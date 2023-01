Biden confirme que Willow, le chat de la Maison Blanche, n’a “aucune limite” et dort sur la tête la nuit

Le président Joe Biden a révélé jeudi de nouvelles informations sur son chat de 3 ans.

Lors d’une réception du Nouvel An lunaire, Biden a déclaré que Willow dormait sur le dessus de sa tête la nuit.

La famille Biden a adopté le chat après avoir sauté sur scène lors d’un rassemblement de campagne en 2020 en Pennsylvanie.

Le président Joe Biden en a révélé plus sur la Maison Blanche chat saule à Réception du Nouvel An lunaire jeudi.

Biden et la première dame, le Dr Jill Biden, ont organisé l’événement où le président a mis en lumière de manière inattendue les habitudes de sommeil du chat. Willow est une enfant sauvage sans “limites” et finit souvent par s’assoupir la nuit, a déclaré Biden à la foule.

“Willow peut entrer ici à tout moment maintenant. Elle n’a pas de limites”, a déclaré Biden à la réception, selon le journaliste de USA Today Joey Garrison. “Tu penses que je plaisante, ce n’est pas le cas. Surtout au milieu de la nuit quand elle grimpe et se couche sur ma tête.”

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande d’Insider pour plus d’informations sur Willow.

Les Bidens ont amené Willow, 3 ans, un chat tigré gris, à la Maison Blanche il y a un an, après que le chat a sauté sur scène lors d’un arrêt de campagne présidentielle en Pennsylvanie.

“Willow a fait une sacrée impression sur le Dr Biden en 2020 lorsqu’elle a sauté sur scène et a interrompu ses propos lors d’un arrêt de campagne”, a déclaré le porte-parole de FLOTUS, Michael LaRosa. a déclaré au New York Times l’année dernière. “Voyant leur lien immédiat, le propriétaire de la ferme savait que Willow appartenait au Dr Biden.”

Tout n’a pas été rose dans le règne animal de Biden, mais finalement, Willow est arrivée en tête.

En septembre 2021, Willow a été brièvement en famille d’accueil alors qu’ils tentaient d’acclimater leur chien Major aux chats, selon le Times.

En décembre 2021, après que Major eut plusieurs morsures à la Maison Blanche, le chien a été envoyé vivre avec des amis de la famille dans le Delaware et Willow a fait son retour au bureau ovale.

“Après avoir consulté des dresseurs de chiens, des comportementalistes animaliers et des vétérinaires, la première famille a décidé… qu’il serait plus sûr pour Major de vivre dans un environnement plus calme avec des amis de la famille”, a déclaré LaRosa. Le Times en décembre 2021. “Ce n’est pas en réaction à un incident nouveau ou spécifique, mais plutôt une décision prise après plusieurs mois de délibération en famille et de discussions avec des experts.”

Les Bidens ont également un chiot berger allemand nommé Commander qu’ils ont ramené à la maison en décembre 2022, des mois après leur chien de longue date Champ décédé en juin 2022 à l’âge de 13 ans.

Les Clinton avaient aussi un chat, Socks, qui se promenait en laisse. L’ancien président George W. Bush possédait un chat nommé India.