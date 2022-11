Biden confond à nouveau les pays — RT World News

Le président américain a confondu les dirigeants de la Colombie et du Cambodge, alors qu’il assistait à un sommet dans ce dernier pays

Le président américain Joe Biden a remercié “le premier ministre de la Colombie” samedi pour avoir présidé un sommet des dirigeants d’Asie du Sud-Est au Cambodge. Le dérapage verbal est la dernière gaffe géographique du président.

“Maintenant que nous sommes de retour ici au Cambodge… je tiens à remercier le Premier ministre colombien pour son leadership en tant que président de l’ASEAN et pour nous avoir tous accueillis”, a-t-il ajouté. Biden a déclaré, ayant apparemment l’intention de faire référence au Premier ministre cambodgien Hun Sen, qui préside actuellement le bloc de dix membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

La confusion de Biden entre le Cambodge et la Colombie – des pays distants de 18 000 km – est la dernière d’une longue série de gaffes verbales et de gaffes qui, selon certains républicains, prouvent que ses capacités cognitives sont altérées.

Biden, dans ses remarques au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), remercie “le Premier ministre de la Colombie” pour son “leadership en tant que président de l’ASEAN”. Le président de l’ASEAN est le Premier ministre du Cambodge. pic.twitter.com/1vJDGP9ljI — Recherche RNC (@RNCResearch) 12 novembre 2022

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, Biden a commenté le retrait de ses troupes par la Russie “de retour de Fallujah” en Irak plutôt que de Kherson, un territoire qui a été incorporé par la Russie le mois dernier. L’incident était la deuxième fois en une semaine que Biden confondait le conflit en Ukraine avec la campagne américaine en Irak deux décennies plus tôt, et est survenu plusieurs mois après avoir publiquement loué “le peuple iranien” l’intention de se référer aux Ukrainiens.

Biden a également oublié les noms de ses propres responsables, tels que le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra, et des dirigeants étrangers, tels que l’Australien Scott Morrison, et trébuche souvent sur des discours assistés par téléprompteur. Bien qu’il ait 80 ans la semaine prochaine, Biden insiste sur le fait qu’il a l’intention de se présenter à nouveau aux élections en 2024, lorsqu’il aura 82 ans.

“Je me demande s’il pense que l’ASEAN est présidée par le pays de Colombie, le district américain de Columbia, la ville de Colombo au Sri Lanka ou le lieutenant Columbo ?” La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a répondu dans un message sur sa chaîne Telegram.

La visite du président à Phnom Penh est intervenue entre une escapade à la conférence sur le climat COP27 de l’ONU en Égypte et le sommet du G20 de la semaine prochaine en Indonésie.