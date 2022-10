Biden considère la Chine comme un plus grand défi que la Russie

Le président Biden considère toujours la Chine comme le défi géopolitique le plus important pour les États-Unis malgré la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine et ses menaces d’utiliser des armes nucléaires, a déclaré mercredi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Néanmoins, contraindre une “Russie profondément dangereuse” reste un objectif clé des États-Unis, a déclaré Sullivan.

Les menaces jumelles de la Russie et de la Chine sont exposées dans la stratégie de sécurité nationale tant attendue de l’administration Biden, un document exigé par le Congrès qui a été retardé jusqu’à mercredi après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.

“La [People’s Republic of China] et la Russie sont de plus en plus alignées l’une sur l’autre, mais les défis qu’elles posent sont, à bien des égards, distincts », indique le document. “Nous donnerons la priorité au maintien d’un avantage concurrentiel durable sur la RPC tout en limitant une Russie toujours profondément dangereuse.”

Sullivan a déclaré que la guerre en Ukraine n’avait pas fondamentalement changé la façon dont Biden voyait le monde, mais le conseiller à la sécurité nationale a souligné que la publication du document avait été retardée parce que les responsables pensaient qu’il serait “imprudent” de le publier alors qu’il n’était “vraiment pas clair exactement dans quelle direction cette guerre”. prendrait.”

Tout au long du document, le conflit russo-ukrainien fait des apparitions dans des références aux questions liées à l’énergie, à la sécurité alimentaire et à la préparation militaire.

Biden dit que Poutine a “complètement mal calculé” l’invasion de l’Ukraine

Le document indique clairement que la Chine est la seule puissance capable de modifier l’ordre mondial et affirme que le conflit en Ukraine “a profondément diminué le statut de la Russie vis-à-vis de la Chine et d’autres puissances asiatiques telles que l’Inde et le Japon”.

« Le soft power et l’influence diplomatique de Moscou ont diminué », dit-il, « alors que ses efforts pour militariser l’énergie se sont retournés contre eux. La réponse mondiale historique à la guerre de la Russie contre l’Ukraine envoie un message retentissant selon lequel les pays ne peuvent pas profiter des avantages de l’intégration mondiale tout en piétinant les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies.

Biden dit que les troupes américaines défendraient Taïwan en cas d’attaque de la Chine

Bien que la loi de 1986 sur la réorganisation de la défense ait exigé que chaque administration produise un document annuel sur la stratégie de sécurité, peu d’administrations l’ont fait. Le président Barack Obama en a publié une dans chacun de ses deux mandats et le président Donald Trump en a publié une seule version en 2017.

La stratégie de Biden répète une grande partie de la vision du monde qu’il a exposée au cours de sa campagne et dans un document «Interim National Security Strategy Guidance» au début de l’année dernière. Ces efforts, et la nouvelle publication, ont postulé que la politique intérieure et étrangère sont étroitement liées – que la force américaine à l’intérieur est la source de sa force à l’étranger.

Dans un discours sur le nouveau document mercredi à l’Université de Georgetown, Sullivan a déclaré que “notre monde est à un point d’inflexion, dans les premières années” d’une “décennie décisive”. Les deux principaux défis stratégiques auxquels les États-Unis sont confrontés, a-t-il dit, sont la “concurrence géopolitique” avec la Chine dans un monde d’après-guerre froide et “l’ampleur et la rapidité des défis transnationaux qui ne respectent pas les frontières ou n’adhèrent pas aux règles internationales”, y compris le climat, l’insécurité alimentaire et énergétique et les maladies, telles que la pandémie de coronavirus.

“Notre stratégie part du principe que les deux défis stratégiques sont liés”, a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis “ne peuvent pas rivaliser s’ils écartent les problèmes qui affectent le plus directement la vie des gens”.

Les trois principaux éléments de la stratégie, a déclaré Sullivan, sont des «investissements ciblés» dans des éléments de puissance nationale tels que la technologie et l’énergie, la modernisation de l’armée, et les investissements diplomatiques et autres dans la coopération et la formation de coalitions avec des pays qui partagent une croyance en la règle. du droit international.