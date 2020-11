Biden “ considère Darrell Blocker pour son directeur de la CIA ”

Joe Biden envisagerait de Darrell Blocker pour le rôle de directeur de la CIA, ce qui ferait de l’ancien chef de station et vétéran du renseignement de 32 ans la première personne noire à occuper le poste de haut niveau.

Une source a déclaré à Fox News que les discussions entre l’équipe du président élu et Blocker avaient commencé quelques jours seulement après l’élection présidentielle.

Biden a dévoilé plusieurs de ses choix pour le Cabinet et la sécurité nationale cette semaine, notamment l’ancien secrétaire d’État adjoint de Barack Obama, Antony Blinken, en tant que secrétaire d’État, le secrétaire d’État au deuxième mandat d’Obama, John Kerry, en tant qu’envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat et le vice-secrétaire à la sécurité nationale d’Obama. conseiller Avril Haines en tant que directeur du renseignement national.

Il n’a pas encore annoncé de nomination au poste de directeur de la CIA et l’ancien conseiller à la sécurité nationale Tom Donilon et l’ancien directeur par intérim de la CIA Michael Morell seraient également des prétendants.

Joe Biden envisagerait Darrell Blocker (photo de 2019) pour le rôle de directeur de la CIA, ce qui ferait de l’ancien chef de station et vétéran du renseignement de 32 ans la première personne noire à occuper le poste de haut niveau

La source a déclaré que le nom de Blocker figurait également sur le ring et que des conversations étaient toujours en cours entre lui et Biden.

La carrière de trois décennies de Blocker à l’agence de renseignement pourrait faire de lui un candidat sérieux pour le poste de haut niveau.

Il a débuté comme analyste dans l’armée de l’air pendant quatre ans avant de rejoindre la CIA où il a gravi les échelons et a assumé divers rôles d’infiltration en tant qu’officier des opérations au cours d’une carrière de près de trois décennies.

Plusieurs de ses fonctions se trouvaient dans les rangs de la direction du Service de renseignement principal, notamment en tant que chef du centre de formation opérationnelle, directeur adjoint du centre de lutte contre le terrorisme et chef de la division Afrique.

Il a également servi à plusieurs reprises en tant que chef de station, ses rôles l’envoyant partout en Europe, en Asie et en Afrique, vivant dans des pays comme l’Ouganda, le Pakistan, le Sénégal et l’Italie.

Il a pris sa retraite de la communauté du renseignement en 2018 en tant qu’officier noir le plus haut gradé de la Direction des opérations de la CIA et a reçu la Médaille du renseignement de carrière distinguée – l’un des plus grands honneurs décernés à un officier de carrière.

Une source a déclaré à Fox News que les discussions entre Biden (ci-dessus) et Blocker avaient commencé quelques jours seulement après l’élection présidentielle

Blocker est maintenant contributeur à ABC News, directeur de l’exploitation de la société de conseil stratégique en gestion de crise MOSAIC et responsable du programme de sécurité nationale pour le fournisseur de solutions de lutte contre le terrorisme, de sécurité et de renseignement CT-Watch.

Il siège également au conseil d’administration des associations à but non lucratif Peace4Kids.org – une organisation qui travaille pour améliorer l’avenir des jeunes en famille d’accueil – et HumanSlavery.com – qui œuvre pour mettre fin à la traite des êtres humains.

Outre le renseignement national, l’autre passion principale de Blocker est la musique.

Il est bien connu pour avoir combiné ses deux amours pendant son séjour à la CIA en formant un groupe en Ouganda qui, selon lui, l’a aidé à se cacher à la vue de tous en tant qu’espion.

«Mes activités clandestines ont été renforcées par le fait d’être considéré comme un chanteur, car qui penserait que l’on pourrait être les deux? Blocker a déclaré à ABC News l’année dernière.

“ C’est un bond trop loin pour la plupart et je pense honnêtement que cela m’a gardé plus en sécurité en étant bien en vue. ”

Un jeune Blocker a commencé à chanter dans la chorale de son église locale en grandissant en Géorgie avant de rejoindre le Glee Club de l’Université de Géorgie.

La carrière de trois décennies de Blocker à l’agence de renseignement pourrait faire de lui un candidat sérieux pour le poste de haut niveau. Il a débuté comme analyste dans l’armée de l’air pendant quatre ans avant de rejoindre la CIA où il a occupé divers rôles d’infiltration au cours d’une carrière de trois décennies.

Blocker (deuxième à droite avec Richard Frankel, Tony Schiena et Dan Lavi l’année dernière) a servi plusieurs fois en tant que chef de gare. Il a pris sa retraite en 2018 en tant qu’officier noir le plus haut gradé de la Direction des opérations de la CIA.

Il a continué à se produire lors de diverses affectations à l’étranger, rejoignant un groupe à Dakar, au Sénégal, en 1996, qui jouait chaque semaine dans un club pour diplomates.

Lorsqu’il a déménagé en Ouganda en 2003 en tant que fonctionnaire du renseignement sous le couvert d’un employé de l’ambassade américaine, Blocker a rejoint le groupe Kampala Jazz All-Stars avec un diplomate américain.

Il a déclaré à ABC que son projet parallèle l’avait aidé dans son rôle d’espionnage par ‘expos[ing] moi à beaucoup plus de gens que je n’en aurais rencontré seulement lors des réceptions diplomatiques.

Si Blocker sort de sa retraite de carrière dans le renseignement pour travailler avec l’administration Biden, il pourrait trouver un camarade de groupe sous la forme du nouveau secrétaire d’État Blinken.

Blinken est également chanteur et guitariste et a une page Spotify de hits originaux.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale Tom Donilon (à gauche) et l’ancien directeur par intérim de la CIA Michael Morell (à droite) seraient également des prétendants

Biden a dévoilé plusieurs de ses choix au Cabinet et à la sécurité nationale cette semaine, mais n’a pas encore annoncé de nomination au poste de directeur de la CIA. Sur la photo, le siège de la CIA à Langley, Virginie

Cependant, en plus de Blocker, Donilon et Morell auraient également été en lice pour le rôle de directeur de la CIA.

Deux sources ont déclaré à Politico cette semaine que l’ancien conseiller à la sécurité nationale d’Obama Tom Donilon était le favori.

Morell est un autre candidat, mais il est un choix controversé parmi les principaux sénateurs démocrates après avoir été accusé d’avoir défendu l’utilisation passée de la torture par la CIA.

Le nom de l’ancien secrétaire à la Sécurité intérieure d’Obama Jeh Johnson, qui a tristement échoué à fermer la prison de Guantanamo Bay, est également venu pour le rôle, a rapporté Politico.

L’administration Biden n’a pas révélé quand elle confirmera un choix.