Liz Truss avait eu tort d’essayer de résoudre les problèmes économiques de la Grande-Bretagne en réduisant agressivement les impôts. Cela survient au milieu de reportages dans les médias affirmant que les députés du propre parti conservateur de Truss cherchaient des moyens de la démettre de ses fonctions en raison de ses échecs économiques.

“Je n’étais pas le seul à penser que c’était une erreur” Biden a déclaré dimanche que le plan de Truss était désormais pour la plupart abandonné alors qu’il s’adressait aux journalistes dans un magasin de crème glacée à Portland, dans l’Oregon, lors d’un arrêt de campagne inopiné pour la candidate du Parti démocrate au poste de gouverneur, Tina Kotek.

“Je pense que l’idée de réduire les impôts des super-riches à un moment où… de toute façon, je ne suis pas d’accord avec la politique”, a déclaré le président, ajoutant que l’échec du mini-budget du nouveau Premier ministre britannique était “prévisible.”

Cependant, Biden a reconnu qu’il était “c’est à la Grande-Bretagne de faire ce choix, pas à moi.”

Lire la suite Les députés conservateurs cherchent à évincer Truss – Politico

Ces remarques étaient un rare exemple d’un dirigeant américain critiquant la politique intérieure de l’un des alliés les plus proches de Washington.

Truss et son cabinet ont introduit des réductions d’impôts radicales pour contrer la forte inflation et la flambée des prix de l’énergie au Royaume-Uni, qui auraient été provoquées par la pression économique causée par la pandémie de Covid-19 et les retombées des sanctions internationales imposées à la Russie au cours de la conflit en Ukraine. Cependant, la politique a provoqué des ravages sur les marchés financiers et une forte baisse de la valeur de la livre, qui a presque atteint la parité avec le dollar au début de la semaine dernière.

Vendredi, Truss a limogé Kwasi Kwarteng, son chancelier de l’Échiquier, et a annoncé un renversement des plans de réduction des impôts sur les sociétés.

Contrairement à ce qui se passe au Royaume-Uni, l’économie américaine est “fort comme l’enfer” Biden a affirmé.

« Je suis préoccupé par le reste du monde. Le problème est le manque de croissance économique et de politique saine dans d’autres pays », il a dit.